Se former à l’écologie pour œuvrer aux sociétés de demain

L’écologie s’impose comme l’enjeu du siècle, mais qui d’entre nous l’a apprise à l’école ? Qu’est-ce que la “transition écologique” ? Comment l’enseigner ? Au printemps 2024, Wildproject propose 3 webinaires d’initiation et 6 journées de formation.

Après 15 ans de publication et de recherche dans le domaine des pensées de l’écologie, l’éditeur Wildproject donne naissance à un centre de formation, Wild Institute. À partir de 2024, ils proposent ainsi des webinaires d’initiation aux pensées de l’écologie, et des journées de formation à l’écologie urbaine.

3 webinaires

Un cycle de 3 webinaires d’initiation aux pensées de l’écologie, d’une durée d’1h30 (45 mn de présentation, 45 mn d’échanges) destinés aux enseignants du secondaire ou du supérieur, et aux curieux (Tarif 10€).

Jeudi 1er février : Qu’est-ce que l’écologie ?

Figures et enjeux d’un mouvement scientifique, politique et philosophique des années 1930 à nos jours. Avec Baptiste Lanaspeze et Marin Schaffner , éditeurs, auteurs du manuel Les Pensées de l’écologie (2021) et de l’enquête Ce que l’écologie fait à l’université (2023). Inscriptions

Mardi 26 mars : Un arpentage écoféministe. Présentation de « La Mort de la nature » de l'historienne Carolyn Merchant. Avec Georgia Froman et Baptiste Lanaspeze, éditeurs. Inscriptions.

6 journées de formation ( à Paris, Caen et Marseille)

“Ville terrestres : écologie urbaine” est un projet de formation à l’écologie urbaine de demain, produit par un groupement d’acteurs issus des mondes du militantisme, de l’action publique, de l’édition et des collectivités, et destiné à toutes celles et ceux qui œuvrent à façonner la ville : urbanistes, architectes, paysagistes, responsables associatifs, agentes et élues de collectivités, agentes des services de l’Etat, enseignantes, chercheuses, militantes. En partenariat avec l’Agence des sentiers.

Formation en présentiel / Formation qualifiante / nouvelles compétences

Durée : 1 jour (7h)

Prix : collectivité ou entreprise 440 € HT / particulier ou indépendant·e 330 € TTC

Délais d’accès à la formation : 2 mois

Les objectifs de la formation : Être capable d’utiliser le cadre de référence « Villes Terrestres » pour évaluer n’importe quel projet ou initiative ayant à voir avec la fabrique de la ville ou la vie en société.

Être capable d’élaborer un plan d’action pour mettre en œuvre une ville écologique basée sur les principes de descente énergétique et convivialité.

À qui s’adresse cette formation ? Urbanistes, architectes, paysagistes, responsables associatifs, agents et élus de collectivités, agents des services de l’Etat, enseignants, chercheurs, …

Prérequis : Avoir une pratique et des connaissances minimales dans le domaine de l’architecture, ou de l’urbanisme, ou du paysagisme, ou de l’écologie urbaine.

Programme

Avant : Il est recommandé aux stagiaires à consulter le manuel des « Villes Terrestres » accessible en ligne sur www.villes-terrestres.org

Chaque stagiaire sera invité à remplir un test de positionnement pour évaluer ses besoins et ses attentes vis-à-vis de la formation.

La journée de formation : La formation en salle se déroule en partant de l’expérience professionnelle, des connaissances des stagiaires.

Préambule : Le principe de l’éducation des adultes

Enjeux et scénarios : L’écologie urbaine, les scénarios en vigueur

Tour de salle : Expérience professionnelle et visions de la ville écologique du futur

Les 5 piliers : Présentation des 5 piliers à partir des éléments de langage des participants notés précédemment. Il est possible de zoomer sur l’un des 5 piliers, en interaction avec les stagiaires en en faisant des allers-retours entre théorie et pratique.

En fin de séance, le stagiaire est invité à remplir un questionnaire pour évaluer (à chaud) ses apprentissages.

Après

Un entretien (à froid) 6 mois après pour évaluer l’application des apprentissages du stagiaire dans son projet et/ou sa vie professionnelle.

Attestation de suivi : Cette formation est une formation qualifiante et fait l’objet d’une délivrance d’attestation de suivi. Les compétences acquises sont immédiatement opérationnelles.

Ressources pédagogiques : La formation repose sur l’utilisation des ressources : le manuel « Villes Terrestres », le jeu de cartes « Villes Terrestres », les vidéos « Villes Terrestres ».

Équipe pédagogique : La formation est assurée par les 2 cofondateurs de l’Agence des sentiers (www.agencedessentiers.org) qui ont aussi conçu et piloté le projet européen d’éducation des adultes Villes terrestres (2020-2023).

Baptiste Lanaspèze, éditeur, fondateur des éditions Wildproject, auteur de Marseille ville sauvage : essai d’écologie urbaine (Actes Sud, 2012).

Paul-Hervé Lavessière, géographe-urbaniste, auteur de La Révolution de Paris (Wildproject, 2014, prix Haussmann) et du Sentier du Grand Paris (Wildproject, 2020).

Financement de la formation : L’organisme de formation a reçu la certification Qualiopi (consulter le certificat)

Pour les salariés du privé, la formation peut ainsi bénéficier d’une prise en charge par votre OPCO (Opérateur de Compétence). Pour en savoir plus, veuillez-vous rapprocher du service responsable de la formation professionnelle au sein de la structure qui vous emploie.

Dates :

Lundi 19 février – Mardi 20 février de 10h à 17 h / Paris – En salle

Jeudi 21 mars – Vendredi 22 mars de 10h à 17h / Caen – En salle

Jeudi 16 mai – Vendredi 17 mai de 10h à 17h / Marseille – En salle

Durée : 1 journée (de 10h à 17h)

En salle : formation à partir du manuel et du jeu « Villes terrestres ».

Sur le terrain : formation à partir d’une marche urbaine et d’une visite de sites.

Plus d’informations : https://agencedessentiers.org/centre-de-formation