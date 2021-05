Covid-19 pourrait bien n’être que le début des pandémies de masse

L’épidémie de coronavirus qui nous frappe en ce moment pourrait ne pas être un épisode historique, isolé. Pour plusieurs observateurs des écosystèmes et spécialistes de santé publique, l’épidémie de coronavirus est la partie émergée d’un phénomène beaucoup plus large : la succession de crises pandémiques causées par la collision entre les habitats humains et naturels. Une menace majeure qui suscite l’obligation de prendre en considération, non seulement la santé des hommes, mais aussi celle de la planète.

Il y a seulement une ou deux décennies, on pensait généralement que les forêts tropicales et les environnements naturels intacts regorgeant d’animaux sauvages exotiques menaçaient les humains en abritant les virus et les agents pathogènes qui provoquent de nouvelles maladies chez l’homme, comme le virus Ebola, le VIH et la dengue.

Mais un certain nombre de chercheurs pensent aujourd’hui que c’est en fait la destruction de la biodiversité par l’humanité qui crée les conditions d’apparition de nouveaux virus et de nouvelles maladies telles que le Covid-19, la maladie virale apparue en Chine en décembre 2019, avec de profondes répercussions sanitaires et économiques dans les pays riches comme dans les pays pauvres. En fait, une nouvelle discipline, la santé planétaire, est en train d’émerger, qui se concentre sur les liens de plus en plus visibles entre le bien-être des humains, d’autres êtres vivants et des écosystèmes entiers.

Est-il donc possible que ce soit l’activité humaine, telle que la construction de routes, l’exploitation minière, la chasse et l’exploitation forestière, qui ait déclenché les épidémies d’Ebola dans les années 1990 et qui déchaîne aujourd’hui de nouvelles terreurs ?

« Nous envahissons les forêts tropicales et autres paysages sauvages, qui abritent tant d’espèces animales et végétales – et au sein de ces créatures, tant de virus inconnus » écrit David Quammen, auteur de Spillover : Animal Infections and the Next Pandemic, récemment publié dans le New York Times. Il ajoute : « Nous coupons les arbres ; nous tuons les animaux ou les mettons en cage et les envoyons sur les marchés. Nous perturbons les écosystèmes, et nous débarrassons les virus de leurs hôtes naturels. Lorsque cela se produit, ils ont besoin d’un nouvel hôte. Souvent, c’est nous qui le sommes ».

Une menace croissante

Des recherches suggèrent que les épidémies de maladies animales et d’autres maladies infectieuses telles que le virus Ebola, le Sras, la grippe aviaire et maintenant le Covid-19, causé par un nouveau coronavirus, sont en augmentation. Les agents pathogènes passent des animaux aux humains, et nombre d’entre eux sont capables de se propager rapidement vers de nouveaux endroits. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) estiment que les trois quarts des maladies nouvelles ou émergentes qui infectent les humains proviennent des animaux.

Certaines, comme la rage et la peste, ont été transmises par des animaux il y a des siècles. D’autres, comme la maladie de Marburg, qui serait transmise par des chauves-souris, sont encore rares. Quelques-uns, comme Covid-19, apparu l’année dernière à Wuhan, en Chine, et le Mers, qui est lié aux chameaux du Moyen-Orient, sont nouveaux pour l’homme et se répandent dans le monde entier.

Parmi les autres maladies qui se sont propagées chez l’homme, on peut citer la fièvre de Lassa, identifiée pour la première fois en 1969 au Nigeria, le Nipah de Malaisie et le Sras de Chine, qui a tué plus de 700 personnes et s’est propagé dans 30 pays en 2002-2003. Certaines, comme Zika et le virus du Nil occidental, qui sont apparus en Afrique, ont muté et se sont établies sur d’autres continents.

Kate Jones, titulaire de la chaire d’écologie et de biodiversité à l’université de Californie, qualifie les maladies infectieuses émergentes d’origine animale de « menace croissante et très importante pour la santé, la sécurité et les économies mondiales ».

