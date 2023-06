Le dernier soulèvement, de Sébastien Garnier – IGB Editions, 15 mai 2023 – 400 pages

Le nouveau roman de Sébastien Garnier nous projette à l’aube du XXIIe siècle, où le monde sous le joug d’un pouvoir écologique totalitaire dénommée la Bio-Révolution. Au-dessus des Hommes, Mère préside seule à la destinée des trois millions d’espèces animales, végétales et coraliennes qui peuplent encore la Terre. Mais des décennies de restrictions et de sacrifices sont sur le point de s’achever, car le dernier rapport du GIEC révèle l’impensable : la biomasse se régénère enfin ! Le climat change.

La nouvelle devrait faire l’effet d’une bombe. Pourtant, le chancelier Valdeck entend la garder secrète. C’est alors que Lazare, un jeune homme condamné à l’errance dans un monde sans promesse, entre accidentellement en possession de ce rapport. Son destin bascule et celui du monde aussi…

Un récit qui prend à contrepied la solastalgie et diverge de l’écolo-anxiété. Mais aussi qui frôle la frontière ente science-fiction et une possible réalité dans un futur proche. Outre la moralité écologique d’un tel futur, l’auteur réussit l’exercice d’imaginer un monde où l’autorité abusera de ses pouvoirs acquis en raison de problèmes encore méconnus à ce jour…

Sébastien Garnier est urbaniste de formation. Il dirige un cabinet de conseil en immobilier implanté à Paris. En marge de cette activité, il est l’auteur de romans d’anticipation qui reflètent ses préoccupations et se démarquent par une écriture inspirée du cinéma et de la bande-dessinée.