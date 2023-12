L’ère des « nouveaux » grands-parents

En France, on passe sous silence une dimension qui s’avère de plus en plus prégnante dans nos sociétés : le rôle des grands-parents. Aujourd’hui, la fonction de grand-parent a radicalement changé. Deux grandes tendances démographiques rendent les mamies et les papis plus importants. D’abord, parce que les gens vivent plus longtemps. Ensuite, parce que les familles se réduisent. Les fêtes de fin d’année qui approchent revêtent une symbolique et un aspect particuliers puisque la grande majorité des familles se réunissent à la même période, remplissant une fonction identitaire ou de cohésion. Quel est le rôle des grands-parents aujourd’hui dans la société ? Voyage à la découverte des « nouveaux grands-parents », à travers le monde.

L’espérance de vie mondiale est passée de 51 à 72 ans depuis 1960. Sur cette même période, le nombre de bébés qu’une femme peut espérer avoir au cours de sa vie a diminué de moitié, passant de 5 à 2,4. Cela signifie que le rapport entre le nombre de grands-parents vivants et le nombre d’enfants ne cesse d’augmenter. Étonnamment, peu de recherches ont été menées sur ce sujet. Le quotidien britannique The Economist a demandé à Diego Alburez-Gutiérrez, de l’Institut Max Planck de recherche démographique en Allemagne, de produire des estimations en croisant les données sur l’âge et la population avec des modèles de structures de parenté dans chaque pays.

Il y a aujourd’hui 1,5 milliard de grands-parents dans le monde, contre 0,5 milliard en 1960. En pourcentage de la population, ils sont passés de 17 % à 20 %. Et le rapport entre les grands-parents et les enfants de moins de 15 ans est passé de 0,46 en 1960 à 0,8 aujourd’hui.

D’ici 2050, les démographes de l’institut Max Planck estiment qu’il y aura 2,1 milliards de grands-parents (soit 22 % de l’humanité), et un peu plus de grands-parents que d’enfants de moins de 15 ans. Cela aura de profondes conséquences. Il est prouvé que les enfants s’en sortent mieux avec l’aide des grands-parents – ce qui, dans la pratique, concerne généralement les grands-mères. Un phénomène grandissant qui contribuera sans doute à une autre révolution sociale inachevée : le passage des femmes au travail rémunéré.

Comme les taux de fécondité et l’espérance de vie varient énormément d’un pays à l’autre, l’ère des grands-parents n’a pas encore fait son apparition partout. Ils sont 29% des Bulgares mais seulement 10% des Burundais. Leur âge moyen varie également beaucoup, de 53 ans en Ouganda à 72 ans au Japon (voir graphique 2). Pour comprendre l’impact des grands-parents en nombre, il faut commencer par un pays où ils sont encore rares.

Prenons le cas du Sénégal. La plupart des Sénégalais vivant en milieu rural sont des agriculteurs de subsistance. Bien que la fécondité soit passée de 7,3 bébés par femme en 1980 à 4,5 aujourd’hui, les familles nombreuses restent la norme. Les enfants de moins de 15 ans sont 3,5 fois plus nombreux que les grands-parents vivants.

Amy Diallo, une matriarche de 84 ans enveloppée dans un hijab bleu et blanc, doit bien réfléchir lorsqu’on lui demande combien elle a d’enfants. « Trente !« , conclut-elle en levant les yeux de sa position jambes croisées sur le sol de sa maison de Tally Boubess, à l’extérieur de Dakar, la capitale, dans une rue où les chevaux et les charrettes bousculent les moutons et les voitures.

En tant que membre le plus âgé de sa famille, elle impose le respect. Elle donne des conseils moraux aux jeunes : sois honnête et pieux, respecte la tradition et arrête de frapper ton petit frère. Chaque année, elle organise un pèlerinage familial à Tivaouane, une ville sainte musulmane, avec ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et divers membres de la belle-famille, peut-être une centaine en tout.

