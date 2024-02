Karibu, l’élan d’accueil

Karibu, c’est le nom de l’application pour smartphone gratuite créée par l’ONG Bibliothèques Sans Frontières (BSF), quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, pour se familiariser rapidement avec la langue et la culture françaises afin de faciliter l’intégration des populations déplacées. Pour être utile au plus grand nombre de personnes nouvellement arrivées en France, et bientôt dans d’autres pays du réseau BSF, l’application s’enrichit de deux langues : l’arabe et le pashto. Autre nouveauté : une rubrique « Travailler en France” avec un premier module sur la santé et la sécurité en usines.

Il y a deux ans, l’armée russe lançait son offensive contre l’Ukraine. À l’occasion de ce sombre anniversaire, penser à aider les victimes de cette guerre ainsi qu’aux millions de personnes déplacées parmi lesquelles de nombreux enfants, est indissociable de nos quotidiens. Selon les Nations Unies, près de 8 millions de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début du conflit. Parmi elles, près de 100 000 ont trouvé refuge en France.

Dans ce contexte, BSF et ses partenaires se sont mobilisés sans relâche pour préserver l’accès de ces populations à la culture, à l’éducation et à l’information ; ce lien qui permet de s’évader un instant, de continuer d’espérer et de se (re)construire malgré tout.

Ces populations ont besoin d’apprendre très vite le français pour s’orienter, entreprendre des démarches administratives et tout simplement s’intégrer et se projeter. Il n’existait à ce jour pas de solution gratuite et pratique d’apprentissage du français depuis l’ukrainien et l’alphabet cyrillique. C’est désormais chose faite avec cette application mobile 100% gratuite, financée par la fondation Rothschild et la fondation d’entreprise Michelin. Disponible sur Google Play et l’App Store dès le 28 février.

Sa particularité réside dans sa méthode d’apprentissage partant de la langue maternelle de l’utilisateur et mettant l’accent sur la communication orale, permettant ainsi une acquisition rapide des compétences de base en français pour une autonomie précoce. Cette approche pratique la rend complémentaire aux enseignements traditionnels de français langue étrangère (FLE).

Le lancement de l’application s’inscrit dans le cadre du plan d’action “Urgence Ukraine” que BSF met en œuvre depuis six mois et qui comprend le déploiement d’espaces de soutien psychosocial et d’éducation d’urgence pour les personnes réfugiées. L’association a ainsi installé dix bibliothèques mobiles “Ideas Box” en Ukraine, Pologne et Moldavie, et créé quinze “bibliothèques d’urgence” dans des centres d’accueil et d’hébergement en France, en Belgique et en Italie, ainsi que la distribution de sacs de livres dans les structures d’accueil, les centres de santé, les écoles et les espaces jeunesse.

L’intégration par la langue

Les migrations des populations imposées par la mondialisation ou/et les guerres à travers le monde obligent les individus à avoir d’autres approches dans la relation aux autres et à développer une qualité de flexibilité pour s’adapter à un environnement qu’ils ne connaissent pas.

Comment s’en sortir quand il s’agit de s’intégrer mais aussi de concevoir un parcours professionnel de migrant et, de fait, d’être confronté à des langues étrangères ? Nos hommes politiques évoquent souvent « le bien vivre ensemble » dans la gestion des flux migratoires. N’est‑il pas question de faciliter la mobilité, d’encourager le dialogue interculturel et de développer le plurilinguisme ? Ces notions sont bien au cœur des débats concernant l’intégration sociale et professionnelle, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’évoluer dans un milieu dont la langue n’est pas familière ou complètement inconnue.

Connaître la langue du pays où l’on va résider est de première importance car la langue à acquérir est le vecteur des apprentissages ainsi que le médiateur des échanges. Les enjeux sont considérables, notamment dans la recherche d’un emploi, avec le souci de devoir s’intégrer dans une nouvelle communauté. La langue du pays d’accueil est cruciale, même dans des proportions très variables, pour les adultes migrants, comme pour les enfants, surtout dans le cas d’une installation de longue durée.

Nouvelle rubrique « Travailler en France : Développée avec des enseignants, l’application Karibu offre aux étrangers non-francophones les moyens d’apprendre facilement les bases pour communiquer autour de sujets tels que les démarches administratives, la santé et les loisirs, ou encore pour rédiger un CV ou préparer ses entretiens d’embauche.

Ambitions pour 2024-2025 :

De nouvelles langues sources : bengali, farsi, turc, anglais, …

De nouvelles thématiques à visée professionnelle sur les métiers en tensions, pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes allophones : hôtellerie-restauration, services à la personne, bâtiment, etc.

Étendre l’application à d’autres pays pour apprendre l’allemand, l’italien, etc.