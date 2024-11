Giving Tuesday vs black friday – Et si on tentait la générosité ?​

Si Descartes et Spinoza estimaient la générosité comme « remède contre le dérèglement des passions », elle est aussi moyen d’agir. Une philosophie de la relation des hommes aux choses, mais surtout des hommes entre eux. Et, au fond, une certaine philosophie de la vie. Dons, legs, financements participatifs… Les Français ont de multiples outils pour exprimer leur générosité et sont de plus en plus généreux. Le 3 décembre prochain, le Giving Tuesday, jour mondial du don, invite à célébrer la générosité partout en France, sous toutes ses formes : dons financiers, don de temps, don de compétences, don de sang, don de voix. Cette journée est l’occasion unique de mettre en lumière celles et ceux qui s’engagent au quotidien et de susciter un élan de solidarité encore plus puissant, tant envers les personnes que pour la planète. Mouvement mondial à impact, le Giving Tuesday incite chacun à s’engager le Jour J, mais aussi toute l’année.

Alternative au mouvement Black Friday (vendredi noir), le Giving Tuesday (mardi, je donne), valorise celles et ceux, qui font preuve de générosité le 3 décembre avec le hashtag #GivingTuesday et qui agissent toute l’année, partout et à toutes les échelles, avec pour objectifs de mettre en lumière celles et ceux qui s’engagent au quotidien et de susciter un élan de solidarité encore plus puissant, envers les personnes et pour la planète. Les bénévoles d’aujourd’hui veulent surtout être utiles et défendre les causes sui leur tiennent à cœur. Le sentiment de « changer un peu les choses » est devenu une véritable source de motivation, devant l’épanouissement personnel. Les associations jouent un rôle clé dans le développement des soft-kills des bénévoles : 70 % estiment que leur engagement les aide à être à l’écoute des autres et 52 % à travailler en équipe.

Le 3 décembre 2024, le Giving Tuesday, jour mondial du don, invite donc à célébrer la générosité partout en France, sous toutes ses formes. Le Giving Tuesday incite ainsi, chacun à s’engager le Jour J, mais aussi toute l’année, par la voix célèbre, de sa marraine, Brigitte Lecordier et le #GivingtuesdayFR. Au-delà de toutes les initiatives de terrain, un événement aura lieu à Lille pour célébrer cette 7ᵉ édition du #GivingTuesday.

Une augmentation des dons en France

Rappelons que 12,5 millions de Français sont engagés en tant que bénévoles dans une association en 2024, avec une majorité de jeunes ayant entre 15 et 34 ans. Un chiffre en hausse de 10 % en 14 ans.

Le total annuel de la générosité des Français atteint environ 7,5 milliards d’euros qui incluent divers types de dons : en argent, en temps et via des legs. Les particuliers en représentent 60 %, tandis que les entreprises contribuent pour 40 %. Des dons qui restent concentrés sur le dernier trimestre de l’année, avec une forte participation en décembre (41 % de la collecte annuelle). Les dons liés aux urgences médiatisées, comme les séismes en Turquie et en Syrie, par exemple, ont représenté 4,4 % de la collecte en 2023, montrant une mobilisation importante face aux crises.

En 2023, la générosité des Français a progressé de 2,1 % par rapport à 2022. Et la collecte numérique connaît une forte croissance, avec une augmentation de 12,3 % en dons ponctuels en ligne par rapport à 2022. Ces dons représentent désormais 30 % de la collecte totale, contre 20 % en 2019.

Dépasser les 8 millions d’euros collectés en 2023

En mettant en avant de nombreuses initiatives solidaires souvent méconnues, le Giving Tuesday révèle que de nombreuses personnes – bénévoles, collègues, voisins – contribuent déjà, chaque jour, à changer le monde. Une heure de temps donnée, une mission bénévole accomplie, un engagement régulier, chaque geste participe à la construction d’un avenir meilleur.

Le Giving Tuesday est également l’occasion de soutenir davantage les associations en amplifiant les dons de fin d’année, pour leur permettre de continuer à agir et

transformer notre société. L’objectif de cette 7ᵉ édition : dépasser les 8 millions d’euros collectés l’an dernier par 52 400 donateurs et 530 structures participantes, et les 17 millions de personnes touchées par la campagne en France !

Depuis son lancement en 2018, le Giving Tuesday soutient des actions concrètes et de belles aventures collectives, en France. En 2024, le mouvement se renforce

avec le soutien de l’Association Française des Fundraisers, les partenaires, les équipes et ambassadeurs en régions. Ensemble, ils s’engagent et mettent leurs

compétences au service des structures et associations, toujours plus nombreuses qui rejoignent le mouvement.

