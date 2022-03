Socrate médecin, pour temps de crises et catastrophes, de Jean-Louis Cianni – Editions Le Relié. A paraître mai 2022 – 327 pages

« Dans la confusion et la détresse du monde actuel, le questionnement socratique, revisité dans ses principes, sa méthode et ses objectifs, à partir de quelques phrases qui ont fait sa renommée, utilisés ici comme des fragments archéologiques retrouvés, nous fournirait-il un point d’appui, un centre, à partir desquels nous pourrions mieux faire à nos malaises ? ». C’est tout le sujet de ce nouveau livre de Jean Louis Cianni.

La crise actuelle amène à ne plus rien savoir, plus rien comprendre, plus rien espérer. Comment et quoi penser dans un climat aussi turbulent qu’anxiogène ? Comment ne pas sombrer dans la peur et la tristesse et réactiver l’envie de vivre ?

Ce brillant essai propose de remonter aux sources. De retourner en Grèce, quatre siècles avant notre ère, auprès de Socrate, qui, à travers le questionnement philosophique, invitait ses concitoyens à une pratique inédite : le soin de soi. Cette incitation ne tombait pas d’un ciel métaphysique. Elle résonnait dans une Athènes en crise, ébranlée par une épidémie, une succession de guerres et de conflits politiques internes, au bord d’un précipice historique.

Tout comme pour nous, l’existence de Socrate se joue dans un contexte violent et incertain. La philosophie voit le jour sur fond de désastres. Socrate se voulait soignant de l’âme individuelle, de ses errements et de ses peurs. Il tentait aussi de guérir une cité divisée, soumise aux injustices et menacée par le populisme. C’est dire son actualité…

Philosophe et journaliste, Jean-Louis Cianni a écrit plusieurs livres dont aux éditions du Relié : Ulysse et nous ; chez Albin Michel, La philosophie comme remède au chômage, Philosopher à la plage, et chez Marabout avec Arnaud Desjardins : Oui, chacun de nous peut se transformer.