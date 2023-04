Urgence climatique : une jeunesse en quête de mobilisation

Le récit dominant actuellement dans nos sociétés occidentales favorise l’individualisme et le consumérisme. Cette idéologie dominante est incompatible avec une transition écologique et solidaire profonde. Pour mobiliser la jeunesse en faveur de la transition, il faut non seulement expliquer rationnellement pourquoi le modèle actuel nous mène à la catastrophe, mais il faut également proposer un récit alternatif et nouveau, une vision du monde que nous voulons créer, pour rendre cette transformation désirable et attirante. C’est ce que propose Makesense, association créée en 2010 qui développe des outils et des programmes de mobilisation citoyenne collective pour permettre à tous de passer à l’action et de construire une société inclusive et durable.

Les jeunes font partie des plus inquiets face au changement climatique. Et pourtant, la plupart d’entre eux ne savent pas comment s’engager. Il est nécessaire de donner les clés à cette jeune génération pour les mobiliser davantage. C’est ce que l’association Makesense, soutenue depuis un an par la Fondation Terre Solidaire, cherche à faire à travers deux de ses programmes de formation.

Au tout début, ils n’étaient que 2… L’histoire de Makesense a commencé en voyage, sur les routes de l’Inde. En 2010, Christian et Leila, deux amis fraîchement diplômés embarquent les citoyens dans l’aventure de l’entrepreneuriat social en organisant leurs premiers hold-up, des nouveaux ateliers collaboratifs et constructifs. Dix ans plus tard, l’équipe compte une centaine de salariés, des milliers de bénévoles et a déployé des centaines de milliers d’actions partout dans le monde.

Des jeunes conscients du changement climatique mais ne sachant pas comment agir

83 % des jeunes pensent que le changement climatique est un problème très grave et 80% des citoyens ont le sentiment que le changement climatique affecte déjà leur vie (BVA). Mais alors que le changement climatique est cité comme le problème principal par les jeunes et que 84% d’entre eux déclarent qu’ils seraient prêts à s’engager auprès d’une association, 66% ne le font pas car ils ne savent pas “comment faire” et “avec qui” (Enquête Viavoice).

Les jeunes sont également paralysés par la peur du changement climatique : à l’échelle mondiale, 75% des 16-25 ans jugent le futur « effrayant », 56% estiment que « l’humanité est condamnée » et 45% affirment que l’éco-anxiété affecte leur vie quotidienne (The Lancet d’après une étude Avaaz). Or une mobilisation forte et durable des jeunes générations sera déterminante pour réussir la transition écologique et solidaire : c’est d’une révolution culturelle, d’une révolution de société, dans les valeurs et dans l’action, dont nous avons besoin.

Pour redonner espoir à la jeunesse et leur permettre d’être acteurs de leur futur face au défi du changement climatique, il faut dépasser les obstacles existants à la mobilisation des jeunes et les mettre en mouvement, collectivement et durablement.

Alors, face à l’urgence écologique et au déficit de mobilisation des jeunes, Makesense œuvre pour leur donner l’envie d’agir, pour une transformation écologique et solidaire désirable, et leur donner les outils et l’énergie pour agir collectivement et durablement.

Former les jeunes à la mobilisation citoyenne

Ce programme de formation-action appelé ré_action, permet à toutes celles et ceux qui souhaitent agir pour le climat de trouver l’énergie, les idées et l’accompagnement pour le faire. Il a été lancé en 2021 en partenariat avec La Fresque du Climat, ZeroWaste France, Greenpeace, Greenlobby, Energie Partagée, et 2tonnes. Il est gratuit et accessible partout en France.

Pendant 15 jours, les participants apprennent sur le sujet en recevant des contenus réguliers, agissent à l’échelle individuelle, entreprennent des actions collectives utiles avec les membres du groupe ou leur entourage.

En 2022, ce sont près de 3 000 jeunes qui se sont engagés, et 76% d’entre eux déclarent que Makesense leur a permis de mieux comprendre les enjeux de transition écologique et solidaire. Par ailleurs, 92% en fin de programme et 75% à plus de trois mois continuent d’agir après leur participation au programme, dont 5,2% se lancent dans l’entrepreneuriat social.

Le témoignage de Nicolas est précis : « J’ai rejoint 2 associations locales sur le sujet, j’ai vu des films, je m’informe plus, j’en parle (du programme réaction) autour de moi, j’ai réalisé des actions bénévoles sur le réemploi et j’ai rejoint un projet de tiers lieu de la transition écologique à Toulouse ! »

Former les jeunes à l’entrepreneuriat social

Cette formation de cinq semaines a pour objectif d’accompagner toutes les personnes qui souhaitent lancer un projet et entreprendre pour la transition écologique et solidaire, dans leurs premiers pas de découverte de l’entrepreneuriat et de construction de leur projet.

La formation est accessible, ouverte aux porteurs n’ayant pas encore de projet défini et complémentaire des réseaux et organismes de formation existants vers lesquels Makesense redirige les porteurs de projets.

En 2022, ce sont plus de 150 personnes qui ont pu bénéficier de cette nouvelle formation. 68% ont déclaré vouloir continuer leur démarche et lancer un projet à l’issue du programme.

(Source : Terre Solidaire, 11 avril 2023)

Photo d’en-tête : Atelier Makesense pour développer une agriculture plus juste et plus durable à travers son alimentation (circuit court, saison, semis…).