Nature et préjugés – Convier l’humanité dans l’histoire naturelle, de Marc-André Selosse – Préface d’Erik Orsenna – Illustrations de Arnaud RAFAELIAN – Editions Actes sud, 6 mars 2024 – 448 pages

‘‘Pourquoi nous étions-nous tant coupés ? Coupés du Monde et de la Vie ? Il est des ouvrages qui vous enfantent, ou vous réenfantent. Celui que vous avez entre les mains est de cette sorte rare.’’

Erik Orsenna, extrait de la préface

Dans ce livre qui se veut plus transversal que les précédents, Marc-André Selosse fait un pas vers les sciences humaines pour tâcher de réfléchir en naturaliste aux bouleversements que traverse le XXIe siècle. Car c’est seulement en comprenant cette nature dont l’humanité fait partie intégrante, et d’où elle est issue, que les hommes pourront agir de façon éclairée en nos temps de crise.

Les êtres humains ont longtemps survécu sur Terre en bricolant avec les connaissances du moment. Monocultures, pesticides, combustibles fossiles… Nous comprenons aujourd’hui que nous devons faire autrement. L’idée de ce livre brillant est simple : la notice pour mieux habiter notre monde se trouve sous nos yeux. Il suffit d’observer le vivant.

Chaque chapitre se consacre à une idée reçue qui nous a empêché de voir la nature, y compris humaine, telle qu’elle est : ‘‘l’évolution est un vecteur de progrès, ‘‘les plantes sont intelligentes’’, ‘‘la concurrence est vertueuse’’, ‘‘les déchets sont néfastes’’… Autant de certitudes ou de simplifications qui ont largement circulé à l’époque moderne, et qui ont aussi leur part de responsabilité dans les erreurs d’aiguillage qui ont mené aux crises que nous connaissons aujourd’hui.

Avec humour, bienveillance et délicatesse, le biologiste démantèle ces discours trompeurs, à la lumière des exemples naturalistes concrets qu’il a passé sa vie à observer. Il nous montre de plus près ce monde que nous pensions connaître : ruses d’orchidées, métamorphoses des virus qui nous habitent, séductions humaines et parades animales. Gestion des déchets, relations homme-femme, compétition et entraide… Le lecteur ressort enthousiaste, et parfois un peu troublé de ces parallèles : moins distant qu’avant de cette nature qu’il pensait primitive et éloignée de lui. ‘‘Pourquoi nous étions-nous tant coupés ? Coupés du Monde et de la Vie ? Il est des ouvrages qui vous enfantent, ou vous réenfantent. Celui que vous avez entre les mains est de cette sorte rare.’’

L’éclairage que les sciences naturelles portent sur ces sujets qu’on réserve habituellement aux colonnes ‘‘société’’ des quotidiens est salutaire, en particulier à une époque où les fake news en matière de santé, d’environnement prolifèrent.

Au fil de cette odyssée, profondément humaniste, se dessinent avec clarté l’essence et l’espoir de nos vies : notre lien aux vivants, qui pourrait nous sauver de nos errements.

Professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, Marc-André Selosse enseigne dans plusieurs universités en France et à l’étranger. Ses recherches portent sur les associations à bénéfices mutuels (symbioses) impliquant des champignons, et ses enseignements, sur les microbes, l’écologie et l’évolution. Éditeur de revues scientifiques internationales et d’ Espèces, une revue de vulgarisation dédiée aux sciences naturelles, il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages publiés chez Actes Sud.

Lire un extrait