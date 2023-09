Germinata, d’ Olivier Fournout – C&F éditions / Collection Fiction, juin 2023 – 256 pages

Quand le clonage devient la forme de reproduction principale des milliardaires, et que les grands manitous des biotech dessinent le monde. Une fiction écrite par Olivier Fournout, au carrefour de la littérature et des questions éthiques soulevées par les sciences contemporaines.

Cultiver son jardin en 2050, pour CC22 ça veut surtout dire se distinguer de son père. Pas si facile quand on est un de ses clones parmi tant d’autres élevés par des mères cyborgs. Pour Psalmonella, ça veut dire se laisser pousser des ailes et entrer en intrication avec la matière. Pour toutes les entités de la Grande Germination, ça veut dire libérer les hybridations.

Dans cet univers à la fois jubilatoire et effrayant les personnages se confrontent, entre militantisme et capitalisme débridé. Dans une tension qui reflète celle de notre époque, la standardisation poussée à son paroxysme s’oppose au culte de l’individualité.

Ce conte d’anticipation incarne la controverse en cours sur le transhumanisme et vient gratter le vernis des progrès technologiques. Olivier Fournout livre une ode à la révolte, à ce qui échappe aux pouvoirs hégémoniques, au déterminisme et aux catégories.

Olivier Fournout est sociologue et sémiologue, écrivain et metteur en scène. Il mène ses projets de recherche toujours en lien avec la création artistique et culturelle. Il a tenu la rubrique théâtre de Lunes, revue féministe consacrée aux parcours de femmes dans la science, la culture, la politique, l’économie. Il a publié des romans, Le nain, chez Tsémah, 2014 ; Candide Candide, chez SiKit, 2018 ; et des nouvelles dans des recueils collectifs. Il est enseignant-chercheur à l’Institut Polytechnique de Paris/ Télécom et à l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation.