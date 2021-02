Pourquoi lire – 13 bonnes raisons (au moins), Collectif d’Annie Ernaux, Philippe Garnier, Jürgen Habermas, Eva Illouz, Frédéric Joly, Edther Kinsky, Sybille Lewitscharoff, Nicolas Malher, Olivier Nachtwey, Katja Petrowskaja, Hartmut Rosa, Clemens J. Setz, Joëlle Zask – Edition Premier Parallèle, janvier 2021 – 229 pages

» Joyeuse chasse aux livres ! » Ainsi l’écrivaine Sibylle Lewitscharoff souhaite-t-elle la bienvenue au lecteur de ce volume. Une chasse aux livres, comme un jeu enfantin dont émanerait une joie mêlée d’ivresse. Par un mystérieux sortilège, il suffirait qu’on en trouve un pour que trois autres apparaissent à sa place. On en aurait pour toute une vie.

Ici, la partie de chasse se joue à treize. Treize écrivains – romanciers, philosophes, sociologues, essayistes, mais aussi un auteur de bande dessinée – se lancent à la poursuite des livres pour dire le miracle de la lecture et expliciter le sens qu’elle revêt dans nos sociétés.

À les lire, le geste d’ouvrir un livre semble relever d’une aventure inépuisable, profondément singulière. Car lire, ce n’est pas – du moins pas seulement – cette activité tellement encouragée qu’elle en deviendrait presque suspecte. Elle peut bel et bien engager » la totalité de l’être « , comme l’écrit Annie Ernaux.

C’est cet engagement que décrivent, de manière tour à tour intime et théorique, les contributeurs de ce volume.

Vous tenez ainsi entre vos mains une bibliothèque aux portes dérobées. Chacune mène vers d’autres bibliothèques et d’autres portes dérobées.

Les raisons de lire sont innombrables.

En voici déjà treize.

Annie Ernaux est une des plus grandes écrivaines françaises. Elle a écrit de nombreux romans, essentiellement inspirés par sa propre vie, parmi lesquels La Place (1983, prix Renaudot 1984), Une femme (1988), Les Années (1992) et plus récemment Mémoire de fille (2016). Tous ont parus aux éditions Gallimard.

Philippe Garnier est traducteur et critique. Auteur de fictions et d’essais, il a publié, en 2020, Mélancolie du pot de yaourt (Premier Parallèle), très largement salué par la critique. On a dit de son travail qu’il se situait à mi-chemin entre Françis Ponge et Roland Barthes.

Représentant de l’École de Francfort, Jürgen Habermas est l’un des plus grands philosophes contemporains vivants. Il publiera en 2022 chez Gallimard une grande Histoire de la philosophie.

Directrice d’études à l’EHESS (Paris), Eva Illouz est l’auteure de nombreux livres, dont Happycratie (avec Edgar Cabanas, Premier Parallèle, 2018, traduit en quinze langues) et La Fin de l’amour (Seuil, 2020).

Essayiste et traducteur, Frédéric Joly est l’auteur de Robert Musil. Tout réinventer (Seuil, 2015) et La Langue confisquée (Premier Parallèle, 2019).

Écrivaine allemande, Sibylle Lewitscharoff est notamment l’auteure de Pong (Stock, 2000) et Blumenberg (Les Belles Lettres, 2014). Elle a reçu le prestigieux Georg-Büchner-Preis en 2013.

Esther Kinsky est une écrivaine et traductrice allemande. Elle a notamment écrit La Rivière (Gallimard, 2017) et Le Bosquet (Grasset, 2020).

Katja Petrowskaja est une écrivaine et journaliste allemande et ukrainienne. Elle est l’auteure de Peut-être Esther (Seuil, 2013).

Nicolas Mahler est un scénariste et dessinateur de bande dessinée autrichien. Il a publié de nombreux albums, dont Lone Racer (L’Association, 1999) et Alice dans le Sussex (L’Association, 2018).

Oliver Nachtwey est sociologue à la Technischen Universität de Darmstadt. Il a participé en 2017 au collectif L’Âge de la Régression (Premier Parallèle).

Sociologue et philosophe allemand, Hartmut Rosa est notamment l’auteur de Rendre le monde indisponible (La Découverte, 2020).

Écrivain et traducteur autrichien, Clemens Setz est notamment l’auteur de Le Syndrome indigo (Jacqueline Chambon, 2014).

Joëlle Zask enseigne au département de philosophie de l’université Aix-Marseille. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont Quand la forêt brûle et Zoocities (Premier Parallèle, 2019 et 2020).