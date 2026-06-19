No(s) limit(es) – Etudier et enseigner face aux limites planétaires, sous la direction de Baptiste Monsaingeon, Bruno Villalba, Franck-Dominique Vivien – Editions La Découverte, 28 mai 2026 – 400 pages

Depuis septembre 2025, sept des neuf limites planétaires définies par le Stockholm Resilience Centre pour garantir la stabilité du système Terre sont franchies. Ces dépassements marquent une rupture historique mettant en péril les conditions d’habitabilité de la planète qui ont permis le développement des sociétés humaines depuis l’Holocène. Dans cette situation d’urgence, comment apprendre, enseigner, expliquer, débattre ? Car les bouleversements écologiques contemporains imposent de repenser nos façons d’apprendre et d’enseigner, en vue de préparer les futurs citoyens et professionnels à construire de nouvelles manières de penser et de faire.

Les limites ont longtemps été perçues comme des obstacles à franchir. Depuis deux siècles, l’imaginaire du progrès s’est construit contre elles : repousser les frontières de la connaissance, dépasser les contraintes naturelles, accélérer les techniques, conquérir de nouveaux territoires. Pourtant, les crises écologiques, climatiques et géopolitiques qui caractérisent notre époque semblent inverser la perspective. La question n’est plus tant de savoir jusqu’où nous pouvons aller que de comprendre dans quel monde nous voulons continuer à vivre. C’est à cette réflexion fondamentale que nous convie No(s) limit(es), ouvrage collectif dirigé par Baptiste Monsaingeon, Bruno Villalba et Franck-Dominique Vivien.

Le jeu de mots du titre donne immédiatement la clé de lecture. Les limites sont-elles celles que la planète impose à nos sociétés ou celles que nous choisissons de nous donner ? Sont-elles des contraintes subies ou les conditions mêmes de notre liberté ? Entre le « no limit », devenu l’un des slogans implicites de la modernité technicienne, et les « nos limites », entendues comme une responsabilité collective, tout l’enjeu du livre se déploie dans cet espace de tension.

L’ouvrage rassemble des chercheurs issus de disciplines diverses – philosophie, économie écologique, science politique, sociologie, histoire des techniques – qui partagent une même conviction : la question des limites ne peut plus être pensée uniquement comme un problème scientifique ou environnemental. Elle engage une réflexion beaucoup plus profonde sur les fondements de nos sociétés, sur nos imaginaires politiques et sur les promesses de la modernité.

Depuis le rapport Meadows publié en 1972, la notion de limites planétaires a progressivement quitté le champ de la prospective pour devenir un élément central des politiques environnementales. Mais les directeurs de l’ouvrage montrent que cette évolution reste incomplète. Nous savons désormais que les ressources sont finies, que les écosystèmes possèdent des seuils critiques et que les dérèglements climatiques résultent directement de nos modes de production. Pourtant, cette connaissance ne suffit pas à modifier les trajectoires collectives. Pourquoi ? Parce que les limites physiques se heurtent à un imaginaire de l’illimitation profondément ancré dans les représentations économiques, politiques et culturelles.

L’un des grands mérites du livre est précisément de déplacer le débat. Il ne s’agit pas simplement de mesurer les capacités de charge de la biosphère ou de calculer les émissions de carbone admissibles. Les auteurs interrogent la fascination contemporaine pour le dépassement permanent : croissance sans fin, innovation continue, optimisation généralisée, augmentation des performances humaines. L’idéologie du dépassement apparaît alors comme l’une des matrices invisibles de la crise écologique. Nous ne vivons pas seulement dans une économie de la croissance ; nous habitons une culture de l’absence de limites.

Cette approche confère à l’ouvrage une profondeur philosophique remarquable. Les références à Ivan Illich, Hannah Arendt, Cornelius Castoriadis, Hans Jonas ou encore André Gorz irriguent les différentes contributions sans jamais enfermer le propos dans un exercice académique. Au contraire, elles permettent de montrer que la question écologique est inséparable d’une interrogation sur la démocratie, la justice sociale et les formes de la liberté. Car accepter certaines limites ne signifie pas renoncer à l’émancipation. C’est peut-être, suggèrent les auteurs, la condition pour inventer une autre manière d’être libre.