En 2024, la cause de l’océan et de la biodiversité est à la une des actions de plusieurs associations, tant il y a urgence à préserver ces écosystèmes vitaux. Côté solidarité, plusieurs associations se mobilisent pour soutenir les aidants, faciliter l’accès à un logement digne ou agir pour l’insertion des personnes les plus fragiles par le sport. L’engagement de la jeunesse et le soutien à la jeunesse sont l’un des axes forts de Giving Tuesday via le GivingTuesday NextGen. Des associations s’engagent pour soutenir leurs projets et leur parcours scolaire ou universitaire. D’autres s’engagent pour que l’art et la culture soient accessibles partout et dès le plus jeune âge. D’autres s’engagent sur la scolarisation des enfants handicapé.e.s ou leur protection face à l’inceste qui touche trois enfants par classe. Les grandes entreprises, les entreprises locales ou de l’ESS s’engagent avec leurs salarié.e.s pour l’insertion ou sur les causes qui leur tiennent à cœur : environnement, culture ou patrimoine. La santé est l’une des grandes causes de cette édition et mobilise citoyens, hôpitaux, fondations et personnalités pour améliorer le confort des patients ou faire avancer la recherche. La culture et la paix dans le monde mobilisent aussi, témoignant ainsi de l’engagement des citoyens partout en France et dans le monde, malgré un contexte de crises qui se multiplient et qui aggravent les inégalités.

Pour accompagner et faciliter la mobilisation, l’équipe du Giving Tuesday met à disposition de toutes et tous, gratuitement, des outils de communication – logos, kit de mobilisation, conseils – libres de droit et lancent comme chaque année le mème et le hashtag #GivingTuesdayFR avec quatre cibles principales, mais bien sûr, non exhaustives :

La jeunesse avec « Giving Tuesday NextGen »

L’environnement avec « Giving Tuesday pour la Planète »

La culture, la santé et la solidarité

Les villes solidaires et généreuses, une nouveauté cette année, pour valoriser l’engagement du dernier kilomètre

Quelques initiatives essentielles

==> Giving Tuesday pour la Planète

Augmenter les dons et les actions pour l’environnement, il y a urgence ! L’impératif de la transition écologique et sociale convoque tous les acteurs. Pourtant seules 9% des sommes dédiées à la philanthropie concernent des causes environnementales alors que les problèmes auxquels nous faisons face sont immenses.

1% for the Planet double la mise : lancement d’un calendrier de l’avent écologique interactif et solidaire – https://www.onepercentfortheplanet.fr/

En collaboration avec Terre d’Oc, 1% Pour la Planète propose un calendrier de l’Avent en édition limitée, disponible chez Nature et Découvertes, ainsi qu’une version en ligne. Ce calendrier, en plus d’offrir une découverte quotidienne de thés bio et équitables, se distingue par son concept innovant : chaque jour, une case renferme un QR code unique permettant de soutenir financièrement une association environnementale. Pour rendre cette action encore plus impactante à l’occasion du Giving Tuesday, 1% pour la Planète double chaque don, renforçant la portée des dons sur le terrain que ce soit pour préserver la biodiversité, restaurer des écosystèmes ou protéger des

espèces menacées. Cette action se terminera le 31 décembre à minuit, laissant à chacun l’opportunité de faire la différence jusqu’aux derniers instants de l’année.

Oceanopolis Act – Mieux connaître l’océan et engager la croissance « bleue » ! – www.oceanopolis-acts.fr – www.helloasso.com/associations/oceanopolis-acts

L’océan mondial, avec son gigantesque volume d’eau, fournit des services essentiels à la vie sur Terre. Que ce soit dans le domaine de l’alimentaire, de la santé, du tourisme ou de l’énergie, l’océan offre d’immenses potentialités qui représentent une opportunité de croissance dite « bleue ». Afin d’alimenter des prises de décision compatibles avec une vraie et longue durabilité planétaire, Océanopolis Acts accompagne celles et ceux qui apprennent, maitrisent, transmettent et explorent pour la compréhension, la préservation et l’exploitation durable de l’océan. A l’occasion du Giving Tuesday, faites un don pour soutenir ses missions en faveur de la préservation des océans !

Les inscriptions arrivent jusqu’au 3 décembre sur le site GivingTuesdayFR qui recensent toutes les initiatives généreuses.

NO fishing, la ligne de bijoux solidaires qui sauve l’océan en soutien à l’association Bloom – https://www.instagram.com/no_fishing_bijoux_solidaires/

NO fishing est une ligne de bijoux solidaires engagés pour la défense les pêcheurs artisans en soutien à l’association BLOOM. Le 3 décembre, gagnez un Bracelet Solidaire NO Fishing et engagez vous pour sauver l’Océan ! Abonnez-vous au compte instagram de NO Fishing : no_fishing_bijoux_solidaires et likez la publication mise en ligne le 3 décembre en taguant un ami.

