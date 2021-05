eSanté et Intelligence Artificielle. Entre promesse du meilleur et crainte du pire, de Patrice Cristofini & Raymond Taube – Editions Maïa, mars 2021

L’avenir n’est jamais tel qu’on le prédit. Une certitude néanmoins : les technologies évoluent à une vitesse exponentielle. Fascinant et inquiétant, quand on songe à ce qu’était le monde il y a à peine cent ans. Partir de la eSanté actuelle, avec ses objets connectés, ses organes artificiels monitorés, ses ordinateurs quantiques, ses promesses et son extraordinaire potentiel, mais aussi ses problématiques éthiques et juridiques, conduit à imaginer, de manière réaliste – donc fantasmagorique (!) – la destinée de l’Homme hyperconnecté, augmenté, modélisé, parfois en quête d’immortalité, jusqu’à jouer dangereusement avec le devenir de l’humanité.

« Ce livre offre une plongée au cœur de la santé d’aujourd’hui et de demain : de l’anticipation d’un monde où l’aveuglante fascination technologique peut conduire à notre propre destruction à un état des lieux de la e-santé dans toutes ses déclinaisons et de la télémédecine aux organes artificiels fabriqués par impression 3D, en passant par l’IA nourrie du Big Data au service du diagnostic et de la médecine prédictive.

Un ouvrage d’espoir et de mise en garde. »

Patrice Cristofini est médecin et Raymond Taube juriste. Ils sont aussi entrepreneurs et acteurs des mutations disruptives de notre temps. Ils entraînent le lecteur dans une farandole anachronique ; romanesque pour envisager l’avenir, descriptive pour découvrir un présent déjà futuriste, en particulier celui de la santé numérique et électronique, en passe de bouleverser notre quotidien.