Le livre évite également un piège fréquent dans la littérature environnementale : celui du catastrophisme. Les limites n’y sont jamais présentées comme un horizon de pénurie ou de renoncement. Elles deviennent des principes d’organisation, des occasions de réinventer les institutions, les modes de vie et les rapports entre les humains et le vivant. En ce sens, la sobriété cesse d’apparaître comme une privation pour devenir une intelligence des interdépendances.

Cette pluralité de regards fait la richesse de l’ouvrage. Chaque chapitre apporte un éclairage spécifique tout en participant à une démonstration d’ensemble particulièrement cohérente. Les analyses économiques dialoguent avec les réflexions politiques ; les approches historiques éclairent les débats contemporains ; les concepts philosophiques trouvent un prolongement concret dans les enjeux de la transition écologique. Rarement un ouvrage collectif aura donné une telle impression d’unité intellectuelle.

On pourra certes regretter que certaines contributions mobilisent un appareil conceptuel exigeant, qui suppose une certaine familiarité avec les débats de l’écologie politique. Mais cette densité constitue aussi la valeur du livre. No(s) limit(es) ne cherche pas à produire un manuel de vulgarisation. Il ambitionne de renouveler en profondeur notre manière de penser les crises contemporaines, en montrant qu’elles ne relèvent pas uniquement de la technique ou de l’économie, mais d’une véritable transformation anthropologique.

En filigrane se dessine une idée essentielle : la limite n’est pas l’ennemie de la civilisation ; elle en est peut-être le fondement. Toute culture naît de règles, de seuils, de partages, de formes d’autolimitation qui rendent possible la vie commune. L’illusion d’un monde sans bornes, où la puissance technique pourrait indéfiniment s’étendre, conduit paradoxalement à fragiliser les conditions mêmes de notre liberté. À l’inverse, reconnaître des limites librement débattues et démocratiquement assumées pourrait ouvrir la voie à une société plus juste, plus durable et plus habitable.

Dans un moment historique où les injonctions contradictoires se multiplient – produire davantage tout en consommant moins, accélérer la transition sans ralentir la croissance, innover pour préserver des ressources finies –, l’ouvrage apporte une contribution salutaire. Il rappelle que la véritable question n’est pas de savoir jusqu’où nous pouvons aller, mais jusqu’où il est souhaitable d’aller. Cette nuance, apparemment minime, pourrait bien constituer l’un des grands déplacements intellectuels du XXIᵉ siècle.

Plus qu’un livre sur l’écologie, No(s) limit(es) est ainsi un ouvrage sur la maturité des sociétés humaines. Il nous invite à sortir de l’enfance prométhéenne qui confond puissance et progrès, pour entrer dans une époque où l’intelligence collective se mesurera peut-être à notre capacité à reconnaître que les limites ne sont pas seulement ce qui nous contraint, mais aussi ce qui nous relie.

L’ouvrage est rédigé par des spécialistes reconnus dans leur domaine, sur le plan national comme international. Issus d’une grande variété de disciplines, 65 chercheurs dialoguent à la fois avec leur corpus disciplinaire et avec celui des autres disciplines sur les conséquences des transformations écologiques et sociales en cours et à venir.

Baptiste Monsaingeon est maître de conférences en sociologie à l’université de Reims Champagne-Ardenne et détaché au LISIS (CNRS).

Bruno Villalba est professeur de science politique à AgroParisTech et membre du laboratoire Printemps (CNRS UMR 8085). Il dirige le master 2 » Gouvernance de la transition, écologie et sociétés » (Paris-Saclay/AgroParisTech). Il a notamment écrit Les Collapsologues et leurs ennemis (2021) et La Figure du paysan. La ferme, l’Amap et la politique (avec Romuald Botte, 2021).

Franck-Dominique Vivien est professeur d’économie à l’université de Reims Champagne-Ardenne où il est directeur du Centre de recherche interdisciplinaire économie-gestion (CRIEG) et de sa principale équipe, REGARDS.