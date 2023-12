Le Ministère du futur, de Kim Stanley Robinson – Editions Bragelonne, octobre 2023 – 552 pages

L’auteur de science-fiction légendaire Kim Stanley Robinson, qui nourrit depuis trente ans une réflexion sur la condition humaine, nous propose une vision du changement climatique pareille à nulle autre.

Établi en 2025, l’objectif de la nouvelle organisation était simple : plaider pour les générations à venir du monde et protéger toutes les créatures vivantes, présentes et futures. Il fut vite surnommé « le Ministère du Futur ».

Raconté entièrement sous forme des témoignages directs de ses personnages, Le Ministère du Futur est un chef-d’œuvre de l’imaginaire, l’histoire de la façon dont le changement climatique nous affectera tous dans les décennies à venir.

Le décor n’est pas un monde postapocalyptique et désolé, mais un avenir qui nous fonce dessus… et où il nous reste une petite chance de surmonter les défis extraordinaires auxquels nous devons faire face.

Comme il l’exprime sur France culture, l’auteur a fait « Le choix de l’optimisme comme arme politique » : « J’écris de la science-fiction utopique, je suis un Américain de gauche, et je pense qu’on peut créer une nouvelle société, et donc nous devons le faire, c’est une forme d’obligation morale. L’optimisme, c’est une position politique. On a tendance à le considérer comme une chose un peu naïve ou stupide, mais il faut résister à cette idée, et au contraire, c’est le pessimisme qui est inutile, le cynisme décevant, et je pense que c’est une forme de lâcheté, en particulier pour des gens qui vivent dans des pays prospères et qui s’en sortent plutôt bien par rapport à la moyenne mondiale. Gramsci disait : « le pessimisme de l’intellect est l’optimisme du monde. » C’est un slogan de gauche, et donc j’aime bien taper sur la tête des gens à coups d’optimisme. »

Kim Stanley Robinson est un best-seller international, lauréat des prestigieux prix Hugo, Nebula et Locus. Désigné par la critique et ses pairs comme l’un des auteurs les plus visionnaires de son temps, il est aussi reconnu pour son engagement pour la sauvegarde de notre planète. Il a été nommé Héros de l’environnement par le magazine américain Time.