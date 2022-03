Recouvrance – Retour à la terre et cosmicité en Asie Orientale, d’Augustin Berque – Editions Eolienne, janvier 2022 – 520 pages

Après quatre siècles de modernité, nous avons à ce point négligé nos liens avec la Terre qu’il n’est pas sûr que nous puissions continuer d’y vivre longtemps encore. Certes, une recouvrance de ces liens s’est amorcée dans les domaines les plus divers, de l’agriculture à la poésie, en passant par les jeunes pousses de notre économie et les sciences de la nature ; mais ces amorces de recouvrance ne deviendront une nouvelle civilisation que lorsque nous aurons dépassé la modernité dans son principe même, qui est onto/logique : à la fois ontologique et logique.

Ce principe onto/logique et ces amorces concrètes, voilà ce dont parle ce livre, en partant de l’Orient, d’où vient le jour : ex oriente lux. Nous sommes terrestres, et la Terre est l’humainement habitée : notre écoumène, la demeure de notre être.

Pour que Terre demeure humaine, telle est la relation essentielle que nous devons recouvrer.

« « Recouvrance », le thème est immense. Une encyclopédie n’en pourrait faire le tour, pour la bonne raison qu’il se nourrit de lui-même en spirale au-fur-et-à-mesure que l’on en traite, et que cela même contribue à en produire la réalité. J’écris bien contribue, car il ne s’agit pas ici de constructivisme – comme certains, allant un peu vite, en ont taxé la mésologie. S’en tenir à du « constructrivisme » à propos d’une problématique où la Terre de Galilée figure expressément au même titre que celle de Husserl, c’est absurde. La réalité qui s’engendre là, entre des deux Terres, les suppose l’une et l’autre, dans le processus existentiel qui en fait justement l’écoumène – notre Terre, qui est à la fois un corps sidéral (Körper) comme des milliards d’autres le sont dans l’Univers, et le sol (Boden, Grund) qui fonde l’être même de chaque personne. et ce, à toute échelle : la Terre (Sol III), c’est bien une planète, mais aussi, c’est la terre que moi, je foule ici et maintenant. Si je suis, si j’existe, c’est parce qu’il y a la réalité de cette terre médiante entre deux Terres, qui d’un côté me précède et me fonde mais aussi dont je suis moi-même un facteur constitutif – si infinitésimalement mais aussi totalement que ce soit – et que là est mon authenticité.«

Né en 1942 à Rabat (Maroc), Augustin Berque est géographe et philosophe. Érudit touche-à-tout, il n’hésite pas à créer des concepts et a ainsi forgé celui de « mésologie » pour rendre compte de l’étude des milieux humains. Spécialiste du Japon, il cherche dans son œuvre à s’émanciper de la logique binaire cartésienne et a traduit de nombreux philosophes et poètes japonais, parmi lesquels Watsuji Tetsuro ou Yamauchi Tokuryu. Membre de l’Académie européenne, il a été en 2009 le premier Occidental à recevoir le Grand Prix de Fukunoka pour les cultures d’Asie, et en 2008 le lauréat du prix Cosmos international, institué après l’exposition d’Ôsaka 1990 pour la recherche d’un plus juste rapport entre la Terre et l’humanité.

Parmi son œuvre foisonnante, l’on peut citer Le Sauvage et l’Artifice (Gallimard, 1986), Du Geste à la cité (Gallimard, 1993), Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains (Belin, 2000 ; rééd., 2016), Formes empreintes, formes matrices, Asie orientale (Franciscopolis Éditions, 2015), La Pensée paysagère (Archibooks, 2008 ; rééd. Éditions Éoliennes).