Fonds Collections & Biodiversité – https://fonds-collections-biodiversite.assoconnect.com/collect/description/434736-p-soutenez-le-fonds-collections-biodiversite

Demain, plus encore qu’aujourd’hui, la biodiversité sera importante. On cultive de moins en moins

d’espèces, de moins en moins de variétés, et pourtant les conditions physiques et climatiques demain, seront extrêmement différentes. On aura besoin d’e toutes les caractéristiques génétiques des plantes qui se sont adaptées. D’où l’importance de connaître, de sauvegarder, de partager, la biodiversité des espèces cultivées. C’est la vocation de ce Fonds Collections & Biodiversité. A l’occasion du Giving Tuesday, votre don contribuera à mieux connaître et préserver la biodiversité.

TeZoo-refuge La Tanière – Une seconde vie pour les animaux – https://don-fdd.lataniere-zoorefuge.fr/giving_tuesday_2024/

Des singes sortis de laboratoires, aux fauves et camélidés de cirque à la retraite en passant par des animaux saisis par les autorités : le Fonds de dotation La Tanière recueille, abrite, soigne, réhabilite, protège tout animal en détresse, pour lequel il n’y a plus aucune autre solution de survie. Reconnu

d’intérêt général, le Fonds de dotation La Tanière a pu sauver plus d’un millier d’animaux, réaliser une quarantaine d’interventions d’urgence, plus de 380 interventions médicales et replacer près de 400 animaux. Pour le Giving tuesday, vous pouvez contribuer par votre don à leur assurer une seconde vie sous le signe du respect et du bien-être animal.

Trisk’ailes – une tombola en faveur des animaux sauvages de Bretagne. https://www.helloasso.com/associations/trisk-ailes/evenements/tombola-trisk-ailes-pour-sauvegarder-la-faune-sauvage-bretonne-giving-tuesday

Dans le cadre du Giving Tuesday, l’association Trisk’ailes organise sa tombola du 25 novembre au 8 décembre inclus. La totalité des bénéfices servira sa mission en faveur des animaux sauvages de Bretagne.

Wings of the Ocean – On ne respire pas sans l’océan – www.wingsoftheocean.com

Créée en 2018, Wings of the Ocean est une association française qui agit en faveur de la protection de l’océan, à travers le ramassage de déchets et des actions de sensibilisation auprès du grand public, des enfants, des entreprises et des élus locaux. A l’occasion du Giving Tuesday, on soutient Wings of the Ocean pour encourager les initiatives d’alternatives à la consommation plastique.

==> Giving Tuesday pour la solidarité – Lutter ensemble contre la précarité et les inégalités

La nouvelle vague 2024 du baromètre de la pauvreté et de la précarité mené par Ipsos pour le Secours Populaire auprès de 10 000 Européens témoigne d’une situation sociale toujours difficile. Près d’un tiers des Européens (29%) et un quart des Français (24%) se considèrent en situation de précarité. Note positive, dans ce climat difficile, les Européens font preuve d’un désir de solidarité. La majorité d’entre eux (75%) se disent prêts à aider financièrement leurs proches et à faire des dons matériels (69%) ou financiers (58%) à des associations caritatives.

Je t’aide – Rendre visible les 11 millions d’aidants en France – https://associationjetaide.org/faireundon

En France, 11 millions de personnes accompagnent un proche en perte d’autonomie, souvent dans l’ombre. En cette fin d’année, pour le Giving Tuesday, soutenez le Collectif Je t’Aide pour rendre leur rôle visible et renforcer ses actions. Chaque don compte pour les aidants !

Pause Toît – Parce qu’un logement, c’est aussi un nouveau départ ! – https://pausetoit.fr

Suite à une séparation, trouver un logement pour soi et ses enfants devient un défi colossal, surtout en milieu urbain. Pause Toit s’engage à offrir des lieux d’accueil chaleureux et sécurisés pour les familles monoparentales en difficulté. Les soutiens sont essentiels pour améliorer le quotidien de ces familles, permettre l’ouverture de nouveaux espaces d’accueil et construire un avenir plus serein pour tous ! Pour offrir un toit à ceux qui en ont besoin à l’occasion du Giving Tuesday, c’est ici : https://urlr.me/Vjmzb

La Fondation de Nice lance une collecte pour la halte de nuit, un endroit chaleureux, sécurisé et sécurisant pour passer la nuit https://www.fondationdenice.org/soutenir-les-actions-de-la-fondation

Depuis 20 ans, la Halte de nuit située dans le quartier du port de Nice, propose un accueil d’urgence à 46 personnes ans domicile stable, très vulnérables et isolées afin qu’elles puissent se restaurer, se laver et dormir. La Halte de nuit est l’unique établissement d’accueil d’urgence à Nice ouvert 365 jours par an qui propose à chaque personne accueillie un repas qui est pris en commun. En 2023, ce sont 17000 repas servis et 16434 nuitées assurées. La Fondation de Nice a besoin de soutiens des entreprises et des particuliers, que ce soit par des dons en nature ou des dons financiers. Alors pour le Giving tuesday, n’hésitez pas à leur faire un don pour financer les repas des 46 personnes hébergées.