Effet d’amplification

En 2008, la professeure Jones et une équipe de chercheurs ont identifié 335 maladies apparues entre 1960 et 2004, dont au moins 60% provenaient d’animaux. Selon elle, ces zoonoses sont de plus en plus souvent liées à des changements environnementaux et au comportement humain. La perturbation des forêts vierges due à l’exploitation forestière et minière, à la construction de routes dans des endroits reculés, à l’urbanisation rapide et à la croissance démographique rapproche les gens des espèces animales dont ils n’ont peut-être jamais été proches auparavant, dit-elle.

La transmission de maladies de la faune sauvage à l’homme qui en résulte, dit-elle, est maintenant « un coût caché du développement économique humain. Nous sommes tellement plus nombreux, dans tous les environnements. Nous allons dans des endroits largement intacts et nous sommes de plus en plus exposés. Nous créons des habitats où les virus se transmettent plus facilement, puis nous sommes surpris d’en avoir de nouveaux » regrette-t-elle.

Kate Jones étudie comment les changements dans l’utilisation des terres contribuent à élever ce risque. « Nous étudions comment les espèces vivant dans des habitats dégradés sont susceptibles de transporter davantage de virus pouvant infecter l’homme », explique-t-elle. « Des systèmes plus simples ont un effet d’amplification. Détruisez les paysages, et les espèces qui vous restent sont celles dont les humains attrapent les maladies ».

« Il existe d’innombrables agents pathogènes qui continuent d’évoluer et qui, à un moment donné, pourraient constituer une menace pour l’homme », prévient Eric Fevre, titulaire de la chaire des maladies infectieuses vétérinaires à l’Institut d’infection et de santé mondiale de l’Université de Liverpool. « Le risque [de voir des agents pathogènes passer des animaux aux humains] a toujours été présent ».

La différence entre aujourd’hui et il y a quelques décennies, précise M. Fevre, est que les maladies sont susceptibles de se développer dans les environnements urbains et naturels. « Nous avons créé des populations denses où nous avons à nos côtés des chauves-souris et des rongeurs, ainsi que des oiseaux, des animaux de compagnie et d’autres êtres vivants. Cela crée une interaction intense et des possibilités de passage d’une espèce à l’autre », fait-il observer.

La pointe de l’iceberg

« Les agents pathogènes ne respectent pas les frontières entre les espèces »

, explique l’écologiste Thomas Gillespie, professeur associé au département des sciences environnementales de l’université Emory, qui étudie comment le rétrécissement des habitats naturels et les changements de comportement augmentent le risque de propagation des maladies des animaux aux humains. « Je ne suis pas du tout surpris par l’épidémie de coronavirus », dit-il. « La majorité des agents pathogènes restent à découvrir. Nous sommes à la pointe de l’iceberg ».

Les humains, explique M. Gillespie, créent les conditions de la propagation des maladies en réduisant les barrières naturelles entre les animaux hôtes – dans lesquels le virus circule naturellement – et eux-mêmes. « Nous nous attendions pleinement à l’arrivée d’une pandémie de grippe ; nous pouvons nous attendre à une mortalité humaine à grande échelle ; nous pouvons nous attendre à d’autres agents pathogènes ayant d’autres impacts. Une maladie comme le virus Ébola ne se propage pas facilement. Mais un taux de mortalité d’Ébola propagé par une maladie comme la rougeole serait catastrophique », déclare M. Gillespie.

Partout, la faune sauvage est soumise à un stress accru, dit-il. « Des changements majeurs dans les paysages font que les animaux perdent leurs habitats, ce qui signifie que les espèces se rassemblent et entrent aussi davantage en contact avec les humains. Les espèces qui survivent au changement se déplacent et se mélangent maintenant avec différents animaux et avec les humains ».

Thomas Gillespie voit cela aux États-Unis, où les banlieues fragmentent les forêts et augmentent le risque que les humains contractent la maladie de Lyme. « L’altération de l’écosystème affecte le cycle complexe de l’agent pathogène de Lyme. Les personnes vivant à proximité sont plus susceptibles de se faire piquer par une tique porteuse de la bactérie de Lyme », dit-il.

