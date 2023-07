Peut-on aimer les animaux et les manger ?, de Guillaume Meurice – Editions de La Martinière/ Collection ALT, 25 août 2023 – 32 pages

Un petit livre en tête à tête passionnant avec Guillaume Meurice sur la cause animale. Parce que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et qu’ils sont souvent traités de façon indigne par l’industrie alimentaire, une vraie question de se pose : peut-on aimer les animaux et les manger ?

Engagé pour la cause animale, végétarien, Guillaume Meurice met son humour au service d’un texte fort et incarné pour la défense des droits des animaux, dans la collection ALT des éditions de la Martinière.

ALT est un passage de relais : nulle leçon, mais des tentatives de penser l’époque et ses possibles qui en appellent d’autres. Mais que faire du monde d’hier, donc de celui qui est encore en grande partie le nôtre ?

Voilà la question qui se pose à notre jeunesse à de nombreuses occasions – face aux médias, aux différentes traditions politiques, aux défis posés par le réchauffement climatique, aux rapports au vivant, aux interrogations sur le genre, à l’organisation économique, etc. ALT propose une collection de courts essais engagés et percutants pour les 15-25 ans, une génération sensible aux notions d’engagement, d’expérience et de transparence.

La collection est dirigée par Marie Bluteau.

ALT ne propose pas de réponse, mais des éléments de réflexion, sur le rythme d’une publication par mois consacrée à un sujet politique, social ou sociétal au cœur des débats, porté par une autrice ou un auteur engagé sur ces questions : l’histoire de la lutte pour le droit à l’avortement avec Ghada Hatem ; les enjeux de l’information avec Bruno Patino ; la vitalité du doute avec Blandine Rinkel ; le féminisme avec Camille Froidevaux-Metterie ; l’amour avec Ovidie ; la difficulté à se faire une place dans une société excluante avec Camille Aumont Carnel, la défense de la cause animale avec Guillaume Meurice…

Guillaume Meurice, humoriste, est chroniqueur sur France inter depuis 2014. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont les plus récent Petite éloge de la médiocrité et Le fin mot de l’histoire, parus respectivement chez Les Peregrines et Flammarion, en mars 2023. Fervent défenseur de la cause animale, il ne manque pas une occasion de militer en faveur des droits des animaux.