Siel Bleu, soutenir les personnes fragiles par le sport – https://www.petitspas.org/

Une fois les JOP passés, que reste-t-il ? Pour Siel Bleu, la réponse est simple : un élan. Depuis 27 ans, elle soutient 200 000 personnes fragiles à relever leurs défis quotidiens grâce à l’activité physique. Alors pour le Giving Tuesday, aidez-les à continuer à conjuguer sport et solidarité !

Les Petites Pierres – lutter ensemble contre le mal logement –

https://www.lespetitespierres.org/actualite/ensemble-pour-le-giving-tuesday-2024-agissez-avec-les-petites-pierres/

Pour le Giving Tuesday, Les Petites Pierres, plateforme de financement participatif, double les dons fait aux associations ayant un lien avec le mal logement en France. Participer au Giving Tuesday pour Les Petites Pierres est une évidence pour relayer et donner de la visibilité à des projets de solidarité en lien avec leur raison d’être : améliorer les logements et l’accès de touts à des logements dignes.

==> #Giving Tuesday NextGen – Développer la générosité dès le plus jeune âge, soutenir l‘engagementdes jeunes et agir pour la jeunesse partout dans le monde.

Engagés pour de nombreuses causes, de plus en plus de jeunes, et parfois de très jeunes, se lèvent et se mettent en réseau pour réclamer un monde plus juste et plus durable. Depuis plusieurs années, le Giving Tuesday relaie les initiatives des étudiants et de leurs écoles, insuffle la générosité avec l’Ecole de la Philanthropie auprès des enfants de 3 à 10 ans. Le Giving Tuesday NextGen permet aussi d’agir pour la jeunesse, avec dans le monde entier, des collectes pour permettre aux plus jeunes de suivre une scolarité dans de bonnes conditions, pour lutter contre la précarité étudiante, mobiliser des réseaux afin de leur ouvrir les portes du monde du travail, etc.

L’ECOLE de la Philanthropie – mobiliser les enseignants et leurs élèves – https://www.ecoledelaphilanthropie.org

L’Ecole de la Philanthropie mobilise son réseaux d’enseignants pour organiser une journée de sensibilisation sur la générosité auprès des élèves à l’occasion du Giving Tuesday.

Fondation Un Avenir Ensemble, mobiliser les décorés pour soutenir l’avenir d’élèves en situation socio-économique fragile – https://fondation-unavenirensemble.org

Pour la première fois cette année, la Fondation Un Avenir Ensemble participe au Giving Tuesday NextGen ! La Fondation Un Avenir Ensemble permet de soutenir de jeunes boursiers méritants, de la classe de seconde jusqu’à leur entrée dans la vie active. Ils bénéficient d’un accompagnement que leur environnement ne peut leur offrir, par le biais d’un parrainage de décorés de la Nation. En transmettant leur expérience et leurs valeurs, en les conseillant avec bienveillance, les décorés de la Nation guident leurs filleuls vers un avenir à la hauteur de leur mérite et de leur potentiel. Le dispositif de la Fondation Un Avenir Ensemble encourage l’ouverture socio-culturelle et contribue ainsi à la promesse républicaine d’une égalité des chances pour tous.

Môm’artre – Paris – mobiliser les artistes pour lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge – https://momartre.net

Le Réseau Môm’artre intervient dans des quartiers populaires, à forte mixité sociale, avec une grande concentration de familles en difficulté. Le constat : 8 enfants sur 10 n’ont pas accès à une pratique artistique régulière. Avec des artistes professionnels, le Réseau Môm’artre déploie une pédagogie par les arts, en mode projet, qui met les enfants en capacité d’agir, sur les temps hors école et hors famille temps où se creusent les inégalités. Le Réseau Môm’artre lancera sa campagne de dons à l’occasion de Giving Tuesday qu’il rejoint pour la deuxième fois en 2024 !

Face à l’ !nceste – A l’occasion du #givingtuesday, rejoignez l’opération #tousprotecteurs – www.facealinceste.fr

Alors que l’inceste concerne toujours trois enfants par classe, Face à l’!nceste appelle les citoyens, les politiques et l’ensemble des professionnels du secteur à combattre le silence imposé aux victimes et à signer ce manifeste lancé en novembre 2024, de plus de 30 propositions visant à prévenir, détecter et soutenir les victimes et ainsi, lutter efficacement contre ce fléau. Fondée en 2000 par Isabelle Aubry, survivante de l’inceste, l’association est animée par une vingtaine de bénévoles et compte quelque

8000 membres, 225 adhérents et de nombreux donateurs. Un manifeste à signer en ligne à l’occasion du Giving Tuesday sur www.facealinceste.fr.

