La liberté d’être libre, d’Hannah Arendt – Edition Payot, avril 2019

C’est un événement pour le monde de l’édition que de retrouver dans le fonds Arendt de la Bibliothèque du Congrès à Washington, ce petit texte totalement inédit de la philosophe Hannah Arendt, 40 ans après sa disparition. Il paraît aux éditions Payot, sous la forme d’un petit livre de quelques 86 pages, et se trouve être d’une actualité vibrante.

Intitulé La liberté d’être libre, ce texte, écrit probablement en 1966-1967, s’inscrit dans un contexte de généralisation de la révolution : crise de Cuba, décolonisation, mouvements civiques et guerre du Vietnam…

Qu’est-ce qu’une vie libre ? La liberté est-elle un privilège ? Pourquoi aucune révolution ne peut-elle se concevoir sans elle ? Que faire de sa liberté ? Lire La liberté d’être libre, c’est comprendre que le changement politique n’est possible que s’il y a d’abord eu un changement social. Et c’est être invité à retrouver le désir passionné de participer aux affaires publiques : débattre sur la manière dont nous voulons vivre ensemble, et agir. En ces temps de populisme, de contrôle et de surveillance, ce ne sont pas de vains mots.

Pour aller plus loin :

« La liberté d’être libre » : Le Journal de la philo de France Culture, 7 mai 2019

