Accélérer la décarbonation industrielle et énergétique : l’Institut Mines-Télécom en première ligne

Dans un contexte où la France cherche à conjuguer transition écologique et réindustrialisation durable, le projet MEDEI (Métiers et Expertises pour une Décarbonation accélérée de l’Énergie et de l’Industrie), piloté par l’Institut Mines-Télécom (IMT), marque une avancée majeure. Lauréat de l’appel à projets « Compétences et Métiers d’Avenir » du plan France 2030, ce programme ambitieux apporte une réponse aux défis de la réindustrialisation et de la transition énergétique en mettant en place une offre de formation sur les métiers en tension. Ce projet, soutenu par France 2030, met l’accent sur les compétences clés nécessaires pour maintenir la compétitivité des entreprises françaises face à la décarbonation.

Depuis toujours, les grandes transitions ont façonné l’histoire humaine : des révolutions industrielles à la mondialisation, en passant par la transition numérique. Aujourd’hui, une nouvelle révolution s’impose : celle de l’écologie. Les transitions environnementale et énergétique sont devenues impératives pour garantir un avenir durable et habitable à notre société. Cela exige un profond renouvellement des modèles économiques et sociétaux, touchant à nos modes de production, de travail, de consommation et même à la manière dont nous vivons ensemble.

Au cœur de cette transformation se trouve le secteur industriel, clé de voûte des émissions globales et des consommations énergétiques. Représentant à lui seul 20 % des émissions de gaz à effet de serre et de la demande énergétique, il a la responsabilité et la capacité de devenir un moteur de la transition. Déjà, depuis 1990, il a accompli des efforts remarquables, affichant la plus forte réduction d’émissions parmi les secteurs économiques.

Pour réussir ce virage écologique, un accompagnement ciblé est indispensable. Cela passe par des solutions organisationnelles, technologiques et économiques, mais aussi par une reconfiguration profonde des ressources humaines. Comme la révolution numérique avant elle, la transition écologique redéfinit les métiers, transforme les activités et exige de nouvelles compétences. Préparer cette évolution est une priorité pour construire les métiers de demain et répondre aux défis écologiques d’aujourd’hui.

Le programme MEDEI s’inscrit dans une dynamique de formation et d’innovation pour répondre aux besoins urgents identifiés par le rapport COMED : former 350 000 professionnels d’ici à 2030 pour accompagner la décarbonation des industries et des systèmes énergétiques. L’IMT mobilise ses six écoles, un consortium académique et industriel, ainsi que des partenaires régionaux, pour développer des cursus intégrant les enjeux environnementaux, tout en s’appuyant sur un maillage territorial et des outils pédagogiques novateurs.

Face aux défis stratégiques de la transition énergétique et écologique, MEDEI se positionne comme un pilier de la montée en compétences, conciliant ambition industrielle et objectifs climatiques.

Doté d’un budget de 8,35 M€, dont 4 M€ de financement par France 2030, MEDEI vise à relever les défis de la réindustrialisation décarbonée et de la transition énergétique en France. Ce projet d’envergure est porté par les écoles de l’Institut Mines-Télécom : IMT Atlantique, IMT Mines Alès, IMT Mines Albi, Mines Saint-Etienne, IMT Nord Europe, Institut Mines-Télécom Business School en association avec IFP School, INSTN, ISTP, IUT Poitier-Niort-Chatellerault, IUT de Nantes ainsi que plusieurs Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence (CMQE).

Une réponse aux enjeux stratégiques des transitions énergétiques et écologiques

Le rapport COMED (Compétences et Métiers des Énergies Décarbonées) a identifié 115 métiers clés en tension et la nécessité de former 350 000 professionnels d’ici à 2030. Pour répondre à ces défis, le périmètre des formations couvert par le projet MEDEI englobe l’ensemble des enjeux des transitions énergétiques et écologiques pour les entreprises industrielles :

L’évolution vers un mix énergétique avec recours à des vecteurs décarbonés.

L’efficacité énergétique des procédés industriels.

La décarbonation et l’utilisation de procédés innovants.

Le développement d’une logistique et d’une organisation de l’entreprise adaptée aux exigences environnementales.