Fondation IESEG – Soutenir les étudiants en difficulté – https://ieseg.iraiser.eu/fondationieseg/~mon-don?private_server_time=1730821601205&cid=5

Pour le Giving Tuesday, la Fondation IESEG lance : un appel à candidature pour des bourses, une table ronde sur l’égalité des chances et un appel à dons. Objectif pour ce Giving Tuesday: mobiliser la communauté et collecter 50 000 € pour soutenir les étudiants en difficulté !

UNIR Universités et Réfugié.e.s – accompagner les personnes réfugiées et demandeuses d’asile dans leur insertion académique – https://www.helloasso.com/associations/unir-universites-et-refugie-e-s/collectes/soutenez-la-reprise-d-etudes-d-une-personne-en-situation-d-exil

UniR accompagne les personnes réfugiées et demandeuses d’asile dans leur insertion académique. Avec le programme d’accompagnement personnalisé, les ateliers à la reprise d’études et à l’orientation professionnelle, les cours de français et le mentorat entre femmes, UniR vise la valorisation de leurs parcours et leur intégration en France. UniR est un projet d’intérêt général avec un impact économique large et d’inclusion par l’éducation, qui est la porte ouverte à des métiers valorisants. Dans un contexte où les valeurs d’inclusion et d’égalité sont mises à l’épreuve, UniR poursuit son engagement pour une société plus égalitaire et inclusive. Cette année et à l’occasion du Giving Tuesday, son objectif est de récolter 15 000 € !

Fonds ESPCI Paris – Permettre à un jeune d’étudier au Japon – https://www.fonds-espci-paris.org/collect/description/491978-f-giving-tuesday-2024-offrez-a-un-e-eleve-ingenieur-e-l-opportunite-d-un-stage-international-au-japon

À l’occasion du Giving Tuesday, le Fonds ESPCI Paris vise à collecter 4 000 € pour une bourse de mobilité internationale au Japon. Ce soutien permettra à un(e) élève de réaliser son stage obligatoire de 3e année, une expérience académique unique.

JM France – partager l’émotion des concerts avec les jeunes des territoires éloignés ou défavorisés – https://www.jmfrance.org/faire-un-don

Depuis plus de 80 ans, les Jeunesses Musicales de France offrent l’expérience et l’émotion du concert aux enfants et aux jeunes, prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés. Pour le Giving Tuesday, soutenez les pour que chacun et chacune puisse grandir en musique !

Aelelec et l’association Arpeje49 – offrir plus de jouets aux enfants qui en ont moins – https://marieguinebault.my.canva.site/collecte-de-jouet

Du 2 au 8 décembre et à l’occasion du Giving Tuesday, AELELEC organise une collecte de jouets pour l’association Arpeje49 dans la ville d’Angers. Les dons récoltés iront aux enfants de l’association, rencontrant des difficultés sociales et familiales.

Votre Ecole chez Vous – Scolarisez gratuitement et à domicile les enfants en situation de handicap – https://www.facebook.com/VECVasso

VECV scolarise gratuitement, à domicile, des enfants en situation de handicap. En janvier, l’association ouvrira une 2ème vague d’inscription à nos établissements, après celle de septembre. Ensemble, scolarisons encore davantage d’enfants handicapés grâce au Giving Tuesday !

Zellidja – permettre aux jeunes de voyager – https://www.zellidja.com

Les bourses de voyage Zellidja proposent un soutien financier et des conseils aux jeunes de 16 à 20 ans (inclus) qui s’engagent à partir seuls, au moins un mois, sur la thématique de leur choix, dans le ou les pays de leur choix. Pour soutenir leurs projets de voyage à l’occasion du Giving Tuesday, c’est ici.

==> #Giving Tuesday, emploi, entreprises et innovations sociales

La générosité aujourd’hui passe par de multiples canaux et invente des modèles hybrides entre bénévolat, économie classique et économie solidaire pour renforcer les effets levier tout en portant une attention plus grande aux personnes et à la planète. Le #GivingTuesday est aussi l’occasion de mettre en avant toutes ces initiatives qui se

déploient partout sur les territoires.

Make Sens – L’Odyssée de l’impact ! – https://makesense.org/

Make Sens mobilise les collaborateurs et collaboratrices des entreprises sur 1 journée de 7 heures, pour faire du bénévolat en équipe, sur un des 17 Objectifs du Développement Durable, au bénéfice d’associations. Parmi les actions réalisées : une centaine de kits d’hygiène collectés, des dizaines de bars sensibilisés aux VSS à Paris, Lyon, Lille et bientôt Nantes, près de 50 commerces de proximité qui ont rejoint l’association le Carillon, la construction d’abri en faveur de la protection de la biodiversité en ville avec la #LPO. Alors pour le Giving Tuesday, motivez vos équipes pour une belle action de teambuilding solidaire !

