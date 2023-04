La fonte des glaces de l’Antarctique perturbe gravement tous les courants océaniques de la planète

Une importante circulation océanique qui se forme autour de l’Antarctique pourrait s’effondrer, ce qui risquerait de modifier considérablement les conditions météorologiques mondiales, le niveau des mers et la santé des écosystèmes marins, affirment des scientifiques, qui lancent un avertissement sévère sur les effets croissants du changement climatique.

Selon une étude publiée fin mars dans la revue Nature, le réchauffement climatique accélère la fonte des glaces dans l’Antarctique et l’augmentation de la quantité d’eau douce déversée dans l’océan perturbe la circulation de retournement de l’Antarctique. La circulation de retournement de l’Antarctique fait partie d’un réseau mondial de courants qui déplacent la chaleur, l’oxygène et les nutriments autour du globe.

L’autoroute des océans. Les océans sont en perpétuel mouvement. Les courants à la surface et dans les profondeurs déplacent d’énormes quantités de chaleur, d’oxygène, de carbone et de nutriments autour du globe. Cela contribue à déterminer le temps qu’il fait dans le monde et à entretenir la vie marine. L’un des principaux moteurs de ces schémas de circulation océanique est la production d’eau froide salée au large du Groenland et de l’Antarctique. Cette eau dense s’enfonce dans les profondeurs et alimente les courants océaniques profonds. Or, les recherches montrent que ces deux courants ralentissent, ce qui aura des répercussions majeures dans le monde entier.

Les eaux froides profondes de l’Antarctique déplacent l’oxygène et les nutriments vers les océans Indien, Pacifique et Atlantique. Dans l’Atlantique, la circulation méridienne de retournement (AMOC) transporte les eaux chaudes et salées vers le nord, ce qui contribue à créer un climat tempéré en Europe occidentale. Les eaux de surface deviennent plus froides et plus denses à mesure qu’elles s’approchent de l’Arctique, entraînant les courants en profondeur et contribuant à propulser le système.

Près de l’Antarctique, l’eau froide et salée s’enfonce à des profondeurs de plus de 4 000 mètres. L’enfoncement de l’eau dense et oxygénée contribue à alimenter le flux le plus profond de la circulation de retournement. L’eau s’écoule vers le nord, transportant de l’oxygène et des nutriments vers les océans Indien, Pacifique et Atlantique. Un processus similaire se produit également au large du Groenland. « Les changements qui se produisent à un endroit, comme l’Antarctique, peuvent avoir une influence globale car ces eaux se déplacent sur toute la planète », explique Adele Morrison, coauteur de l’étude et chercheur à l’École des sciences de la terre de l’Université nationale australienne à Canberra.

Mais certains signes indiquent que la circulation de retournement ralentit, perturbée par la quantité croissante d’eau de fonte de l’Antarctique qui rend les eaux moins salées, et donc moins denses ne leur permettant plus de couler avec la même force.

Ralentissement de 40%

Cette fonte s’accentue alors que des quantités croissantes d’émissions de gaz à effet de serre, provenant principalement de la combustion de combustibles fossiles, réchauffent l’atmosphère et les océans. « Notre modélisation montre que si les émissions mondiales de carbone se poursuivent au rythme actuel, le renversement de l’Antarctique ralentira de plus de 40 % au cours des 30 prochaines années, sur une trajectoire qui semble se diriger vers l’effondrement », a déclaré le coauteur Matthew England, directeur adjoint du Centre ARC d’excellence en sciences antarctiques de l’université de Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney.

L’équipe internationale de scientifiques a modélisé la quantité d’eau profonde de l’Antarctique produite dans le cadre d’un scénario de fortes émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2050.

L’effondrement du courant océanique profond entraînerait la stagnation des océans au-dessous de 4 000 mètres. « Cela aurait pour effet de piéger les nutriments dans l’océan profond, réduisant ainsi les nutriments disponibles pour soutenir la vie marine près de la surface de l’océan », craint le professeur England dans un communiqué. En d’autres termes, les écosystèmes marins à la surface mourraient lentement de faim.

Accélération de l’élévation du niveau de la mer

« Notre étude montre que la fonte des glaces affecte l’océan d’une manière qui peut accélérer le rythme de l’élévation du niveau de la mer, c’est ce que l’on appelle une rétroaction positive », a déclaré Steve Rintoul, coauteur de l’étude.

« Comme l’eau douce, apportée par la fonte des glaces, ralentit la formation d’eaux de fond froides et denses, les eaux plus chaudes situées à des profondeurs moindres se déplacent vers le sud pour les remplacer. Le déplacement des eaux chaudes vers l’Antarctique signifie que plus de chaleur est disponible pour entraîner une fonte encore plus importante », a déclaré M. Rintoul, océanographe et climatologue à l’agence scientifique nationale australienne CSIRO à Hobart.

D’autres conséquences d’un ralentissement signifient que moins de chaleur et de carbone pourraient être stockés dans l’océan, entraînant un changement climatique plus rapide. « Les effets peuvent s’étendre loin de l’Antarctique ; d’autres études ont montré qu’un ralentissement du renversement de l’Antarctique déplace les bandes de pluie tropicale de leur position habituelle », a-t-il déclaré.

Les océans de la planète emmagasinent de grandes quantités de chaleur, absorbant plus de 90 % du réchauffement qui s’est produit au cours des dernières décennies en raison de l’augmentation des gaz à effet de serre. Une grande partie de la chaleur se trouve dans les couches supérieures de la surface, mais les profondeurs de l’océan se réchauffent aussi lentement. Les océans absorbent également environ un quart de toutes les émissions de dioxyde de carbone provenant de l’activité humaine.

« L’étude montre que le changement climatique affecte déjà l’ensemble du globe, même l’Antarctique et les parties les plus profondes de l’océan », fait observer M. Rintoul, ajoutant que les changements observés dans les profondeurs de l’océan étaient étonnamment importants et rapides.

La décision de réduire rapidement et fortement les émissions de gaz à effet de serre peut limiter les dégâts. « Si les émissions sont plus faibles, les impacts seront plus faibles, et c’est un point important », a déclaré le Dr Rintoul. « Chaque 0,1 degré Celsius de réchauffement que nous pouvons éviter réduit le risque de changements climatiques préjudiciables. Plus tôt et plus fort nous agirons, moins le risque sera élevé », a-t-il ajouté.

Source Nature, The Straits Times