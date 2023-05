Comment la cigarette électronique peut-elle aider à arrêter de fumer ?

Si vous lisez ces lignes, peut-être faites-vous partie de ces Français ayant commencé à fumer il y a longtemps et qui éprouvent des difficultés à arrêter. Bien évidemment, il existe de nombreuses aides pour réduire la dépendance à la nicotine (et à la cigarette donc), mais elles ont toutes un talon d’Achille : elles suppriment le geste du fumeur. En conséquence, une autre solution se présente alors comme pertinente : l’utilisation de la cigarette électronique. Comment ça marche ? Pourquoi est-elle d’une aide précieuse ? Faisons le point.

Comment fonctionne la cigarette électronique ?

Une cigarette électronique est composée de plusieurs éléments. Son fonctionnement est assez simple : elle chauffe un e-liquide, ce qui a pour effet de créer de la vapeur, remplaçant ainsi la fumée de la cigarette. Pour chauffer ce liquide, il est nécessaire d’activer une résistance placée au niveau de l’atomiseur d’une cigarette électronique. Bien assurément, le tout est accompagné d’une batterie qui alimente la résistance en électricité. Grâce à ce principe, l’utilisateur de la cigarette électronique n’a besoin que d’appuyer sur le bouton de cette dernière pour générer la vape. Facile et pratique, c’est l’un des secrets de la popularité de ce dispositif.

Pourquoi la cigarette électronique peut-elle vous aider à arrêter de fumer ?

Toutefois, la simplicité d’utilisation de la cigarette électronique n’est pas son seul atout pour aider à arrêter de fumer. Là où elle est réellement intéressante, c’est qu’elle permet de proposer la dose de nicotine nécessaire pour que son utilisateur ne ressente pas le manque. Grâce à cela, la rechute vers la cigarette est fortement réduite. Pour mettre toutes les chances de son côté, l’ancien fumeur doit trouver le bon dosage de nicotine avec sa cigarette électronique. Généralement, on débute à 9 ou 12 mg/mL pour les plus gros fumeurs, et 3 ou 6 mg/mL pour les autres. Enfin, pour se libérer progressivement de la dépendance, l’utilisateur peut réduire le dosage au fur et à mesure : baisser de 3 mg/mL tous les mois (par exemple), permet de passer le cap facilement.

Autre aspect intéressant pour l’arrêt de la cigarette électronique, c’est qu’elle est moins toxique que la cigarette. On dénombre beaucoup moins de substances cancérigènes dans un e-liquide que dans le tabac traditionnel. En conséquence, l’ex-fumeur se sent rapidement mieux en passant à la cigarette électronique. Voilà qui peut motiver grandement à passer par cet outil pour arrêter de fumer.

Comment bien choisir sa cigarette électronique ?

Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure et investir dans une cigarette électronique, voici quelques conseils pour bien la choisir :

Si vous fumez beaucoup, veillez à prendre une e-cigarette (son autre nom) suffisamment puissante pour tenir au moins la journée (vérifiez la capacité de la batterie),

Certains fumeurs aiment le “hit” dans la gorge : des modèles de cigarettes électroniques disposent de hits plus puissants que d’autres,

Réglages de la résistance : avec certaines cigarettes électroniques, il est possible de régler la résistance, ce qui a pour but d’améliorer la vape en fonction de vos envies.

Le budget : certaines cigarettes électroniques ont un prix élevé, tandis que d’autres sont plus mesurées, pensez à définir un budget pour choisir votre modèle.

Bref, vous l’aurez compris, la cigarette électronique peut, potentiellement, grandement vous aider à arrêter de fumer. Toutefois, le choix de cette dernière doit être réfléchi pour qu’elle vous convienne parfaitement.