Fonds Audacité – Une soirée pour l’insertion et la réussite de tou(te)s à Lyon le 5 décembre –

https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-audacite/evenements/fonds-audacite-une-soiree-pour-l-insertion-et-la-reussite-de-tou-te-s-a-lyon

Le Fonds Audacité présente ses premiers lauréats et ses ambitions, le temps d’une soirée riche de partages, de rencontres, d’inspirations pour son action collective, avec d’autres entreprises et organisations engagées à Lyon. Son ambition : aider l’émergence de solutions audacieuses face aux besoins d’insertion, d’emploi, de formation du plus grand nombre, notamment les plus fragiles et donner ainsi leur chance à tous les talents. A l’occasion du Giving Tuesday, Audacité invite d’autres acteurs à les rejoindre pour œuvrer à l’insertion socio-professionnelle et à la lutte contre le décrochage scolaire, dans le bassin lyonnais.

Oika Oika – Rejouer solidaire via les vendeurs de jouets indépendants – www.oikaoika.fr

Du 02 au 08/12/24, avant et après le Giving Tuesday, Oika Oika organise une grande collecte de jeux et jouets via 1600 vendeurs indépendants ! « Rejouons Solidaire », c’est 12 structures du réemploi des jeux et jouets. Objectif : répondre au gaspillage par l’inclusion professionnelle.

Assoconnect et le Giving Tuesday – un webinaire pour se préparer au Giving Tuesday – www.assoconnect.com

Assoconnect s’est associé au Giving Tuesday pour créer Le webinaire qui permet de se préparer au Giving Tuesday. En 45 minutes, leurs experts ont partagé aux participant.e.s, une méthode simple de nombreux conseils pratiques et une ribambelle d’outils pour organiser sa campagne de fin d’année.

==> Lors du GivingTuesday, tous mobilisés en faveur de la santé, de la prévention et pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap !

Le secteur de la santé dont les professionnel.les sont les héroïnes et héros du quotidien, mérite l’attention de toutes et tous, pour trouver des traitements, les diffuser au plus grand nombre et améliorer le quotidien des personnes malades. Le Giving Tuesday permet ainsi chaque année de soutenir la recherche ou les hôpitaux, qui se mobilisent aussi à cette occasion !

Le CHU de Lille – Lille – améliorer le confort des patients et donc leur santé – www.chu-lille.fr

Le CHU de Lille accueille 1 millions de patients. Il se sert du Giving Tuesday comme détonateur pour mobiliser ses 16 000 collaborateurs et augmenter les dons afin d’améliorer le confort et l’accompagnement des patients.

Fonds Kerpape – mobiliser pour soutenir l’innovation dans le domaine de la santé et changer le regard sur le handicap – https://fonds-kerpape.bzh/giving-tuesday-2024/

Le fonds de dotation Kerpape participe au Giving Tuesday depuis son arrivée en France en 2018 et partage les valeurs portées par ce mouvement mondial. C’est un rendez-vous devenu incontournable pour les parties prenantes du fonds, avec l’organisation d’ un évènement dédié sur cette période avec un diner conférence à Lorient et des actions avec ses trois mécènes entreprises, le crédit mutuel de Bretagne du Morbihan et le FCL Football club de Lorient et la Mutuelle verte pour un appel au don mais aussi pour faire connaître le mécénat sous toutes ses formes. C’est aussi un moment de communication sur l’innovation en santé et dans le handicap qui contribue au changement de regard sur le handicap.

Etablissement Français du Sang – PACA – le 3 décembre, à minima on fait un don du sang !

Venez donner votre sang et sauvez des vies pour le Giving Tuesday ! Voici les lieux et horaires des collectes de sang pour le 3 décembre 2024 en Région PACA :

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

Institut Pasteur Lille et Franck Thilliez, du roman policier au soutien à la recherche – https://soutenir.pasteur-lille.fr/franck-thilliez-2024/~mon-don?_cv=1

Participez au Giving Tuesday avec Franck Thilliez et l’Institut Pasteur de Lille ! Un don de 150€ = un livre dédicacé de l’auteur à succès ! Le Giving Tuesday, cette journée mondiale dédiée à la générosité, est l’occasion parfaite de faire un geste pour soutenir la recherche médicale. En cette fin d’année, alors que nous nous préparons à célébrer et à partager avec nos proches, nous vous invitons à contribuer à une cause essentielle : la lutte contre les maladies qui menacent la santé de millions de personnes à travers le monde. En cette occasion et avec son parrain, l’auteur à succès Franck Thilliez, l’Institut Pasteur de Lille propose un geste solidaire exceptionnel. Pour tout don de 150€ ou plus, vous recevrez un livre dédicacé par Franck Thilliez lui-même en signe de remerciement pour votre soutien à la recherche médicale.

Fonds de dotation CHU Nantes – soutenir les projets portés par les équipes hospitalières –

https://mecenat.chu-nantes.fr/ et https://www.calameo.com/read/007616252707d8d747689

Le Fonds de dotation du CHU de Nantes participe au Giving Tuesday afin d’encourager la générosité, l’engagement et la solidarité pour soutenir les projets portés par les équipes hospitalières du CHU de Nantes pour améliorer le bien-être et l’accueil des patients, accompagner la prise en charge et développer l’innovation médicale, développer la recherche, soutenir les équipes hospitalières, innover. Alors pour le Giving Tuesday, contribuez à imaginer l’Hôpital de demain.

