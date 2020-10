Humains, animaux, nature : Quelle éthique des vertus pour le monde qui vient ?, de Corine Peluchon, Jean-Philippe Pierron et Gérald Hess – Préface de Catherine Larrère – Colloque de Cerisy – Edition Hermann, 7 octobre 2020 – 400 pages

Durant l’été 2019, lors des Colloques de Cerisy, l’accent était mis sur L’éthique des vertus comme motivations concrètes des personnes, au lieu de se focaliser sur les normes en se contentant d’énoncer des interdictions et des obligations. Cette conférence démontrait l’aide ainsi à combler l’écart entre la théorie et la pratique qui est particulièrement dramatique à un moment où nombre d’individus comme d’États reconnaissent la réalité du changement climatique mais ne parviennent pas à réorienter les modes de production ni à reconvertir l’économie.

Quelles représentations et quels affects expliquent que l’on puisse avoir du plaisir à consommer autrement ? Quel processus de subjectivation permet de se sentir solidaire des autres vivants et d’acquérir les traits moraux indispensables à la transition écologique qui repose autant sur le volontarisme politique que sur la capacité des citoyens à modifier leurs styles de vie et à s’organiser sur le plan social et politique ? Quel processus de transformation de soi permet d’acquérir les traits moraux indispensables à la transition écologique ? Celle-ci reposant autant sur le volontarisme politique que sur la capacité des citoyens à modifier leurs styles de vie, il importe aussi de se demander comment articuler le plan individuel et le plan collectif. Enfin, faut-il penser que l’éthique a une dimension universaliste ou souscrire à une approche plus particulariste et contextualisée de la morale ?

Telles sont les questions qui avaient réuni des acteurs de la société civile et des chercheurs issus de disciplines différentes (économie, littérature, philosophie, psychologie, science politique, sociologie, théologie), comme Corine Pelluchon, Gérald Hess et Jean-Philippe Pierron et de nombreux autres participants lors de ce colloque et qui sont regroupées dans cet ouvrage.

