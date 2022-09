Plancton – Aux origines du vivant, de Christian Sardet – Editions Ulmer, 13 octobre 2022 – 216 pages et 500 photos

Rendre visible l’invisible et nous en révéler l’extraordinaire beauté, tel est l’objectif premier de ce livre.

L’auteur, Christian Sardet, directeur de recherche au CNRS, est un spécialiste du plancton, dont il a réalisé de sublimes photos dans le monde entier et sur tous les océans du globe au sein de l’expédition Tara Océans.

Dans ce très beau livre, ode aux origines et à la diversité du vivant, Christian Sardet révèle en 550 photos aussi belles qu’étranges un monde secret, un monde d’organismes dérivant avec les courants, depuis les minuscules virus et bactéries jusqu’aux méduses et siphonophores, les plus longs animaux du monde : le plancton. Il nous entraîne dans une plongée au cœur de l’évolution, aux origines de cette vie qui n’a cessé de se diversifier au sein des océans depuis plus de 3 milliards d’années.

Pour la plupart invisibles à l’œil nu, ils n’en constituent pas moins 98 % de la biomasse des océans. Toute la chaîne alimentaire des océans repose sur le plancton. Sans plancton… pas de poissons !

Des textes précis mais accessibles à tous nous permettent également de comprendre sous quelles formes la vie a évolué au sein des océans depuis plus de 3 milliards d’années. Passionnant !

Pour une immersion totale, des QR codes insérés dans le livre permettent d’aller plus loin dans la découverte des organismes du plancton, en accédant directement aux vidéos du site » Chroniques du Plancton « .

Fondateur du laboratoire de Biologie cellulaire marine du CNRS et de l’Université P. et M. Curie à l’Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer, Christian Sardet est directeur de recherche au CNRS et auteur de nombreuses publications scientifiques. Il vient de recevoir le Grand Prix des Sciences de la Mer de l’Académie des Sciences. Concepteur de films, dessins animés et DVD primés, il a notamment reçu le Prix européen pour la Communication en sciences de la vie décerné par l’EMBO (European Molecular Biology Organization). En qualité de co-fondateur et coordinateur de l’expédition Tara Oceans consacrée à l’étude globale du plancton, Christian Sardet a initié le projet » Chroniques du Plancton » qui marie art et science pour partager la beauté et la diversité du plancton.