Une mobilisation économique et académique d’envergure

Le projet MEDEI repose sur une identification fine des besoins des entreprises industrielles en matière de recrutement et de montée en compétences. MEDEI bénéficie de la coconstruction de référentiels métiers et compétences en collaboration avec un consortium de grande ampleur :

Plus de 1400 entreprises représentées à travers cinq groupements majeurs : EVOLEN (énergies, +260 entreprises), EMC2 (technologies de fabrication, +400 membres), DERBI (énergies renouvelables, +170 membres), AXELERA (chimie et industries de procédés, +410 membres) et PÔLÉNERGIE (filières énergétiques, +200 membres).

Trois grandes entreprises, EDF, Assystem et Arkema, très impliquées dans les enjeux de décarbonation industrielle.

Deux branches professionnelles : Union Française de l’Électricité (UFE) pour les Industries Électriques et Gazières, et France Chimie Occitanie, avec le soutien de France Chimie Hauts-de-France et de l’UIMM Pays de la Loire.

Deux Comités Stratégiques de Filière (CSF), Solutions Industrie du Futur (SIF) et Nouveaux Systèmes Energétiques (NSE), rassemblant les acteurs majeurs de la filière industrielle et promouvant des solutions innovantes pour la décarbonation.

Ce partenariat entre acteurs publics et privés, associant TPE, PME, grandes entreprises, branches professionnelles, pôles de compétitivité, et partenaires académiques, permettra de répondre aux défis de la transition énergétique et de la réindustrialisation en France. Cette diversité garantit une identification au plus juste des besoins des entreprises en matière de formation et de compétences.

Le dispositif de formation MEDEI mobilise six écoles de l’Institut Mines-Télécom

MEDEI proposera ainsi 35 parcours de formation couvrant des niveaux de Bac+3 à Bac+8. Il développera 11 nouveaux diplômes et certifications et actualisera 24 programmes en intégrant des modules spécifiques sur la transition énergétique dans les troncs communs des formations existantes. Certains modules seront présentés de manière innovante, avec l’utilisation de plateformes immersives pour simuler des procédés industriels et des systèmes énergétiques.

Diversification des profils

MEDEI mettra en place des passerelles entre BUT et écoles d’ingénieurs pour favoriser les poursuites d’études. Dans le cadre du projet, des actions de sensibilisation seront également menées dès le lycée, avec un accent sur l’attractivité des filières technologiques et sur la féminisation des métiers dans l’industrie.

Formation tout au long de la vie

MEDEI proposera une offre structurée de formation continue adaptée aux besoins des professionnels pour une montée en compétences. Ils pourront s’inscrire à des formations courtes et certifiantes, suivre des MOOC accessibles via une plateforme LMS nationale.

Le rôle central des Campus des Métiers et Qualifications

MEDEI s’appuiera sur les Campus des Métiers et Qualifications d’Excellence (CMQE) pour favoriser un maillage territorial fort et une adaptation aux besoins locaux. Les CMQE Industrie du Futur, HEREC, et Chimie AURA collaboreront pour promouvoir les filières technologiques et renforcer les passerelles éducatives. Ces campus joueront un rôle clé dans la mise en œuvre des actions pré-Bac et post-Bac, en ciblant des publics variés et en promouvant la bonne insertion professionnelle dans les filières énergie et industrie.

Soutien régional et ancrage territorial fort

Le projet MEDEI est soutenu par les régions Pays de la Loire, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, et Hauts-de-France. Il s’appuie sur les Campus des Métiers et Qualifications d’Excellence pour assurer un maillage territorial fort et favoriser l’adaptation des formations aux besoins locaux.

Un CMA alignée avec la loi Industrie Verte

La loi Industrie Verte, adoptée en 2023, place la réindustrialisation durable au cœur des priorités nationales en mobilisant des leviers pour accélérer la transition écologique et renforcer la souveraineté industrielle. MEDEI s’inscrit pleinement dans cette dynamique, avec pour objectif de développer des compétences clés pour accompagner les entreprises dans leurs efforts de décarbonation et répondre aux objectifs climatiques de la France.

Un consortium national d’acteurs publics et privés