Les grands-parents transmettent des croyances traditionnelles, des histoires, des chansons et un sens de l’histoire. Plus prosaïquement, ils apportent une paire de mains supplémentaire. Cela aide à la fois les parents et les enfants. Une étude menée en Gambie rurale, par exemple, a révélé que la présence d’une grand-mère maternelle augmentait considérablement les chances d’un enfant de vivre jusqu’à l’âge de deux ans. En Afrique subsaharienne, les chances d’être scolarisé sont environ 15 % plus élevées pour les enfants qui vivent avec un grand-père et 38 % plus élevées pour ceux qui vivent avec une grand-mère.

Quant à Mme Diallo, elle n’a jamais travaillé en dehors de la maison. Mais elle a aidé certains de ses enfants à le faire. Ndeye, l’une de ses filles, a trouvé un emploi dans un bureau alors qu’elle avait elle-même huit enfants, parce que Mme Diallo l’a aidée à s’occuper des enfants.

Malgré tout son amour et son sens du devoir, Mme Diallo ne peut pas garder ses 30 petits-enfants. Et d’ailleurs, l’État ne l’aide guère. Contrairement à Ndeye, de nombreuses filles et petites-filles de Mme Diallo n’ont jamais travaillé en dehors du foyer. Cette situation est courante : au Sénégal, à peine un tiers des femmes en âge de travailler ont un emploi ou en cherchent un. Les grands-parents des pays les plus pauvres font de leur mieux, mais ils ne sont pas assez nombreux.

Elle est là en cas de besoin

Dans les pays plus riches, la fécondité a baissé beaucoup plus qu’en Afrique. Une femme mexicaine typique, par exemple, peut espérer n’avoir que deux enfants, contre près de sept en 1960. Au Mexique, le rapport entre le nombre de grands-parents vivants et le nombre d’enfants est trois fois supérieur à celui du Sénégal. Les abuelas mexicaines ont donc plus de temps à consacrer à chaque petit-enfant.

Irma Aguilar Verduzco vit avec sa fille, également appelée Irma, et ses deux petits-enfants, Rodrigo et Fernanda. Elle fait la cuisine, l’école et la lecture avec ses petits-enfants. Depuis l’âge de trois ans, Rodrigo, qui a maintenant 16 ans, aime prendre une tasse de café et s’asseoir pour discuter avec sa grand-mère. Fernanda, qui a maintenant 12 ans, aime toujours se mettre au lit avec elle. Irma junior, quant à elle, a longtemps travaillé 12 heures par jour, actuellement en tant que responsable du Train Maya, un grand projet ferroviaire. Elle est divorcée, et dit que son ex-mari « ne l’aide pas ». Elle « n’aurait rien pu faire » sans l’aide d’Irma senior.

Les grands-mères sont la principale source de garde non parentale des jeunes enfants au Mexique, surtout depuis que le Covid-19 a contraint de nombreuses crèches à fermer. Elles veillent sur près de 40% des gamins de moins de six ans. Avant que grand-mère n’emménage, Irma était en difficulté. « Il n’y a aucune compréhension ou flexibilité pour les mères qui travaillent au Mexique« , se plaint-elle. Ses enfants étaient souvent seuls à la maison. « Parfois, je payais des gens pour s’occuper d’eux, mais c’était difficile à payer et difficile de faire confiance aux gens« . Un jour, il y a des années, Rodrigo est rentré de la crèche avec un os cassé ; Irma soupçonne un mauvais traitement. Avec sa mère à ses côtés, elle se sent détendue.

Miguel Talamas, de la Banque interaméricaine de développement, et ses collègues ont tenté d’évaluer dans quelle mesure les grands-mères mexicaines aident leurs filles à trouver un travail rémunéré. Ils ont examiné ce qui arrivait aux familles après le décès des grands-mères. Le décès d’une abuela réduisait de 27 %, soit 12 points de pourcentage, la probabilité que sa fille fasse partie de la population active, et réduisait ses revenus de 53 %. (La même étude n’a trouvé aucun effet sur le taux d’emploi des pères).

Vivre avec ses grands-parents n’est pas toujours facile. Ils peuvent avoir des idées dépassées ou exiger trop de déférence. En Inde, où les couples vivent traditionnellement avec les parents du mari, un feuilleton télévisé à succès tourne autour des relations tendues entre les épouses et les belles-mères. Une étude menée en 2018 auprès de femmes indiennes rurales a révélé que celles qui vivaient avec leur mummyji (belle-mère) avaient peu de liberté. Seules 12 % d’entre elles étaient autorisées à rendre visite à des amis ou des parents seules.