Fédération Amazones – Des cocons pour rompre l’isolement des femmes atteintes de cancer – www.projetamazones.com

Les Nids by Amazones sont des espaces « cocon » non médicalisées et participatifs, où les femmes touchées par le cancer trouvent un havre de réconfort, en OUTRE MER et en île-de-France. A l’occasion du Giving Tuesday, vous pouvez les aider à créer et pérenniser ces lieux essentiels, pour qu’aucune femme ne traverse cette épreuve seule. Le lien vers la collecte de dons : https://amazones-martinique-5e3ae0868e89c.assoconnect.com/page/3013726-don-federation

Fonds de dotation du CH Métropole Savoie – mobiliser le grand public autour de l’hôpital – www.ch-metropole-savoie.fr

Le Fond’Hôp, sous le slogan « votre générosité, notre force » organise une journée du don qui s’axera sur la présentation du fonds au grand public. En fin de journée, ses plus gros donateurs seront invité pour une visite privée et un vernissage. Collecte de dons : https://www.ch-metropole-savoie.fr/21573-faire-un-don-au-fonds-de-dotation-ch-metropole-savoie.html

L’APF France handicap délégation de la Somme – Transporter les personnes en situation de handicap pour leur permettre de profiter pleinement de la vie ! – www.apf-francehandicap.org

La délégation APF France handicap de la Somme œuvre depuis plusieurs années pour permettre aux personnes en situation de handicap de participer aux activités, de développer des projets pour répondre à leurs besoins mais aussi de réaliser des sorties découvertes et culturelles. Il s’agit d’être un soutien pour ses personnes et leurs proches. Afin de continuer à organiser ces activités et à garantir à chacun un accès sécurisé et confortable, il lui est indispensable d’acquérir un nouveau véhicule adapté pour maintenir sorties et activités mais aussi d’en proposer de nouvelles plus accessibles et inclusives. A l’occasion du Giving Tuesday, vous pouvez participer à ce projet

très concret en participant à la collecte lancée sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/apf-france-handicap-delegation-de-la-somme/collectes/achat-d-un-vehicule-adapte-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap

Sourire à la Vie, une formidable promesse de vie pour les jeunes atteints de cancer et les générations futures – https://soutenir.sourirealavie.fr/dons/~mon-don

Grâce à votre don, l’association Sourire à la vie poursuit sa démarche d’accompagnement en faveur des enfants, adolescents et jeunes adultes touchés par le cancer tout au long de leurs parcours contre la maladie. A l’occasion du Giving Tuesday, l’association fait appel à vous pour collecter les fonds nécessaires à ses événements.

Staying Alive – Une application, une communauté, une mission Sauver des Vies – www.stayingalive.org

L’arrêt cardiaque est responsable de 50.000 morts par an. Staying Alive est un service destiné à améliorer la prise en charge des arrêts cardiaques par les services de secours. Staying Alive s’appuie sur une communauté de 300.000 volontaires, les citoyens sauveteurs, qui sont localisés et alertés grâce à l’application Staying Alive sur leur téléphone mobile. Le service est mis gracieusement à la disposition des secours professionnels (pompiers et SAMU). Il est déployé dans 80 départements français. Pour le Giving Tuesday, téléchargez Staying Alive, rejoignez la communauté des 370.000 citoyens sauveteurs. Aidez à sauver des vies !

==> Lors du GivingTuesday, tous mobilisés en faveur de LA CULTURE

Pour la première fois en 2024, Giving Tuesday France lance la campagne “Giving Tuesday pour la Culture” ! L’objectif de cette campagne sectorielle est triple : Aider les structures du secteur culturel à diversifier leurs sources de financement et à amplifier leur campagnes de collecte. Sensibiliser les Français à leur pouvoir d’engagement citoyen en les amenant à s’engager généreusement pour la culture. Promouvoir l’accès à la culture pour toutes et tous. Avec le Giving Tuesday pour la Culture, nous souhaitons augmenter l’engagement et les dons en faveur des associations, fondations et établissements culturels.

Théâtre Odéon – redorer ce théâtre Participer à la restauration de ce lieu unique – https://www.theatre-odeon.eu/fr/nous-soutenir/redorer-l-odeon

Le Théâtre de l’Odéon, monument historique, requiert des restaurations régulières. Les statues du Grand Foyer, le Salon Roger Blin et les lettres d’or du fronton ont besoin de vous ! Participez à préserver ce patrimoine unique à l’occasion du Giving Tuesday.

