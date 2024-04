L’attention au vivant, de Tatiana Giraud, avec Marie Ameller – Editions de l’Observatoire, Collection Le Laboratoire de la République, 14 février 2024 – 192 pages

Tandis que la crise climatique s’impose et détériore chaque jour nos conditions de vie, L’attention au vivant offre une exploration profonde et urgente de la biodiversité, mettant en lumière son rôle crucial, et trop souvent sous-estimé, dans le maintien de l’équilibre écologique, mais aussi dans le bien-être et l’existence même des populations humaines.

Remontant le fil de l’évolution, Tatiana Giraud nous montre comment les théories de Charles Darwin et de ses successeurs nous permettent de comprendre que la biodiversité est un équilibre dynamique complexe, dont la mesure ne peut se résumer au seul dénombrement des espèces et des êtres vivants sur Terre. À travers de nombreux exemples – de ses travaux sur le roquefort aux récents débats de la Commission européenne sur les pesticides et les nouveaux OGM -, L’attention au vivant vient révéler combien la main de l’être humain peut contribuer à développer la biodiversité comme à l’appauvrir, par méconnaissance de son fonctionnement ou vision court-termiste.

Ce livre est indispensable pour ceux qui cherchent à comprendre les enjeux de la biodiversité et les défis politiques que pose sa préservation. C’est un récit éclairant, empreint d’espoir, qui nous rappelle que chaque action, grande ou petite, compte dans notre quête collective d’un avenir plus durable.

Tatiana Giraud est une chercheuse en évolution, écologie et biodiversité. Ses thèmes principaux de recherche sont la biodiversité et l’évolution, en utilisant principalement les champignons comme modèles biologiques. Elle a été directrice adjointe du laboratoire Écologie Systématique Évolution (ESE) de l’Université Paris Saclay et dirige actuellement l’équipe Génétique et Ecologie Evolutives. Elle est membre de l’Académie des Sciences.

Diplômée de l’Essec Grande École et de l’École du Louvre, Marie Ameller était conseillère en charge des discours au cabinet du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports entre 2019 et 2021. De 2017 à 2019, elle occupe plusieurs fonctions à la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture, dont celle de chef de cabinet auprès de la directrice générale de la création artistique. En 2021, elle est nommée cheffe du département de la diffusion du Centre national du livre. Elle est également Conseillère pôle Culture du cabinet du Premier ministre, Gabriel Attal, depuis janvier 2024.