Une grand-mère qui applique des normes démodées de soumission féminine peut rendre plus difficile pour sa belle-fille de travailler en dehors de la maison. Mais une étude intéressante montre qu’en moyenne, cet effet est compensé par l’aide que la belle-mère apporte aux tâches domestiques. Cette aide s’est concentrée à mesure que le taux de fécondité de l’Inde a baissé, passant de six en 1960 à un peu plus de deux aujourd’hui. Madhulika Khanna, d’Amazon, et Divya Pandey, de 3ie, un groupe de réflexion, ont examiné ce qui arrivait aux femmes indiennes si leur maman mourait. Elles ont constaté que les belles-filles avaient 10% de chances en moins de faire ou de chercher un travail rémunéré, probablement parce qu’elles devaient passer plus de temps à ramasser du bois de chauffage et à s’occuper de leurs enfants. Même les grands-mères autoritaires peuvent, par inadvertance, contribuer à l’émancipation des femmes.

Les pays riches offrent généralement des services qui aident les femmes à jongler entre la garde des enfants et le travail. Mais de nombreux parents demandent néanmoins une aide supplémentaire aux grands-parents. Les pensions de vieillesse y contribuent, en permettant aux grands-parents d’abandonner leur travail. Selon une étude, 50 % des très jeunes enfants, 35 % des enfants en âge de fréquenter l’école primaire et 20 % des adolescents américains passent du temps avec leurs grands-parents au cours d’une semaine normale.

Cela peut faire une grande différence. Janice Compton, de l’université du Manitoba, et Robert Pollak, de l’université de Washington, ont analysé les données du recensement américain et constaté que le fait de vivre à moins de 20 km d’une grand-mère augmentait le taux d’activité des femmes mariées ayant de jeunes enfants de 4 à 10 points de pourcentage.

La « nounou grand-mère », comme certains l’appellent, peut aussi avoir des inconvénients. Une étude britannique a révélé que les grands-parents sont plus susceptibles de laisser leurs enfants à la merci de risques d’incendie que les crèches ou les nounous. Des études américaines, britanniques, chinoises et japonaises suggèrent qu’un enfant entouré de grands-parents a plus de chances d’être obèse, bien que l’on ne sache pas si cela est dû à la générosité en friandises ou à d’autres facteurs.

Une sorte de compromis

Et si les grands-mères aident leurs filles à réintégrer le marché du travail, cela signifie souvent qu’elles s’en retirent elles-mêmes. Comme une sorte de compromis. De retour au Mexique, Hermelinda Coapango Vázquez travaille comme manucure, mais ne prend ses rendez-vous qu’à des heures qui lui permettent de s’occuper de son petit-fils. « Mon petit-fils est ma vie« , dit-elle. « Je n’ai pas de compagnon et je ne suis pas du genre à avoir beaucoup d’amis« . Une étude brésilienne a révélé que lorsque des enfants âgés de 0 à 3 ans se voyaient attribuer au hasard une garde formelle, la famille gagnait collectivement plus, principalement parce que les grands-parents et les frères et sœurs plus âgés étaient libérés pour travailler.

Un autre écueil est que les familles qui dépendent fortement de la grand-mère pour la garde des enfants sont moins susceptibles de déménager et de trouver un meilleur emploi. Une étude réalisée par Eva Garcia-Moran de l’université de Wurzburg et Zoe Kuehn de l’université autonome de Madrid a révélé que les femmes ouest-allemandes qui vivaient près de la belle-famille de leurs parents gagnaient environ 5 % de moins et faisaient la navette plus longtemps que leurs homologues.

Les enfants élevés uniquement ou principalement par des grands-parents ont tendance à être moins bien lotis que leurs pairs. Aux États-Unis, où environ 2 % des enfants sont élevés principalement par un grand-parent, Laura Pittman, de l’université de l’Illinois du Nord, a constaté que ces adolescents présentaient davantage de problèmes émotionnels et comportementaux que leurs pairs. Cela n’est peut-être pas surprenant. Si les enfants ne vivent pas avec leurs parents, c’est souvent parce que quelque chose a mal tourné : un père en prison, une mère morte ou incapable. Toutefois, dans ces circonstances, vivre avec un grand-parent est généralement bien meilleur que les autres solutions.

