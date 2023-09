Apprendre une langue étrangère dans le cadre professionnel

Aujourd’hui, tout comme dans nos relations personnelles, il devient de plus en plus difficile de ne pas être confronté aux langues étrangères dans le milieu de l’entreprise, même lorsque l’on travaille dans une entreprise implantée en France. Conscient des enjeux et des bénéfices de former des collaborateurs dans différentes langues (mobilité professionnelle, conquête de nouveaux marchés, ou service client multilingue), les entreprises font de plus en plus appel à des centres de formation spécialisés dans l’enseignement professionnel.

À quels professionnels les formations linguistiques s’adressent-elles ?

Aujourd’hui, il existe de multiples raisons pour les professionnels de faire appel à des formateurs linguistiques. Il peut d’abord s’agir d’une entreprise qui souhaite se développer sur le marché international ou qui a développé un partenariat avec une entreprise située à l’étranger. Dans d’autres cas, il peut s’agir d’un salarié ou travailleur freelance qui souhaite s’expatrier. De plus en plus de demandeurs d’emploi souhaitent également tester leur niveau en langue et trouver des formations adaptées pour trouver plus facilement un emploi.

Comment ces formations s’adaptent-elles aux besoins de l’entreprise ?

Les centres de formation spécialisés en langues s’adaptent parfaitement aux besoins de leurs clients professionnels à de nombreux égards.

Un programme adapté à différents secteurs d’activité

Pour commencer, les programmes d’enseignements sont davantage portés sur des sujets liés au monde de l’entreprise que dans le cadre de cours classiques. L’objectif n’étant pas d’apprendre la conversation de la vie de tous les jours même si les cours permettent de se sociabiliser, mais d’apprendre à maitriser le vocabulaire technique utilisé dans un secteur d’activité particulier. Que la formation ait pour but d’améliorer les relations commerciales d’une entreprise à l’étranger ou de former un ou une standardiste à gérer un service client en plusieurs langues, les centres de formation s’adaptent aux besoins des services de formation des entreprises des DRH ou encore des services de reclassement. C’est le cas de ces spécialistes qui proposent un service linguistique sur mesure.

Un mode d’enseignement sur mesure

En fonction des besoins des entreprises de leur taille et de leur structure, les centres proposent différents modes de formation :

Des formations à distance individuelles pour certains salariés, pour les demandeurs d’emploi ou pour les freelances.

pour certains salariés, pour les demandeurs d’emploi ou pour les freelances. Des formations collectives en centre mutualisées pour les PME

pour les PME Des formations en entreprises pour des besoins de formations collectives des plus grandes entreprises.

Là encore, les centres de formation linguistiques proposent des services sur mesure.

Comment ces formations peuvent-elles être financées ?

Pour financer une formation professionnelle, il existe plusieurs solutions :

Utiliser des fonds propres ou obtenir un prêt bancaire pour les personnes ne disposant pas d’heures sur leur compte CPF

Utiliser des heures du compte CPF

Financer une formation sur les comptes de l’entreprise (et bénéficier d’avantages fiscaux dans certains cas)

Obtenir des aides professionnelles à la formation (Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux, AGEFICE…)

Bénéficier d’un financement de pôle emploi (Aide individuelle à la formation ou AIF)

Solliciter des dispositifs d’aides régionaux (subventions, chèque formation)

Aujourd’hui, les centres de formation linguistique dédiés aux professionnels proposent un accompagnement complet, notamment pour la recherche de financements disponibles et pour la constitution des dossiers de demande de financement et de subvention.