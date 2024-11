Reconstruire l’Ukraine : quand l’Europe et les communautés locales s’unissent pour relever un défi historique

Le 106ᵉ Congrès des maires de France, organisé à Paris, a pris une dimension particulière cette année en accueillant une délégation de l’Association des villes ukrainiennes (AUC). La reconstruction de l’Ukraine, ravagée par deux années de conflit, a figuré parmi les thèmes centraux de cet événement, réunissant plus de 10 000 maires et représentants de collectivités locales européennes.

Les défis colossaux de la reconstruction

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les chiffres témoignent de l’ampleur des destructions : 1,6 million de familles ont perdu leur maison ou ont été forcées de quitter leur communauté à cause de l’occupation russe ; Mariupol, autrefois un centre urbain dynamique, a subi des destructions massives avec près de 90 % des infrastructures endommagées ou détruites, selon l’ONU. À l’échelle nationale, plus de 30 % des infrastructures critiques (routes, ponts, réseaux énergétiques) ont été touchées, rendant le retour des populations encore plus difficile.

Le président Zelensky s’est donné pour mission d’encourager les gens à rentrer en Ukraine et l’un des facteurs clés est la disponibilité de logements. L’expérience européenne peut apporter des connaissances inestimables.

L’urgence de reconstruire : une coopération internationale cruciale

Dans ce contexte dramatique, la collaboration entre l’Ukraine et ses partenaires européens apparaît comme une nécessité. Lors du congrès, un exemple marquant de cette coopération a été mis en avant : la construction des premiers logements sociaux pour 600 personnes déplacées de Mariupol, financée en partie par le gouvernement français et l’Organisation internationale pour les migrations.

Vadym Boichenko, maire de Mariupol et président d’une section clé de l’AUC, a insisté sur l’importance d’une reconstruction rapide et inclusive. « La victoire est impossible sans rétablir la justice pour chaque famille ukrainienne et chaque communauté. La reconstruction doit commencer maintenant, au niveau local, pour permettre aux Ukrainiens de reprendre pied », a-t-il déclaré.

Deux approches complémentaires pour le logement

Soit la rénovation des bâtiments existants : cette stratégie, rapide et moins coûteuse, pourrait permettre d’accueillir jusqu’à 500 000 familles. Ou alors, la construction de nouvelles infrastructures : une solution à long terme, essentielle pour loger 1 million de familles supplémentaires, tout en renforçant les standards de durabilité et de modernité en Ukraine.

Ces deux approches, menées simultanément, visent à préparer l’Ukraine à jouer pleinement son rôle dans la Communauté européenne, tout en répondant à l’urgence humanitaire.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

La mobilisation européenne comme levier d’expérience

Les maires français et leurs homologues européens apportent des solutions concrètes et éprouvées pour surmonter ces défis. La plateforme Mariupol Reborn, par exemple, est un outil d’échange d’expertises entre les gestionnaires municipaux ukrainiens et européens. Elle met en avant des pratiques de gestion et de planification urbaine adaptées aux besoins spécifiques de l’après-guerre.

Une reconstruction pour l’avenir

Si la destruction en Ukraine atteint des proportions dramatiques, la volonté de reconstruire s’ancre dans un esprit de résilience et d’innovation. Même si, en plus de la russification de la ville, le Kremlin souhaite faire de Mariupol, située au bord de la mer d’Azov, une véritable station balnéaire, la présentant comme une vitrine du pouvoir, les initiatives locales, soutenues par une coopération internationale, montrent qu’il est possible de transformer la tragédie en une opportunité pour bâtir un avenir plus juste et durable. Pour cela, les promesses de soutien doivent se concrétiser rapidement en investissements, en savoir-faire et en solidarité.

La restauration de l’Ukraine ne sera pas seulement une réponse aux défis immédiats, mais aussi une pierre angulaire pour l’intégration européenne et la stabilité de la région.