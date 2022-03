La guerre en Ukraine risque de mettre hors de portée les objectifs mondiaux en matière de climat, a averti le secrétaire général de l’ONU, si les pays répondent à l’agression de la Russie en augmentant leur utilisation de combustibles fossiles. António Guterres a déclaré que l’objectif de limiter les températures mondiales à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, objectif fixé lors du sommet climatique de l’ONU à Cop26 l’année dernière, était en péril si les pays cherchaient des alternatives aux approvisionnements en pétrole et en gaz russes.

« Il n’y a pas de manière aimable de le dire », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, aux participants de l’Economist Sustainability Summit, en disant dans des remarques préparées que l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris de 2015 – limiter le réchauffement de la Terre à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels – est en train de s’éloigner. « L’objectif de 1,5 degré est sous assistance respiratoire. Il est en soins intensifs ».

« Les retombées de la guerre de la Russie en Ukraine risquent de bouleverser les marchés mondiaux de l’alimentation et de l’énergie, avec des implications majeures pour l’agenda climatique mondial. Alors que les grandes économies poursuivent une stratégie « tous azimuts » pour remplacer les combustibles fossiles russes, les mesures à court terme risquent de créer une dépendance à long terme à l’égard des combustibles fossiles et de fermer la porte à 1,5 °C », a-t-il averti dans une allocution vidéo prononcée lors d’une conférence sur la durabilité organisée par le journal The Economist à Londres ce lundi 21 mars.

« Les pays pourraient être tellement absorbés par le déficit immédiat d’approvisionnement en combustibles fossiles qu’ils négligeraient ou mettraient à genoux les politiques visant à réduire la consommation de combustibles fossiles », a-t-il poursuivi. « C’est de la folie. La dépendance aux combustibles fossiles est une destruction mutuellement assurée. »

L’Europe dépend de la Russie pour 40 % de son gaz, la dépendance de l’Allemagne étant encore plus élevée, à 60 %. L’UE s’est engagée dans un plan visant à réduire de deux tiers sa consommation de gaz russe cette année, et à l’éliminer dans les années à venir. Dans le cadre de ce plan, ainsi que pour développer la production d’énergie renouvelable, les États membres de l’UE cherchent à se procurer des combustibles fossiles auprès d’autres nations, comme le gaz du Qatar et le pétrole d’Arabie saoudite. Certains pourraient également envisager une augmentation de la production d’électricité à partir du charbon.

Confrontés aux prix élevés de l’essence, les États-Unis cherchent également à accroître leurs importations de pétrole, en envisageant même des pays auparavant considérés comme des États parias, tels que le Venezuela et l’Iran. La production intérieure américaine de pétrole et de gaz par fracturation et forage est également appelée à s’intensifier. Partout dans le monde, les compagnies pétrolières et gazières voient une aubaine dans la crise actuelle, d’abord grâce au rebond après Covid-19 et maintenant grâce aux pays qui délaissent les importations en provenance de Russie.

M. Guterres a déclaré que se tourner vers les combustibles fossiles ne ferait qu’accumuler de nouveaux problèmes. « Comme les événements actuels ne le montrent que trop clairement, notre dépendance continue aux combustibles fossiles met l’économie mondiale et la sécurité énergétique à la merci des chocs et des crises géopolitiques », a-t-il déclaré. « Au lieu de freiner la décarbonisation de l’économie mondiale, il est temps d’appuyer sur la pédale d’accélération vers un avenir fondé sur les énergies renouvelables. »

Le secrétaire général des Nations unies a reconnu l’inquiétude générale des experts du climat, qui craignent que les progrès affichés lors du sommet de la Cop26 ne se dissipent sous la pression de la flambée des prix de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre.

L’Agence internationale de l’énergie a constaté que les émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de l’énergie ont bondi de 6 % l’année dernière pour atteindre les niveaux les plus élevés de l’histoire, alors que les économies rebondissaient après la pandémie de Covid-19. La « reprise verte » que de nombreux gouvernements avaient promise après la crise ne s’est pas concrétisée.

António Guterres a lancé un avertissement : « Si nous continuons à faire la même chose, nous pouvons dire adieu aux 1,5°C. Même les 2°C sont hors de portée. Même un réchauffement de 2°C pourrait être hors de portée. Ce serait une catastrophe ».

Dans un rapport détaillé et alarmant publié le mois dernier sur l’aggravation des effets du changement climatique, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a déclaré que l’humanité disposait d’une « fenêtre brève et qui se referme rapidement » pour éviter un avenir plus chaud et plus meurtrier.

Les émissions de gaz à effet de serre non maîtrisées pourraient engloutir les petites nations insulaires, faire monter le niveau des mers de plusieurs pieds, alimenter des incendies de forêt et des ouragans plus intenses et exacerber les sécheresses, les vagues de chaleur, la faim et les inondations. L’analyse approfondie a révélé que le changement climatique provoque déjà des « perturbations dangereuses et généralisées » dans le monde naturel, ainsi que pour des milliards de personnes sur la planète. Selon ce rapport historique, l’homme a poussé le climat dans une direction « sans précédent ».