Autobiographie d’un poulpe et autres récits d’anticipation, de Vinciane Despret – Editions Actes Sud / Collection Mondes sauvages, avril 2021 – 160 pages

Connaissez-vous la poésie vibratoire des araignées ? l’architecture sacrée des wombats d’Australie ? les aphorismes éphémères des poulpes ? Bienvenue dans la “thérolinguistique”, une discipline scientifique majeure du IIIe millénaire qui étudie les histoires que les animaux ne cessent d’écrire et de raconter et remise au goût du jour par dans les années 1970 par l’autrice de science-fiction Ursula Le Guin et réactivée ici par Vinciane Despret pour notre plus grand plaisir. Car oui, les animaux s’expriment et ont des choses à dire, à nous dire. Il suffit de savoir les écouter et de connaître les codes pour décrypter leurs langages hermétiques.

En laissant libre cours à une imagination débordante, Vinciane Despret nous plonge au cœur de débats scientifiques passionnants qu’elle situe dans un futur indéterminé. Par sa plume nourrie des plus récentes découvertes scientifiques, Vinciane Despret imagine des comportements animaux, des histoires de vie et des propos parfaitement vraisemblables qui ne demandent qu’à être confirmés par les recherches à venir.

Elle brouille sciemment les pistes entre faits scientifiques et affabulations poétiques au point de créer un trouble fascinant : et si, effectivement, les araignées nous interpellaient pour faire cesser le brouhaha de nos machines ? Et si les constructions des wombats témoignaient, par étranges constructions de fèces cubiques, d’une cosmologie accueillante à tous les êtres de passage, visibles ou invisibles, offrant ainsi une formidable leçon de vie et de tolérance ? Et si les poulpes, premiers adeptes de la métempsychose, se désespéraient de ne plus pouvoir assurer la réincarnation de leurs âmes du fait de la surpêche et de la pollution des océans ?

Par cette étonnante expérience de pensée, Vinciane Despret pratique un décentrement salutaire qui ouvre la voie à d’autres manières d’être humain sur terre…

Vinciane Despret est philosophe et psychologue, professeure à l’université de Liège. Après avoir découvert le travail des éthologues, elle oriente ses recherches vers la philosophie des sciences. Elle ne cesse d’interroger notre rapport aux animaux à travers quantité d’ouvrages reconnus internationalement. Elle est également commissaire de l’exposition « Être bêtes » à la Cité des sciences. L’année 2021 sera une année exceptionnelle car Vinciane Despret sera l’intellectuelle de l’année du Centre Pompidou à Paris ; elle y organise toute une série d’événements, tout au long de l’année, dont une performance avec un poulpe en avril, au moment de la sortie du livre.Elle a publié de nombreux livres sur les animaux et leurs scientifiques (Quand le loup habitera avec l’agneau, Penser comme un rat, Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions?) ainsi qu’un livre pour enfants, Le Chez-Soi des animaux (Actes Sud, 2017), dont Habiter en oiseau constitue en quelque sorte la suite. Autobiographie d’un poulpe est son quatrième livre chez Actes Sud.