Dans les zones rurales de Chine, les grands-parents contribuent à réduire les dommages causés par le gouvernement. Dans le cadre du système hukou (enregistrement des ménages), qui s’apparente à l’apartheid, les Chinois des campagnes qui s’installent en ville sont traités comme des citoyens de seconde zone. Leurs enfants n’ayant pas accès aux écoles publiques locales, ils restent souvent avec leurs grands-parents dans le village d’origine de leurs parents. Mais les écoles rurales sont souvent désastreuses. Les grands-parents, quoi que que bien intentionnés, sont souvent à peine alphabétisés. Scott Rozelle, de l’université de Stanford, constate que plus de la moitié des tout-petits en Chine rurale présentent un retard cognitif, en partie parce que leurs grands-parents ne réalisent pas qu’il est important de leur parler.

Dans les villes chinoises, la situation est différente. La politique de l’enfant unique (qui deviendra une politique de trois enfants en 2021) a toujours été appliquée plus strictement dans les villes que dans les campagnes. Ainsi, de nombreuses familles urbaines sont composées de quatre grands-parents, de deux parents et d’un seul enfant. Il n’y a donc pas de pénurie de mains attentionnées. Les enfants des villes vivent souvent avec les grands-parents pendant la semaine et voient leurs parents qui travaillent dur pendant le week-end.

Les crèches sont coûteuses et suscitent la méfiance en Chine. Les grands-mères se retirent souvent à la cinquantaine pour veiller sur le précieux petit-fils unique. Cela fonctionne assez bien. Le taux de participation des femmes chinoises à la population active est, à 62%, légèrement supérieur que celui de l’Amérique. « Si vous voulez donner à votre enfant une bonne éducation, vous devez travailler dur pour gagner beaucoup d’argent« , explique Zhou Bao, architecte et mère d’une famille « 4-2-1 » qui a fait appel aux deux grands-parents pour la garde des enfants. Mais « en gagnant de l’argent, on peut perdre le temps passé avec son enfant ». Et elle exprime une crainte courante, celle que les grands-parents aient tendance à gâter leurs petits-enfants uniques. « Ils peuvent être trop attentifs« , dit-elle, « ce qui les rend moins indépendants« .

Le Parti communiste promeut les valeurs traditionnelles, comme le fait que les membres de la famille prennent soin les uns des autres pour que l’État n’ait pas à le faire. À Pékin, le gouvernement a même créé une école en 2005 pour apprendre aux grands-parents à mieux s’occuper des enfants. Mais la prochaine génération ne souhaite peut-être pas assumer les mêmes responsabilités. Peu de parents de la classe moyenne s’attendent aujourd’hui à élever les enfants de leurs enfants dans quelques décennies, estime Dan Wang de la Hang Seng Bank. S’ils renoncent à devenir grands-parents, il pourrait être plus difficile pour leurs filles de combiner maternité et travail, craint Mme Dan.

« Reste un petit moment »

Dans l’ensemble, s’occuper des enfants semble être une bonne chose pour les grands-parents. Ceux qui passent du temps avec leurs petits-enfants font état de niveaux plus faibles de dépression et de solitude. Mais on peut subir un trop-plein de bonnes choses. Les jeunes peuvent être épuisants, frustrants et répréhensibles. Une étude menée à Singapour, auprès de familles principalement d’origine chinoise, a révélé que beaucoup d’entre elles s’occupaient de leurs petits-enfants plus par devoir que par plaisir. Beaucoup trouvent la tâche plus difficile en vieillissant. Certains sont pris en étau dans la « génération grand sandwich » – ils doivent aider à la fois leurs petits-enfants et leurs propres parents malades. Certains aspirent à une retraite plus relaxante. Grand-mère Irma, au Mexique, admet qu’elle aimerait voyager davantage à mesure que ses petits-enfants deviennent plus indépendants.