Pourtant, la recherche sur la santé humaine prend rarement en compte les écosystèmes naturels environnants, affirme Richard Ostfeld, éminent scientifique senior au Cary Institute of Ecosystem Studies de Millbrook à New York. Avec d’autres, il développe une nouvelle discipline : la santé planétaire, qui étudie les liens entre la santé humaine et celle des écosystèmes.

une nouvelle discipline : la santé planétaire étudie les liens entre la santé humaine et celle des écosystèmes

« Les scientifiques et le public pensent à tort que les écosystèmes naturels sont la source de menaces pour nous-mêmes. C’est une erreur. La nature pose des menaces, c’est vrai, mais ce sont les activités humaines qui font les vrais dégâts. Les risques pour la santé dans un environnement naturel peuvent être aggravés lorsque nous interférons avec lui », dit-il.

Le professeur Ostfeld pointe du doigt les rats et les chauves-souris, qui sont fortement liés à la propagation directe et indirecte des maladies zoonotiques. « Les rongeurs et certaines chauves-souris prospèrent lorsque nous perturbons les habitats naturels. Ils sont les plus susceptibles de favoriser la transmission [des agents pathogènes]. Plus nous perturbons les forêts et les habitats, plus nous sommes en danger », alerte-t-il.

Felicia Keesing, professeur de biologie au Bard College de New York, étudie comment les changements environnementaux influencent la probabilité que les humains soient exposés à des maladies infectieuses. « Lorsque nous érodons la biodiversité, nous assistons à une prolifération des espèces les plus susceptibles de nous transmettre de nouvelles maladies, mais il est également prouvé que ces mêmes espèces sont les meilleurs hôtes pour les maladies existantes », écrit-elle dans un courriel adressé à Ensia, le média à but non lucratif qui rend compte de l’évolution de notre planète.

La connexion au marché

Les écologistes spécialisés dans les maladies affirment que les virus et autres agents pathogènes sont également susceptibles de passer des animaux aux humains dans les nombreux marchés informels qui ont vu le jour, pour fournir de la viande fraîche aux populations urbaines à croissance rapide dans le monde entier. Ici, les animaux sont abattus, découpés et vendus sur place.

Le marché de Wuhan, considéré par le gouvernement chinois comme le point de départ de l’actuelle pandémie de Covid-19, était connu pour vendre de nombreux animaux sauvages, notamment des louveteaux vivants, des salamandres, des crocodiles, des scorpions, des rats, des écureuils, des renards, des civettes et des tortues.

De même, les marchés urbains d’Afrique occidentale et centrale vendent des singes, des chauves-souris, des rats et des dizaines d’espèces d’oiseaux, de mammifères, d’insectes et de rongeurs abattus et vendus à proximité de décharges à ciel ouvert et sans drainage.

« Ces marchés constituent une tempête parfaite pour la transmission d’agents pathogènes entre espèces », déclare le professeur Gillespie. « Chaque fois que vous avez de nouvelles interactions avec une série d’espèces dans un même endroit, que ce soit dans un environnement naturel comme une forêt ou un marché, vous pouvez avoir des retombées ».

Le marché de Wuhan, ainsi que d’autres qui vendent des animaux vivants, a été fermé par les autorités chinoises, et le mois dernier, Pékin a interdit le commerce et la consommation d’animaux sauvages, à l’exception des poissons et des fruits de mer. Mais l’interdiction de vendre des animaux vivants dans les zones urbaines ou sur les marchés informels n’est pas la solution, affirment certains scientifiques.

« Le marché de Lagos est bien connu. C’est comme une bombe nucléaire en attente. Mais il n’est pas juste de diaboliser des endroits qui n’ont pas de frigos. Ces marchés traditionnels fournissent une grande partie de la nourriture pour l’Afrique et l’Asie », dit la professeure Kate Jones.

