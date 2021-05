Serons-nous capables de prévenir la prochaine pandémie ?

La pandémie de coronavirus laissera des traces profondes. Elle a fauché des millions de vies et plongé le monde dans une situation inédite devant laquelle les dirigeants ont semblé désemparés. Ont-ils tiré des leçons de cette crise sanitaire majeure ? Aux côtés du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, et du président du Conseil européen, Charles Michel, les dirigeants de 23 pays ont publié une tribune aux accents de « plus jamais ça ». Tous, la main sur le cœur, ils ont appelé à un nouveau traité international pour la préparation et la réponse aux pandémies. L’accent qu’ils mettent sur la préparation de nos systèmes de santé à réagir plus rapidement et mieux à la prochaine épidémie est extrêmement important. Mais ces mesures n’empêcheront pas l’émergence de nouvelles maladies.

Les plus grands experts en santé publique sont d’accord. Nous avons vu comment même les pays les mieux équipés ont lutté et échoué dans leurs efforts pour ralentir la propagation du Covid-19. Ce n’est que lorsque nous préviendrons les nouvelles maladies avant qu’elles ne se déclarent — à la source, là où les humains et les animaux entrent en contact étroit — que nous deviendrons moins vulnérables aux agents pathogènes qui déjouent systématiquement nos meilleurs efforts pour les contenir.

Cet argument n’est pas nouveau. Les biologistes et les experts en santé publique ont averti que nos rencontres accrues et négligentes avec les animaux sauvages rendaient inévitable une pandémie comme celle du Covid-19, mais les politiciens ont ignoré ces avertissements.

Le débordement

Le Covid-19, ainsi que d’autres nouvelles maladies comme le VIH/SIDA, le H1N1, le SRAS et le MERS, ont tous un point commun. Ce sont des virus qui sont passés d’autres espèces à l’homme, un processus connu sous le nom de « spillover » (débordement). Ce phénomène est plus susceptible de se produire lorsque les humains ou nos animaux domestiques ont davantage de contacts avec la faune sauvage qui abrite d’innombrables milliers de variétés de virus non décrites.

Des études ont montré que l’agriculture, l’urbanisation et d’autres activités humaines qui dégradent les forêts et d’autres écosystèmes ont inauguré une nouvelle ère de débordements. Le commerce légal et illégal des espèces sauvages — qui se rejoignent souvent dans les marchés humides — et la manipulation d’animaux pour la production de bétail contribuent à une propagation encore plus importante des maladies.

Malgré les preuves évidentes que nous mettons nos vies en danger en détruisant la nature, la dévastation continue. La dernière analyse de Global Forest Watch a révélé que la perte de forêts tropicales primaires a augmenté de 12 % entre 2019 et 2020. Un pourcentage stupéfiant de 64 % des forêts tropicales du monde a été défriché ou dégradé.

Avec l’augmentation des contacts résultant du déplacement des animaux sauvages de leurs habitats habituels, ces virus peuvent plus facilement faire le saut vers les humains. Ils peuvent également muter en cours de route lorsqu’ils se propagent d’homme à homme, provoquant des épidémies locales isolées, des épidémies régionales ou de véritables pandémies mondiales.

Il ne faut pas grand-chose

Mais il y a de bonnes nouvelles. Nous pouvons protéger les forêts, assainir et réduire le commerce des espèces sauvages, améliorer les pratiques agricoles et étendre la surveillance pour détecter les débordements au moment où ils se produisent pour environ 10 milliards de dollars par an. Comparé au coût humain et économique massif d’une autre pandémie, ce prix est minuscule.

Des investissements minimes et des programmes soigneusement planifiés avec les communautés locales peuvent contribuer grandement à réduire les comportements à risque qui créent des opportunités de débordement — tout en améliorant la santé publique et en protégeant les forêts tropicales. Par exemple, un projet mené dans une région forestière de Bornéo présentant des taux élevés déforestation, de pauvreté et de besoins sanitaires non satisfaits, a révélé que les villageois locaux à court d’argent se tournaient vers l’exploitation forestière illégale pour payer les frais médicaux. L’amélioration de l’accès à des soins de santé moins chers et de meilleure qualité a entraîné une diminution de la déforestation. Il existe de nombreux exemples de ce type qui peuvent être mis à l’échelle.

Nous n’avons pas le luxe du temps

La création d’un nouveau traité mondial prend généralement de nombreuses années de négociations pénibles et lentes. « Nous n’avons pas le luxe du temps » affirment plusieurs organisations et plus particulièrement Sonila Cook et le Dr Nigel Sizer, cofondateurs de l’initiative » Prevent Pandemics at the Source » (Prévenir les pandémies à la source). Dans une tribune publiée par Mongabay, ils exhortent les dirigeants des grands pays à montrer la voie lors du sommet du G7 cet été, et à annoncer un soutien commun, avec d’autres membres, à un nouveau Fonds mondial pour la prévention et la préparation aux pandémies. Le nouveau Fonds devrait combiner le renforcement des systèmes de santé avec des actions visant à réduire le risque de débordement dans des régions telles que l’Amazonie, l’Afrique centrale et occidentale, l’Asie du Sud et du Sud-Est, où le danger de débordement futur est le plus grand.

Ils affirment que « ce n’est que lorsque nous préviendrons les nouvelles maladies avant qu’elles ne se déclarent – à la source, là où les humains et les animaux entrent en contact étroit – que nous deviendrons moins vulnérables aux agents pathogènes. » Ils font valoir que la prévention est beaucoup moins coûteuse que la lutte contre les pandémies une fois qu’elles ont commencé. « Nous pouvons protéger les forêts, nettoyer et réduire le commerce des espèces sauvages, améliorer les pratiques agricoles et étendre la surveillance pour détecter les débordements au moment où ils se produisent pour environ 10 milliards de dollars par an », écrivent-ils. « Comparé au coût humain et économique massif d’une autre pandémie, ce prix est minuscule. »

Enfin, ils lancent un cri d’alerte : « Alors que nous nous efforçons de surmonter le COVID-19, n’oublions pas la source de cette pandémie – et la source des futures pandémies probables ».

Image d’en-tête : photo Adrian Stern

