Héliosphéra, fille des abysses d’amour et de plancton, de Wilfried N’Sondé – Illustrations de Margaux Bidat – Editions Actes sud / Collection Mondes sauvages, octobre 2022 – 160 pages (Roman)

Héliosphéra et Xanthelle, deux êtres minuscules parmi des milliards d’autres au cœur de l’océan Pacifique, cherchent la symbiose parfaite, la fusion entre une plante et un animal ; Ollanta, une jeune femme franco-chilienne, rejoint une expédition scientifique au large de l’Amérique du Sud pour étudier le plancton ; un ballon en plastique rouge traverse les océans et perturbe durablement les écosystèmes marins… Trois destins qui s’entremêlent et se télescopent sous la plume lyrique du romancier Wilfried N’Sondé.

Dans ce roman atypique pour la nouvelle collection « Mondes sauvages », Wilfried N’sondé romance l’existence des planctons qui peuplent les mers et océans. Alternant entre la vie qui grouille dans les profondeurs marines et celle, plus anecdotique, des humains qui s’affairent sur un bateau en expédition à la surface, ce récit renverse notre point de vue pour s’immerger aux côtés de ces organismes moins passifs qu’il n’y paraît.

Lors du confinement imposé par la pandémie de covid-19 au printemps 2021, Wilfried N’Sondé a l’opportunité d’embarquer à bord de la goélette Tara pour naviguer durant cinq semaines au large des côtes chiliennes. Fasciné par la puissance des éléments, l’abondance des formes de vie grouillant dans les eaux de l’océan Pacifique et l’abnégation des marins et des scientifiques, il en est revenu avec cette triple histoire qui fait d’êtres vivants mesurant moins d’un millimètre de véritables héros tragiques. Le phytoplancton produit la moitié de l’oxygène qui nous est vital. Après avoir lu ce roman, vous ne le regarderez jamais plus de la même manière.

Cet ouvrage est le premier de la collection Mondes sauvages d’Actes Sud.

La nation iroquoise avait l’habitude de demander, avant chaque palabre, qui, dans l’assemblée, allait parler au nom du loup.

En se réappropriant cette ancienne tradition, la collection “Mondes sauvages” souhaite offrir un lieu d’expression privilégié à tous ceux qui, aujourd’hui, mettent en place des stratégies originales pour être à l’écoute des êtres vivants. La biologie et l’éthologie du XXIe siècle atteignent désormais un degré de précision suffisant pour distinguer les individus et les envisager avec leurs personnalités et leurs histoires de vie singulières. C’est une approche biographique du vivant. En allant à la rencontre des animaux sur leurs territoires, ces auteurs partent en “mission diplomatique” au cœur du monde sauvage. Ils deviennent, au fil de leurs expériences et de leurs aventures, les meilleurs interprètes de tous ces peuples qui n’ont pas la parole mais avec lesquels nous faisons monde commun. Parce que nous partageons avec eux les mêmes territoires et la même histoire, parce que notre survie en tant qu’espèce dépend de la leur, la question de la cohabitation et du vivre-ensemble devient centrale. Il nous faut créer les conditions d’un dialogue à nouveaux frais avec tous les êtres vivants, les conditions d’une nouvelle alliance.

Né en 1968 à Brazzaville, Wilfried N’Sondé a grandi en Île-de-France et vécu vingt-cinq ans à Berlin. Il habite désormais à Lyon. Il est l’auteur de six romans publiés chez Actes Sud, notamment Le Cœur des enfants léopards (2007, prix des Cinq Continents de la francophonie et prix Senghor de la création littéraire) et Un océan, deux mers, trois continents (2018), qui a reçu une dizaine de prix littéraires, parmi lesquels le prix Ahmadou Kourouma, le prix France Bleu / Page des libraires et le prix des lecteurs de L’Express / BFMTV.

Ce livre est publié en partenariat avec l’Institut français et la Fondation Tara Océan