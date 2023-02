Tout savoir à propos du ballon gastrique

L’année dernière, le ministère de la Santé et l’OMC ont dévoilé des chiffres plus qu’alarmants à propos de l’obésité en Europe. En France, plus de 8 millions de personnes seraient concernées par un problème d’obésité. Aujourd’hui, quand on dépasse un certain seuil, la solution chirurgicale peut être envisagée, et sous certaines conditions. Néanmoins, il existe d’autres solutions, bien moins invasives. Dans cet article, nous allons parler du ballon gastrique.

Un ballon gastrique, qu’est-ce que c’est ?

L’insertion d’un ballon gastrique dans l’estomac est considérée comme une intervention d’ordre chirurgical, mais elle ne nécessite pas d’endoscopie ni d’anesthésie. Le ballon gastrique se présente sous la forme d’une gélule dotée d’un tube que le patient devra avaler. Une fois que celle-ci sera arrivée dans l’estomac (la vérification se fait par radiologie), le médecin va injecter de l’eau progressivement par le tube. Le fil est ensuite enlevé et le dispositif restera en place durant 16 semaines environ.

Comment un ballon gastrique fait-il perdre du poids ?

Plus le ballon va se gonfler, plus la place dans l’estomac va se réduire. Cela va accélérer la sensation de satiété chez le patient qui va réduire considérablement les quantités de nourritures ingérées habituellement. La perte de poids va être progressive pendant les 16 semaines de traitement. Néanmoins, la démarche ne doit pas s’arrêter là, car il est important d’établir un suivi pour continuer à perdre du poids, mais surtout pour perdre du poids durablement sans en reprendre à la fin du traitement.

Combien coûte la pose d’un ballon gastrique ?

La pose d’un ballon gastrique se fait dans un centre spécialisé par des professionnels de santé habilités à pratiquer ce type d’acte médical Nous avons cherché à connaitre le prix d’un ballon gastrique. En contactant ce centre de l’obésité et de la nutrition à La Seyne-sur-Mer, on constate qu’il existe des programmes adaptés comprenant pour 3500 € environ, la prise en charge du patient, la pose du ballon et le suivi jusqu’à un mois après l’évacuation du ballon.

La pose d’un ballon gastrique est-elle douloureuse ?

Le ballon gastrique au départ se présente sous la forme d’une gélule qui tient dans la paume d’une main. Celle-ci est très facile à ingérer, mais le tube, dont une partie reste à l’extérieur, peut provoquer quelques sensations désagréables le temps du cheminement du ballon vers l’estomac. Certains patients peuvent ressentir une légère irritation au niveau de la gorge. En dehors de cela, l’insertion du ballon, son remplissage et son évacuation n’occasionnent aucune douleur.

Comment enlève-t-on un ballon gastrique ?

Le ballon gastrique ne nécessite pas de deuxième intervention pour être retiré puisqu’il s’évacue tout seul par les voies naturelles. Vous ne vous apercevrez de rien. Il est en effet fabriqué à partir d’un matériau biodégradable au bout de 16 semaines environ. La sensation au moment où le ballon se désagrège n’est pas désagréable et l’organisme assimilera parfaitement l’eau qu’il contient.

Si vous êtes à la recherche d’une solution médicale simple et non invasive pour perdre du poids, le ballon gastrique est une solution à envisager. N’hésitez pas à prendre contact avec une équipe de professionnels de santé dans un centre de l’obésité et de la nutrition pour obtenir un diagnostic.