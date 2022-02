Crise de la connaissance et connaissance de la crise – Collectif du Cnam – Editions EMS management & société, 17 février 2022

De la gestion du chaos à la résilience toute philosophique, des impacts de la crise sur notre système de santé à la mobilisation des travailleurs sociaux, des questions de politique industrielle et environnementale à la crise du modèle européen, des éclairages statistiques de mesure et d’intelligence artificielle aux décryptages épidémiologiques, du coût intégral de la pandémie à ses conséquences sur le management des entreprises et des établissements de soins, l’ouvrage propose une réflexion sur la valeur de la connaissance et sa validité, dans une société en proie à la confusion entre croyance et savoir, et parfois entre réalité et fiction.

Le Cnam est, depuis plus de deux siècles, un véritable laboratoire d’idées… Mais au-delà de ses murs, volontairement poreux, sa vocation a toujours été de mettre ses savoirs et connaissances au service de la société ; alimenter les débats, lutter contre la désinformation, ouvrir de nouvelles perspectives, repenser le présent pour mieux préparer l’avenir. Et puis bim ! En 2020 débarque le coronavirus… et avec lui une crise sanitaire mondiale qui, en plus de chambouler drastiquement nos habitudes, va faire naître dans la société un fort besoin de comprendre ce qui se passe au présent, puis au passé afin de mieux appréhender l’avenir. Ce qui, deux ans plus tard, donnera un livre : Crise de la connaissance et connaissance de la crise.

Le 17 mars 2020, comme la France entière, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) se confinait. Dès lors, son administrateur général propose de mobiliser la communauté de ses enseignants-chercheurs afin de proposer à nos concitoyens des clefs de lecture et de compréhension de la crise sanitaire et « porter une parole scientifique claire à destination du plus grand nombre ».

Le Cnam prend alors la parole. De la gestion du chaos à la résilience toute philosophique, des impacts de la crise sur notre système de santé à la mobilisation des travailleurs sociaux, des questions d’intelligence artificielle à la crise du modèle européen, des éclairages statistiques aux décryptages épidémiologiques, du coût intégral de la pandémie à ses conséquences sur le management des entreprises, ses enseignants-chercheurs alimentent le débat à travers une série de vidéos appelée « Au cœur du débat » prolongée dans cet ouvrage qui en est à la fois un développement, une synthèse et un « conservatoire écrit ».

L’ouvrage écrit par 44 contributeurs du Cnam des sciences de l’ingénieur, naturelles et humaines compte 38 chapitres pluridisciplinaires abordant la crise sur le plan des sciences, des données et de la santé (partie 1), de l’économie, du management et de la Société (partie 2), des décisions politiques, de la philosophie et des connaissances (partie 3).

Une lecture plus horizontale de l’ouvrage suggère une réflexion sur la valeur de la connaissance et sa validité, la crise de la Covid-19 ayant révélé une crise de la connaissance dont un symptôme fut/est des confusions entre d’un côté la croyance et l’opinion et de l’autre la connaissance et le savoir, au fond des confusions entre la réalité et la fiction.

L’ouvrage s’adresse aux enseignants et aux chercheurs de toutes disciplines, jeunes comme confirmés, aux étudiants mais aussi aux acteurs publics, aux dirigeants et aux citoyens soucieux d’apports rigoureux, diversifiés, parfois contradictoires mais toujours accessibles sur la crise, sur des propositions utiles pour en sortir et pour mieux appréhender les prochaines.

Cet ouvrage est coordonné par Laurent Cappelletti, Professeur titulaire de chaire du Cnam, Président du collège des chaires, chercheur au Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l’action ; Pascale Heurtel, Directrice des bibliothèques et de la documentation du Cnam, adjointe à l’administrateur général pour le patrimoine, l’information et la culture scientifique et Stéphane Lefèbvre, Professeur des universités au Cnam, adjoint à l’administrateur général en charge de la recherche, chercheur au laboratoire Systèmes et applications des technologies de l’information et de l’énergie; préfacé par Arnaud Fontanet, Professeur du Cnam sur la chaire Santé et développement, chercheur à l’Institut Pasteur, membre du conseil scientifique Covid-19.

Avec les contributions de : Jacky AKOKA, Béa ARRUABARRENA, Avner BAR-HEN, Alain BAUER, Sandra BERTEZENE, Alain BURLAUD, Laurent CAPPELLETTI, Ghislaine CHARTRON, Stéphanie CHATELAIN-PONROY, Myriam CHOPIN, William DAB, Cécile DEJOUX, Catherine DELGOULET, Thomas DURAND, Serge EBERSOLD, Christine ERHEL, Marie-Laure ESTIGNARD, Olivier FARON, Cynthia FLEURY-PERKINS, Gilles GAREL, Olivier GIRAUD, Nicole GNESOTTO, Mathilde GUERGOAT-LARIVIERE, Marc E. HIMBERT, Marcel JAEGER, Kévin JEAN, Emmanuel JOVELIN, Nathalie LAGARDE, Jean-Louis LAVILLE, Stéphane LEFEBVRE, Christophe MARVILLET, Michel MINE, Matthieu MONTES, Marc PORT, Frédérique PIGEYRE, Bertrand REAU, Thérèse REBIERE, Madina RIVAL, Jean-Claude RUANO-BORBALAN, Christian SAINT-ETIENNE, Laura TEMIME, Nikola TIETZE, Manuel ZACKLAD.

Consulter un extrait du livre