L’innovation sociale – Expérimenter et transformer à partir des territoires, de Nadine Richez-Battesti et Eric Bidet – Editions Les Petits matins, 19 septembre 2024 – 144 pages

Deux enseignants-chercheurs spécialistes de l’économie sociale et solidaire s’intéressent à la notion méconnue d’innovation sociale, qui est l’un des moteurs de la transition écologique et sociale. Publié par les éditions Les Petits matins en septembre 2024, cet ouvrage plonge dans les méandres d’une pratique qui, bien que moins glamour que son cousin l’innovation technologique, est tout aussi cruciale pour répondre aux défis sociaux et environnementaux actuels.

Richez-Battesti et Bidet, tous deux spécialistes reconnus de l’économie sociale et solidaire, nous proposent une exploration minutieuse des initiatives qui réinventent notre rapport au travail, à l’environnement, et à notre communauté. Ils cartographient le paysage de l’innovation sociale à travers des exemples aussi divers que les pôles territoriaux de coopération économique en France ou les startups de territoire en Corée du Sud, en passant par des tiers-lieux dynamiques en Afrique et en Amérique du Sud. Pôles territoriaux de coopération économique, startup de territoire, tiers-lieux, ressourceries, plateformes coopératives… Les exemples d’innovation sociale sont nombreux, en France, mais aussi en Afrique, au Brésil ou en Corée du Sud. Lorsqu’ils sont portés par des acteurs de l’économie sociale et solidaire, ils permettent aux citoyens de se réapproprier les enjeux de transition et de construire ensemble des réponses adaptées.

L’ouvrage se distingue par son approche globale et accessible, argumentant que ces innovations ne sont pas de simples réponses à des besoins sociaux mal satisfaits, mais de véritables tremplins pour une transition écologique et sociale profonde. Les auteurs mettent en lumière comment ces initiatives, souvent nées dans des « interstices » laissés par le marché et l’État, stimulent une participation active des citoyens et favorisent une coopération qui dépasse les frontières traditionnelles du secteur économique.

Le livre excelle non seulement à décrire ce qu’est l’innovation sociale, mais aussi à montrer pourquoi et comment elle fonctionne, en dévoilant les conditions nécessaires à son essor et à sa pérennisation. En cela, il ne se contente pas de présenter des études de cas, mais offre un cadre analytique robuste pour comprendre les dynamiques en jeu et les défis à relever.

« L’innovation sociale » est plus qu’un simple recueil d’études de cas ; c’est un manifeste pour repenser notre manière de concevoir le progrès et le développement. Il est indispensable pour quiconque cherche à comprendre les voies possibles pour une société plus juste et durable. Les enseignements tirés des pages de Richez-Battesti et Bidet sont une invitation urgente à réévaluer nos valeurs et à investir dans des solutions collectivement enrichissantes. Pour les chercheurs, les praticiens, et les décideurs, ce livre est une boussole précieuse dans l’élaboration de politiques qui embrassent pleinement le potentiel de l’innovation sociale.

Moins connue que l’innovation technologique, l’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux peu ou mal satisfaits, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment les utilisateurs et les usagers. Reposant sur l’expérimentation, elle se déploie de façon diversifiée, mais toujours en collectif, souvent au sein des territoires, dans des interstices laissés vacants. Partout, elle est le fruit d’une mobilisation sociale et d’une action collective. Elle incarne une promesse de changement, elle nourrit de nouveaux récits et façonne des imaginaires solidaires dont nous avons plus que jamais besoin.

Les auteurs de cet ouvrage rassemblent ici les connaissances disponibles sur ce sujet, illustrées par de nombreuses initiatives de terrain, et explorent les conditions pour que l’innovation sociale se déploie encore plus largement.

Nadine Richez-Battesti est maîtresse de conférences en sciences économiques à Aix-Marseille Université et chercheuse au Lest-CNRS.

Elle copréside l’Association pour le développement des données sur l’économie sociale (Addes).

Éric Bidet est maître de conférences en sciences de gestion à l’Université du Mans-LMU et chercheur à ARGUMans. Il copréside l’Association pour le développement des données sur l’économie sociale (Addes).