Un pays où les grands-parents ont tout le loisir de se détendre est la Suède, où un État-providence fort fait que les parents comptent rarement sur eux. Pour chaque enfant, un couple suédois peut prendre 16 mois de congé parental, pendant lesquels l’État leur verse la majeure partie de leur salaire antérieur. (L’homme doit prendre trois mois, sinon ils sont perdus ; beaucoup partagent le congé à parts égales). Ensuite, il existe des crèches subventionnées, et la norme est que les deux parents reprennent le travail. Comme les services de garde d’enfants sont présents partout, les Suédois trouvent qu’il est relativement facile de changer de ville pour trouver un meilleur emploi.

« De temps en temps, un grand-parent peut aller chercher un enfant à l’école maternelle ou le garder, mais pas toujours« , explique Andreas Bergh de l’université de Lund. Plutôt que de permettre à une fille de retourner au travail, les grands-parents peuvent lui permettre de sortir dîner avec son mari. L’aide des grands-parents est « un bonus », estime Andreas Heino de Timbro, un groupe de réflexion de Stockholm.

Une assiette bien remplie

Les subventions pour le congé parental sont si généreuses que même les entrepreneurs en prennent une bonne partie. Sandra Kastås dirige deux entreprises à Stockholm. Lorsque son fils est né en 2021, elle a pris deux mois de congé, puis a passé un an à mi-temps, tout comme son mari, un informaticien. Malgré son emploi du temps surchargé, Mme Kastås n’attend pas d’aide régulière de ses parents. Ils vivent à Gotland, une île isolée, et ne lui rendent pas souvent visite. Sa mère « montre son amour en envoyant des cadeaux », comme des livres et des pulls qu’elle a tricotés. Elle parle à son petit-fils, sur FaceTime. « Il serre le téléphone dans ses bras quand elle appelle. C’est mignon« , dit Mme Kastås.

La plupart des Suédois sont satisfaits de leur système. Mais certaines personnes âgées se plaignent de la solitude. Près de la moitié des ménages suédois sont composés d’une seule personne, soit le taux le plus élevé d’Europe après la Finlande. Sur une population de 10,4 millions d’habitants, quelque 900 000 personnes ont plus de 60 ans et vivent seules. Parmi elles, un cinquième sont considérées comme socialement isolées, ce qui signifie qu’elles ne rencontrent pas leurs amis ou leur famille plus de deux fois par mois. Pendant la pandémie, les Suédois ont plaisanté sombrement en disant qu’il serait facile d’isoler les personnes âgées parce que « de toute façon, nous ne rendons pas beaucoup visite à nos grands-parents. » Les immigrés venus d’endroits comme l’Afrique ou le Moyen-Orient sont souvent choqués de voir à quel point les familles suédoises sont atomisées.

Lars Tragardh, un historien, fait l’éloge de « l’individualisme étatiste » de la Suède. L’État s’occupe des gens en tant qu’individus, afin qu’ils puissent faire leurs propres choix et ne pas avoir à compter sur les autres, dit-il. Dans d’autres pays, les parents envient l’aide que reçoivent leurs homologues nordiques, malgré les impôts plus élevés nécessaires pour la financer. Pourtant, même l’État-providence le plus généreux ne peut offrir l’amour.

Helena Paues, qui travaille pour une association de collectivités locales en Suède, décrit comment son père aime emmener son fils dyslexique, Wille, dans les musées. « Il aime l’histoire et la science. Je pense que son grand-père l’a emmené dans tous les musées de Stockholm : le musée des sciences, le musée des Vikings, etc. Ils ont un lien très étroit. Mon père a aussi eu du mal à apprendre à lire et à écrire quand il était jeune. »

L’été, les petits-enfants séjournent dans la maison d’été de leurs grands-parents, se baignent dans le lac et boivent de la limonade dans une cabane dans les arbres. Ils réclament à cor et à cri de faire la même chose chaque année. Mme Paues affirme que son père leur inculque des valeurs telles que le respect des autres. « Il n’a pas besoin d’en parler, il le fait en étant lui-même. Il leur apprend que leurs opinions comptent, car il les écoute. » Elle conclut : « En tant qu’enfant, vous avez besoin d’autres adultes que vos parents« .

Source The Economist