« Ces marchés sont des sources essentielles de nourriture pour des centaines de millions de pauvres, et il est impossible de s’en débarrasser », fait remarquer Delia Grace, épidémiologiste et vétérinaire principale à l’Institut international de recherche sur le bétail, basé à Nairobi, au Kenya. Elle affirme que les interdictions forcent les commerçants à se réfugier dans la clandestinité, où ils risquent d’être moins attentifs à l’hygiène.

Le professeur Eric Fevre et sa collègue Cecilia Tacoli, chercheuse principale du groupe de recherche sur les établissements humains de l’Institut international pour l’environnement et le développement (IIED), affirment dans un article de blog qu’au lieu de pointer du doigt ces marchés, nous devrions nous pencher sur le commerce florissant des animaux sauvages. « Ce sont les animaux sauvages plutôt que les animaux d’élevage qui sont les hôtes naturels de nombreux virus », écrivent-ils.

Changer les comportements

Selon Kate Jones, le changement doit venir à la fois des sociétés riches et des sociétés pauvres. La demande de bois, de minéraux et de ressources du Nord mondial entraîne une dégradation des paysages et des perturbations écologiques qui favorisent les maladies, dit-elle. « Nous devons réfléchir à la biosécurité mondiale, trouver les points faibles et renforcer la fourniture de soins de santé dans les pays en développement. Sinon, nous pouvons nous attendre à ce qu’il en soit de même », ajoute-t-elle.

« Les risques sont plus importants aujourd’hui. Ils ont toujours été présents et le sont depuis des générations. Ce sont nos interactions avec ce risque qui doivent être modifiées », déclare Brian Bird, chercheur virologue à l’Université de Californie, Davis School of Veterinary Medicine One Health Institute, où il dirige les activités de surveillance liées à l’Ébola en Sierra Leone et ailleurs.

« Nous sommes maintenant dans une ère d’urgence chronique »

« Nous sommes maintenant dans une ère d’urgence chronique », dit M.Bird. « Les maladies sont plus susceptibles de voyager plus loin et plus vite qu’auparavant, ce qui signifie que nous devons être plus rapides dans nos réponses. Il faut des investissements, un changement dans le comportement humain, et cela signifie que nous devons écouter les gens au niveau des communautés ».

Selon Brian Bird, il est essentiel de faire passer le message sur les agents pathogènes et les maladies aux chasseurs, aux bûcherons, aux commerçants et aux consommateurs. « Ces retombées commencent avec une ou deux personnes. Les solutions commencent par l’éducation et la sensibilisation. Nous devons faire prendre conscience aux gens que les choses sont différentes aujourd’hui. J’ai appris en travaillant en Sierra Leone avec des personnes touchées par le virus Ébola que les communautés locales ont faim et souhaitent être informées », dit-il. « Elles veulent savoir quoi faire. Elles veulent apprendre ».

Les chercheurs Fevre et Tacoli préconisent de repenser les infrastructures urbaines, en particulier dans les quartiers pauvres et informels. « Les efforts à court terme visent à contenir la propagation de l’infection », écrivent-ils. « Le long terme – étant donné que les nouvelles maladies infectieuses continueront probablement à se propager rapidement dans les villes et à l’intérieur de celles-ci – appelle à une révision des approches actuelles de l’urbanisme et du développement urbain ».

L’essentiel, selon M. Bird, est d’être prêt. « Nous ne pouvons pas prévoir d’où viendra la prochaine pandémie, c’est pourquoi nous avons besoin de plans d’atténuation qui tiennent compte des pires scénarios possibles », dit-il. « La seule chose qui soit certaine, c’est que la prochaine viendra certainement. »

John Vidal, Ensia

Image d’en-tête : Peinture de Johann Moritz Rugendas, « Forêt vierge près de Manqueritipa dans la province de Rio de Janeiro« . Gravure issue du livre « Malerische Reise in Brasilien » (Voyage dans le pittoresque Brésil). Publié en 1835 à Paris. Planche 3, 1e Division

