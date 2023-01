Tous les arbres au-dessous, d’Antoine Jaquier – Editions Au diable vauvert, 12 janvier 2023 – 272 pages

Retranché dans une ferme isolée du massif vosgien, Salvatore a parfaitement anticipé la fin inéluctable de notre civilisation et d’un certain monde. Alors qu’à l’extérieur chaos politique, civil et social réduisait les villes à l’état de zones fantômes, lui s’est minutieusement préparé à une vie en autarcie, à la survie, et ses techniques de base, la terre, la chasse, l’animalité et l’isolement.

Mais après trois ans d’usure de mois de solitude, son chemin croise celui d’autres survivants… dont Mira, adolescente muette et sauvage qui fait son apparition, très vite rejointe par Alix, jeune personne au genre fluide. Ils vont devoir s’apprivoiser. Une rencontre initiatique shamanique, via par l’entremise de l’ayahuasca, les confronter à eux-mêmes, ainsi qu’à d’autres réalités du vivant.

Récit survivaliste rural qui nous rappelle les grandes heures de l’anticipation française, un Robinson Crusoé postapocalyptique qui nous invite à repenser la nature.

Tous les arbres au-dessous est tout à la fois un roman d’aventure humaine et un roman du retour à la nature, une expérience qu’Antoine Jaquier a lui-même expérimenté dans un vieux chalet des montagnes suisses.

« L’effondrement du monde, nous à sa surface, une liane pour monter vers le ciel et voir les arbres d’en dessous, à lire comme un bréviaire littéraire anti fin du monde. » Vincent Ravalec

On ne sort pas indemne de la lecture de ce roman. L’auteur nous a évité l’écueil des multiples causes d’un effondrement probable de nos sociétés dites « modernes » pour centrer son récit sur l’imagination d’une vie hors norme, hors de tout cadre social et moral. A méditer …

Antoine Jaquier est né à Nyon en 1970. Auteur reconnu en Suisse, il a été lauréat du Prix Edouart Rod 2014 et du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2016. Simili-love est son premier roman au Diable vauvert.