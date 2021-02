Star Trek Science ou fiction ?, d’Ethan Siegel – Edition De Boeck supérieur, octobre 2020 – 216 pages

La grande saga de Star Trek depuis 1966 : 13 films, 759 épisodes séries, des web series, des jeux vidéo, des romans… et voici enfin un magnifique « beau livre » qui propose plus de 150 photos d’accessoires, de technos, de diagrammes scientifiques, pour vous plonger dans un autre monde.

Le nom Star Trek évoque des images de vaisseaux spatiaux plus rapides que la lumière, de membres d’équipage holographiques et de « phaseurs » prêts à foudroyer l’ennemi. Certains de ces appareils incroyables ne sont peut-être pas encore technologiquement à notre portée, mais d’autres ont fait le saut de la science-fiction à la science et l’ingénierie qui les font fonctionner.

« Plus de cinquante ans après le lancement de Star Trek, son héritage continue de captiver notre imagination collective. Notre désir de dépasser les frontières de la connaissance, de l’invention et de l’accomplissement est le point central et fondamental de Star Trek, tout en n’oubliant pas l’importance de rester fidèle à ce qui fait de nous des humains. La plupart des technologies imaginées en rêve il y a des décennies sont déjà devenues réalité tandis que d’autres sont sur le point de le devenir. En envisageant la science et la technologie du monde réel en regard des grandes avancées anticipées par Star Trek, il est important de se souvenir que le message d’espoir est le plus grand héritage de la saga. À l’inverse de notre passé et de notre présent, le futur peut être plus radieux et meilleur encore. C’est de notre devoir qu’il en soit ainsi. » (Extrait de l’introduction du livre)

Star Trek Science ou fiction ? examine les inventions emblématiques de l’univers de Star Trek, soit plus de 25 inventions, tirées des séries TV ou des films.

Ethan Siegel est Docteur en astrophysique, écrivain scientifique, auteur, (parfois) professeur de physique et d’astronomie et fan de longue date de Star Trek. Il a écrit pour Forbes, Scientific American, Space Place de la NASA et de nombreuses autres publications sur papier et en ligne. Son blog scientifique primé, Starts with a Bang, éduque le monde depuis 2008.

Traducteur de l’anglais vers le français, Sylvain Taisant est diplômé de l’Université de Bourgogne de Dijon en études de Langues Etrangères Appliquées. Il parle couramment l’anglais et l’espagnol. Très grand fan de Star Trek depuis son enfance, il est, depuis 2017, un membre de l’association française Star Trek French Club dans laquelle il accède en 2020 aux postes de trésorier et coadministrateur. Il réside en plaine dijonnaise avec sa famille.

