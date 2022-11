Le prix du vent – Des éoliennes, des bêtes et des hommes, de Sioux Berger, Maxime Poisot et Baptiste Chouët – Editions du Rocher, novembre 2022 – 160 pages

Ce livre est une enquête sur les installations de parcs éoliens dans les milieux ruraux, sous forme de BD. On y trouve des pages de carnet de notes et de témoignages. A travers ces portraits, on comprend les mécanismes et les conséquences d’un système pernicieux qui deviennent peu à peu évidents au fil des pages.

Nous découvrons aussi des problèmes qui sont souvent cachés : une biodiversité menacée, l’apparition de symptômes dans les cheptels agricoles et chez les riverains. L’intérêt général ne peut s’affranchir de l’intérêt des particuliers au seul nom du progrès.

Sioux Berger est auteur et journaliste spécialisée dans les sujets d’écologie et de bien-être. Originaire d’Auvergne et vivant en région parisienne, elle a été confrontée à l’installation d’éoliennes dans le village familial et a dans ce contexte entamé un travail d’enquête et de mobilisation citoyenne. Elle a publié le roman Les Pentes sur le même thème.

De la scène à l’édition en passant par la communication, Maxime Poisot est un auteur à la croisée des écritures contemporaines.

Baptiste Chouët, illustrateur installé à Nantes, publie sur des sujets de citoyenneté et de politique dans Ouest France.

