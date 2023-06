La réinvention de la frontière au XXIe siècle, de Steffen Mau – Préface de Stéphane Rosière – Traduit par Christophe Lucchese – Editions de la Maison des sciences de l’homme, mai 2023 – 156 pages

La mondialisation est souvent associée à l’effacement des frontières entre les États et à la liberté de circuler. En étudiant les évolutions récentes des frontières, Steffen Mau montre que loin de disparaître, elles se sont transformées au XXIe siècle en machines de tri.

Avec l’aide de la numérisation et des nouvelles technologies de contrôle, elles se muent en smart borders, chargées de distinguer les voyageurs souhaités de ceux qui sont jugés indésirables. Ainsi, seuls quelques privilégiés bénéficient d’une liberté de circulation mondiale, tandis que pour le reste de la population, les frontières restent fermées.

En s’appuyant sur des exemples précis, le sociologue analyse ici les formes, les fonctions et les symboliques de ces nouvelles frontières. À rebours de l’image répandue d’un monde contemporain entièrement ouvert, il met en évidence la façon dont elles établissent des inégalités face à la mobilité.

Cet ouvrage propose une approche critique, rigoureuse et inédite du rôle des frontières dans le monde d’aujourd’hui, en présentant une étude sociologique approfondie sur les inégalités d’accès à la mobilité dans la mondialisation.

Steffen Mau y déploie sa réflexion dans une langue claire et accessible, et invite les lecteurs à se pencher sur les frontières modernes en remettant en question certains à priori.

Né en 1968, Steffen Mau est professeur de macrosociologie à l’Université Humboldt de Berlin. Ses recherches portent en particulier sur les inégalités sociales, la transnationalisation, l’intégration européenne et la migration. En 2021, il reçoit le prix Leibniz de la Fondation allemande pour la recherche (DFG).