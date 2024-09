Quand nos futurs ingénieurs sont sensibilisés à la biodiversité

IMT Atlantique a démarré l’année scolaire en organisant pour ses étudiants de 1ère année une sortie sur les espaces verts des campus de Brest et Nantes en partenariat avec Bretagne Vivante et Nantes Métropole, dans l’objectif d’observer sur le terrain les effets déjà perceptibles du changement climatique. Une initiative innovante pour une école d’ingénieur, qui témoigne de son engagement sur les sujets en lien avec la biodiversité dans ses formations, ses projets de recherche et la vie de ses campus.

Les enjeux liés au changement climatique font aujourd’hui l’objet d’un vaste consensus, tant au sein de la communauté scientifique que parmi les décideurs institutionnels. En 2015, l’ONU a ainsi adopté un agenda qui définit 17 objectifs de développement durable (ODD) pour l’horizon 2030.

Sur ces questions, IMT Atlantique possède une légitimité. Reconnue à l’international, elle figure dans les 200 premières institutions mondiales du classement dédié aux ODD du Times Higher Education (THE Impact). Premier établissement d’enseignement supérieur à se doter d’un « agenda 21 » (dès 2008), l’école agit en interne pour protéger l’environnement. Elle compte aussi parmi les promoteurs du label « Développement Durable et Responsabilité Sociétale » (DD&RS) dans le supérieur.

En cohérence avec la feuille de route pour la transition écologique adoptée par l’Institut Mines-Télécom, l’école a choisi de mettre l’accent sur le « pilier » écologique du développement durable. Sans pour autant renoncer à l’aspect « sociétal » ou à la dimension économique. Les différents objectifs du développement durable (ODD) de l’ONU sont difficiles à concilier – même s’ils sont très interdépendants. La stratégie de l’école conserve ainsi une approche systémique, indispensable compte tenu du gigantesque chantier de transformation qui attend nos sociétés.

La Transition écologique et sociétale (TES) intégrée dans les parcours de formation

A IMT Atlantique, la plupart des enseignements (obligatoires ou optionnels) accordent désormais une place aux préoccupations environnementales, au respect du vivant (faune et flore) et à la lutte contre les dérèglements. Les élèves retrouvent ainsi ces questions tout au long de leur cursus, sous des formes variées, notamment à travers différents projets conduits dans le cadre de l’unité d’enseignement TES. L’objectif est de former des étudiants conscients des défis climatiques et capables de développer des solutions innovantes dans leur future vie professionnelle. A titre d’exemple, 100 % des étudiants ont participé à la dernière Fresque du climat, un outil pédagogique basé sur les données du GIEC pour comprendre le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés aux dérèglements climatiques. Cette année encore tous les nouveaux entrants sont inscrits pour l’opération qui démarre le 17 septembre et qui sera animée en partie par des étudiants de 2ème année formés à l’animation durant l’été.

Des campus aux riches écosystèmes comme terrains d’études

Les campus de Brest et Nantes d’IMT Atlantique disposent chacun d’une quinzaine d’hectares qui offrent un cadre naturel exceptionnel pour une approche concrète des problématiques de biodiversité. IMT Atlantique s’attache à développer l’observation sur le terrain : recensement et préservation des abeilles sauvages, comptage des oiseaux… Elle collabore pour cela avec des associations locales comme le Gretia (Groupe d’étude des invertébrés armoricains), qui s’intéresse aux pollinisateurs sauvages. Des séances de « travaux pratiques » sont organisées pour sensibiliser les étudiants aux enjeux de la biodiversité, comme cette sortie de rentrée sur les espaces verts de l’école.

L’école s’est engagée à respecter, sur ses sites, la charte Regain de l’association « Bretagne vivante », portant sur les jardins : refus de l’usage des pesticides, méthodes de tonte « raisonnée » des prairies, inventaires des pollinisateurs, oiseaux et des espèces végétales ; et la charte LPO sur les « Refuges LPO ». Un projet d’équipement sportif a ainsi été déplacé pour préserver une zone de prairie semi-humide, abritant de nombreuses espèces d’insectes. Plusieurs parcelles sont maintenues en jachère en rotation sur plusieurs années. Autant de mesures qui ont été regroupées dans un plan d’action axé sur la biodiversité, présenté au Conseil d’école.

Diverses initiatives visent à favoriser le bien-être sur les campus : utilisation de véhicules électriques, produits bio servis à la cantine, plantation de 1.600 arbres et arbustes. En agissant ainsi, l’école entend instiller dans l’esprit de ses parties prenantes – personnel administratif, enseignants, étudiants, partenaires – le souci de la biodiversité. Ce faisant, elle contribue aussi à la qualité de vie et au respect des écosystèmes dans son environnement, et renforce son ancrage territorial.

Une école mobilisée sur plusieurs fronts

Biodiversité, lutte contre les atteintes qu’elle subit, protection des écosystèmes naturels… Sur ces questions, IMT Atlantique est mobilisée depuis longtemps. Dès 2008, l’école s’est ainsi dotée d’un « Agenda 21 », programme d’action pour le développement durable au XXIème siècle. Avec sa politique de « Transformation écologique et sociétale » (TES), énoncée en 2021, elle a fait de la biodiversité un des axes clés de sa stratégie – et aussi un élément différenciant par rapport à ses homologues.

La biodiversité est aussi de plus en plus présente dans la recherche de l’école. Rien de surprenant, car l’environnement constitue, avec l’énergie et le numérique, un des axes prioritaires sur lesquels travaille IMT Atlantique. Déjà, nombre de projets des équipes de chercheurs ou de publications scientifiques affichent un lien direct (ou parfois plus lointain) avec la protection de la biodiversité. Beaucoup s’inscrivent aussi dans les Objectifs de développement durable de l’ONU – notamment les ODD 13 (lutte contre le changement climatique), 14 (vie marine) et 15 (vie terrestre). De multiples travaux portent notamment sur le traitement de l’eau, le génie écologique ou le recours à des solutions fondées sur la nature.

Pour plus d’information sur les actions menées par IMT Atlantique en lien avec la biodiversité :

Photo d’en-tête : Projet ClimatVeg d’adaptation au changement climatique de l’IMT Atlantique : vers une irrigation plus efficiente