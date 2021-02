« Renaissances, 6 histoires qui réinventent le monde », sous la direction de Denis Guiot – Editions Syros et Cité des Sciences et de l’industrie – 336 pages

Au premier semestre 2021, la Cité des sciences et de l’industrie présente au public une nouvelle offre déclinée en trois productions : l’exposition Renaissances ouvrira ses portes le 15 juin 2021, sera précédée le 6 avril par une version numérique audacieuse… et, depuis ce 18 février, par un recueil de 6 nouvelles inédites, trilogie consacrée aux futurs souhaitables, des fictions à destination des 13-30 ans.

L’exposition Renaissances s’inscrit dans la ligne éditoriale « Société science – Les mutations de notre monde » traitant des évolutions de la science et de la technologie et de leur impact sur nos vies.

Le recueil de nouvelles, coédité par les éditions Syros et la Cité des sciences et de l’industrie, Renaissances, 6 histoires qui réinventent le monde, sous la direction de Denis Guiot, promoteur et spécialiste de la science-fiction pour la jeunesse, est sorti ce 18 février en librairie.

Nadia Coste, Yves Grevet, Florence Hinckel, Christophe Lambert, Jérôme Leroy et Nathalie Stragier, six grands noms de la science-fiction pour la jeunesse relèvent, dans ces nouvelles, le défi de réinventer le monde. Installant leurs trépidantes histoires dans un futur proche, ils nous proposent des univers possibles qui sont autant de lueurs d’espoir, loin des dystopies, un recueil résolument HopePunk (courant littéraire qui défend l’idée de construire un futur plus juste et porteur d’espoir).

« Cette anthologie prolonge de manière totalement inédite l’exposition « Renaissances » à la Cité des sciences et de l’industrie. Elle n’a pas pour but de se projeter loin dans le futur ou de disserter sur des utopies complexes et théoriques. Résolument ancrée dans les prochaines décennies, elle se propose de raconter des histoires vivantes, concrètes et optimistes, où des personnages comme vous et moi, lecteurs et acteurs d’aujourd’hui et de demain, osent l’espoir militant, refusent le piège de l’individualisme, prônent le respect du Vivant, défrichent des nouveaux chemins – apparemment modestes, certes, mais qui sont autant de pistes pour esquisser la carte du futur. »

Denis Guiot, spécialiste en astrophysique et sciences fiction au Laboratoire Cosmologie et Evolution des Galaxies, CEA et fondateur de la rubrique Scientifiction de la revue Bifrost – auteur de la préface de l’anthologie.

Les six histoires

Dans Solange de Paris de Nadia Coste, vous ferez ainsi la connaissance de Violette qui apprend qu’une association près de chez elle gère une Ferme Verticale. Elle va également découvrir la permaculture urbaine, qui permet de faire pousser fruits et légumes chez soi, sur les toits, dans des parkings souterrains… Un nouveau Paris, vert, poétique et révolutionnaire, s’offre à elle et va changer sa vie !

Nadia Coste a écrit plus d’une vingtaine de romans à destination des enfants, des adolescents ou des adultes (qui aiment les livres pour la jeunesse). Chez Syros, on lui doit Ascenseur pour le Futur, Papa de papier et Comment je suis devenue un robot.

Dans Les cueilleurs de vent d’Yves Grevet, un effondrement majeur a vu, dans une région bretonne, les communes se dresser les unes contre les autres, armes à la main. Une dizaine d’années plus tard, la toute jeune Yüna décide de quitter les siens pour s’occuper d’une éolienne offshore. Une rencontre imprévue lui permettra d’aider les ennemis d’hier à se réconcilier…

Yves Grevet a enseigné en classe de CM2 jusqu’en juin 2015. La trilogie Méto, qui l’a fait connaître, a été récompensée par 14 prix et traduite en 8 langues. Il est aussi l’un des auteurs de l’aventure U4 chez Syros. Il s’est essayé à de nombreux genres littéraires et fait vibrer les lecteurs et lectrices de tous les âges.

Dans La ferme au chapeau vert de Florence Hinckel, une crise économique majeure est survenue brutalement, en quelques mois. Sofia, dix-huit ans, commence à prendre peur quand des pannes de courant surviennent : elle possède un coeur artificiel qu’elle doit régulièrement recharger. Malgré sa dépendance totale à l’électricité, elle accepte de suivre son petit ami Gabriel au fin fond de la campagne jurassienne, dans une ferme autogérée tenue par ses parents, survivalistes. Mais le remède semble bien pire que le mal…

Florence Hinckel a publié de nombreux romans jeunesse, dont U4. Yannis et U4.Contagion chez Syros. Pour enfants ou adolescents, elle aime explorer tous les genres, avec une affection particulière pour le roman d’anticipation. Sa formation initiale lui permet de nourrir une réflexion critique sur l’intelligence artificielle, les réseaux sociaux, le transhumanisme…

Dans La fresque de Christophe Lambert, nous sommes en 2040, dans le sud-ouest de la France. Agnès, seize ans, vit avec sa communauté, et n’aime rien davantage qu’enseigner l’art aux plus jeunes. Alors qu’elle est en conflit ouvert avec son père sur les activités artistiques, qu’il juge superflues, une expédition mouvementée en territoire hostile va changer la donne…

Christophe Lambert est aujourd’hui une signature bien connue de la littérature de jeunesse, mais aussi de la littérature adulte, auteur d’une trentaine de romans : romans policiers, d’aventure, de fantasy et de science-fiction. Il est également professeur de scénario dans une école de réalisation audiovisuelle parisienne, la MJM. Chez Syros, il publie en 2021 un nouveau roman pour les adolescents, Si tu vois le Wendigo.

Dans Meurtre dans la douceur de Jérôme Leroy : Fin du XXIe siècle. L’effondrement économique a eu lieu soixante ans plus tôt, vers 2040. Submergé par la montée des eaux, le littoral a été redessiné, de Calais à Brême. Dans cette société qui prône la liberté, aucun meurtre n’a été commis, de facto, depuis environ quarante ans. Et pourtant… une paysanne, qui cultivait les terres collectives dans la communauté de Capinghem, est retrouvée morte, assassinée. Comment est-ce possible ?

Jérôme Leroy est auteur de romans et de nouvelles qui appartiennent souvent au roman noir ou à l’anticipation, et de poésie. Aux éditions Syros, on lui doit La Grande Môme, Norlande, Macha ou l’évasion, Les Filles de la pluie, et la série Lou, après tout.

Dans La fin du monde de Nathalie Stragier, Gwen, fébrile, passe son examen au lycée pour obtenir le permis Internet. Mais il est si difficile à obtenir ! Dans les années 2030, l’addiction des internautes a causé l’effondrement du réseau et depuis, très peu de candidats obtiennent le précieux sésame. Mais pour Gwen, l’échec n’est pas envisageable. Elle a tant entendu parler du Net qui pourrait, elle le sait, complètement changer sa vie…

Nathalie Stragier a étudié le scénario à la Fémis, à Paris. Depuis quelques années, tout en poursuivant son activité de scénariste, elle invente des histoires pour « J’aime lire » ou « Je bouquine ». Chez Syros, elle a publié la trilogie La Fille du futur et Signe particulier : Transparente. Elle initie une nouvelle série dans la collection « OZ » en 2021 : Grand appartement bizarre.