Et si on remontait à la source de la pollution plastique ?

Des montagnes de déchets plastiques sont rejetées chaque minute dans notre environnement, dans l’air et dans les océans. Ils forment une des pollutions les plus massives que la planète connait. Pourtant, des gens sont payés et des entreprises s’enrichissent en produisant cette pollution. Une nouvelle étude approfondie révèle qu’ils ne sont pas si nombreux que cela. Vingt entreprises seulement dans le monde produisent à elles seules plus de la moitié des déchets plastiques. L‘origine du problème est maintenant clairement identifié. Et si on remontait à la source pour enrayer cette production polluante ?

Dans un rapport inédit, des chercheurs ont établi un indice identifiant les 100 principaux producteurs mondiaux de polymères à usage unique qui finissent en déchets. La nouvelle analyse, préparée par des chercheurs de la Fondation Minderoo, une organisation philanthropique australienne, va le plus loin possible dans la chaîne d’approvisionnement en plastique, en examinant les entreprises qui fabriquent les polymères qui composent les plastiques à usage unique, comme les bouteilles de Coca-Cola et d’innombrables autres articles « jetables », y compris les masques en plastique.

En se concentrant sur les polymères « vierges » obtenus à bas prix à partir de combustibles fossiles — qui représentent environ 98 % de la production totale de polymères — les chercheurs ont identifié environ 1 200 installations de production dans le monde qui fabriquent les cinq principaux polymères des plastiques à usage unique : le polypropylène (PP), le polyéthylène haute densité (PEHD), le polyéthylène basse densité (PEBD), le polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) et le polyéthylène téréphtalate (PET).

Selon les chercheurs, ces 1 200 installations sont détenues et exploitées par environ 300 entreprises différentes, mais les 100 premières contribuent de loin le plus au problème global, produisant environ 90 % de tous les déchets plastiques à usage unique générés dans le monde.

Parmi ces entreprises, les 20 premières occupent le cœur de la crise. Ces 20 entreprises productrices de polymères — avec en tête les sociétés américaines ExxonMobil et Dow, la société chinoise Sinopec occupant la troisième place — sont responsables d’environ 55 % des déchets plastiques à usage unique dans le monde, qui représentaient au total plus de 130 millions de tonnes métriques de déchets en 2019.

S’attaquer à la base de la chaîne d’approvisionnement

L’analyse donne un aperçu sans précédent du petit nombre d’entreprises pétrochimiques, et de leurs bailleurs de fonds, qui produisent la quasi-totalité des déchets plastiques à usage unique dans le monde. Les trois premières entreprises ont fabriqué à elles seules environ 16 pour cent de ces déchets, chacune produisant plus de 5 millions de tonnes métriques de déchets – mais les principaux producteurs du problème du plastique échappent largement à l’attention, affirment les chercheurs. « Aujourd’hui, la réglementation vise essentiellement les dizaines de milliers d’entreprises qui vendent des produits finis utilisant des plastiques à usage unique », écrivent les auteurs dans le rapport.

« Une solution plus efficace serait de s’attaquer à la crise des déchets plastiques via les producteurs de polymères à la base de la chaîne d’approvisionnement, qui sont relativement peu nombreux. Les améliorations apportées à ce stade se répercuteraient en cascade sur toute la chaîne d’approvisionnement, avec un impact considérable sur la circularité et la pollution plastique. »

En plus de répertorier les producteurs de polymères à l’origine de la crise du plastique, les chercheurs ont également identifié les 100 premiers actionnaires de ces producteurs (qu’il s’agisse d’États, comme l’Arabie saoudite en première position, ou d’institutions privées), ainsi que les 100 premières banques qui financent les producteurs de polymères — les cinq premières étant toutes des banques basées au Royaume-Uni ou aux États-Unis ; le Crédit Agricole se situant dans le peloton des dix premiers financeurs de l’industrie plastique. « C’est la première fois que les flux financiers et matériels de la production de plastique à usage unique sont cartographiés à l’échelle mondiale et remontent jusqu’à leur source », a déclaré Toby Gardner, co-auteur de l’étude, de l’Institut de l’environnement de Stockholm. « Révélant l’ampleur de la crise mondiale que nous avons sur les bras, il est essentiel que nous rompions avec l’inaction. »

Rompre avec l’inaction

L’étape la plus importante, selon les chercheurs, consiste à abandonner la production de polymères vierges — issus de combustibles fossiles et responsables d’énormes quantités d’émissions de gaz à effet de serre — au profit de plastiques fabriqués à partir de matériaux recyclés, qui ne représentent actuellement qu’environ 2 % de la production totale de plastiques.

« Tout comme la divulgation des émissions de gaz à effet de serre a été la première étape vers la création d’objectifs mondiaux de réduction, la divulgation du financement et de la production de plastique à usage unique est nécessaire pour inverser la tendance de ce problème croissant », écrit l’ancien vice-président américain Al Gore dans un avant-propos du rapport. Il poursuit en affirmant que cette analyse révolutionnaire montre comment les entreprises de combustibles fossiles s’empressent de passer à la production de plastique alors que deux de leurs principaux marchés — le transport et la production d’électricité — sont en cours de décarbonisation. « Comme la plupart des plastiques sont fabriqués à partir de pétrole et de gaz, notamment le gaz de fracturation, la production et la consommation de plastique sont en train de devenir un facteur important de la crise climatique », observe M. Gore. « De plus, les déchets plastiques qui en résultent —en particulier les plastiques à usage unique — s’accumulent dans les décharges, le long des routes et dans les rivières qui en transportent de grandes quantités dans l’océan. »

La crise des déchets plastiques s’amplifie chaque année. Au cours des cinq prochaines années, la capacité mondiale de production de polymères vierges pour les plastiques à usage unique pourrait augmenter de plus de 30 %. « Une catastrophe environnementale s’annonce : une grande partie des déchets plastiques à usage unique qui en résulteront finiront en pollution dans les pays en développement dotés de systèmes de gestion des déchets médiocres », indiquent les auteurs du rapport. « Le taux de croissance prévu de l’offre de ces polymères vierges […] empêchera probablement les nouveaux modèles circulaires de production et de réutilisation d’être » hors de prix » sans incitation réglementaire. »

Selon le rapport, l’industrie du plastique à travers le monde a été autorisée à fonctionner avec une réglementation minimale et une transparence limitée pendant des décennies. « Ces entreprises sont à l’origine de la crise du plastique à usage unique : leur production de nouveaux polymères « vierges » à partir de matières premières issues du pétrole, du gaz et du charbon perpétue la dynamique « prendre-faire-déposer » de l’économie du plastique. »

« La pollution plastique est l’une des menaces les plus importantes et les plus critiques auxquelles notre planète est confrontée », martèle le Dr Andrew Forrest AO, président de la Fondation Minderoo. « Les perspectives actuelles sont appelées à s’aggraver et nous ne pouvons tout simplement pas permettre à ces producteurs de plastiques dérivés de combustibles fossiles de continuer comme ils l’ont fait sans contrôle. Alors que nos océans s’étouffent et que le plastique a un impact sur notre santé, nous avons besoin d’une intervention ferme des producteurs, des gouvernements et du monde de la finance pour briser le cycle de l’inaction. »

