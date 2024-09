Emanciper ou contrôler ? Les élèves et l’école au XXIème siècle, de Pascal Clerc – Préface de Philippe Meirieu – Editions Autrement / Collection Haut et fort, 28 août 2024 – 224 pages

Cet essai interroge le fonctionnement des établissements scolaires aujourd’hui, et la manière dont l’institution tend à cloisonner et enfermer plutôt qu’à libérer et à s’ouvrir aux différents horizons et environnements : un plaidoyer pour l’autonomie et l’ouverture.

« L’école doit-elle protéger du monde et pour cela s’en séparer ? Ou, au contraire, faut-il l’ouvrir aux grands vents du dehors, au monde tel qu’il est ? »

Les écoles françaises sont coupées de leur environnement. La peur de l’autre, la culture du risque zéro, la judiciarisation de la société, le tout alimenté par le carburant des faits divers, transforment nos écoles en forteresses.

Dans un essai à la première personne, étayé par des entretiens et des observations sur le terrain, Pascal Clerc interroge le fonctionnement concret des établissements scolaires, ainsi que la société de contrôle d’aujourd’hui : le système éducatif participe d’une forme de resserrement des espaces et des esprits. L’institution tend à contrôler, cloisonner, séparer, enfermer, plutôt qu’à libérer et à s’ouvrir aux différents horizons et environnements alors que nous aurions besoin de plus de porosité et de liens. Le contrôle des élèves aux vécus individuels et singuliers se renforce sans que les dimensions pédagogique, sociale et politique de ces évolutions soient interrogées.

Cette étude inédite de la dimension géographique des établissements éclaire de manière singulière les événements récents qui ont bousculé notre système éducatif.

Pascal Clerc est Géographe, rattaché à un laboratoire de sciences de l’éducation. Il travaille depuis plus d’une dizaine d’années sur les établissements scolaires comme espaces d’apprentissages. Il s’intéresse notamment à l’organisation spatiale des salles de classe mais aussi aux cours de récréation et aux écoles en plein air. Sa tribune dans Libération « Sortir des classes pour apprendre par le corps » a été largement relayée.