Le Château de Versailles – transmettre un patrimoine et valoriser l’artisanat d’art pour faire vivre le Château – www.chateauversailles.fr

Faire revivre le château de Versailles, lui redonner l’image d’un palais habité grâce au remeublement et à la restitution des décors textiles des appartements royaux et princiers, retrouver, par de nouvelles mises en scènes, l’ambiance de la vie au château à travers les siècles. Tout au long de l’année et à l’occasion du Giving Tuesday, le Château de Versailles lance un collecte pour tous ceux et toutes elles qui souhaitent faire un geste royal et permettre à ce patrimoine unique de traverser les siècles. Ce remeublement se fait à travers l’acquisition de mobilier et objets d’art, d’instruments scientifiques et de musique, de livres, de luminaires, de vaisselle, d’orfèvrerie ou de porcelaine, de peintures et dessins, sculptures, etc. Chacun peut devenir mécène à hauteur du montant de son choix et du patrimoine qui lui tient le plus à cœur via ce lien https://www.chateauversailles.fr/actualites/actualites-mecenat/participez-au-remeublement-appartements-royaux#devenez-mecene

Association Altruwe – Lancer un podcasthon et mobiliser les podcasts pour créer une incroyable vague de contenus audios inspirants – www.altruwe.org

L’idée du Podcasthon.org, c’est de convaincre un maximum de podcasteurs et podcasteuses de dédier un épisode de leur podcast à une association caritative de leur choix et de diffuser ces épisodes simultanément, de manière coordonnée, mi-mars 2025. L’objectif ? Soutenir un max d’associations caritatives, partout dans le monde ! Cette initiative incroyable, sans but lucratif et en pleine croissance, va rassembler +1000 podcasts à travers le monde. Si cette initiative vous touche, vous pouvez inscrire à l’occasion du Giving Tuesday, votre podcast ici : www.podcasthon.org/fr/register

Les CMR – la musique pour toutes et tous ! – www.lescmr.fr

Depuis 75 ans, Les Cmr s’engagent au quotidien en faveur de la diffusion de la musique pour tous. En faisant un don à notre projet Blog notes, vous permettez à des milliers d’enfants du primaire de bénéficier d’une éducation musicale de qualité. https://www.lescmr.fr/nos-actions/blog-notes/

Les Amis du Petit Anjou, une amicale pour restaurer un ancien fourgon postal – www.petit-anjou.fr

Les Amis du Petit Anjour oeuvrent à la restauration de l’Autorail De Dion Bouton de 1930, le plus ancien fourgon postal, un vestige rare, à soutenir lors du Giving Tuesday ! Ils développent le Musée Vivant du Petit Anjou dans une véritable gare historique restaurée, avec des animations, des expositions, des soirées à thèmes.

==> Agir à l’international pour la solidarité et la paix dans le monde

A l’occasion du Giving Tuesday, chacun.e peut agir pour des projets en France mais aussi dans le monde entier, pour la cause ou le pays de son choix car la solidarité n’a pas de limites et dépasse les frontières ! Et pour l’illustrer, le Giving Tuesday, mouvement international qui rassemble plus de 150 pays en est un exemple parfait !

Handicap International et la campagne #School4all – https://www.handicap-international.fr/fr/school4all

HANDICAP INTERNATIONAL œuvre pour une éducation inclusive, offrant un apprentissage de qualité à tous les enfants, en respectant leurs différences. Avec vos dons, 50 projets dans 26 pays aident 365 000 enfants à retourner à l’école.

QUẢ NA pomme cannelle Vietnam – Soutenir les victimes du typhon Yagi au Vietnam – www.facebook.com/quanapommecannelleVietnam/

En septembre 2024, les inondations et les glissements de terrain provoqués par le typhon Yagi ont ravagé le Vietnam, le Myanmar, le Laos et la Thaïlande. Pham Tuấn Vũ (guide francophone) et bénévole de l’association, a appelé afin que Quà na pomme cannelle Vietnam puisse intervenir au moyen d’une aide d’urgence. Quà na pomme cannelle Vietnam a décidé de mettre en place une cagnotte « 500 PANIERS SOLIDAIRES D’URGENCE ». La collecte est toujours en cours peut être abondée à l’occasion du Giving Tuesday sur : https://www.helloasso.com/associations/qua-na-pomme-cannelle-vietnam/collectes/urgence

Compassio – Soutenir les familles déplacées au Sud Liban – www.compassio.fr

L’association COMPASSIO a pour objet exclusif et non lucratif d’organiser des actions et des événements de solidarité et de bienfaisance en faveur de populations vulnérables en France et dans le monde, dans le contexte de grandes pauvretés, catastrophes, famines, conflits, déplacements forcés de populations, Compassio se mobilise dans plusieurs pays pour diverses actions et avec des partenaires locaux, au Liban, depuis 2020, avec l’Opération Urgences Liban (OUL), en Amazonie du

Brésil depuis 2006, au Pérou depuis 202, en France tout récemment avec une action nommée Pain Partagé. Alors que les conflits au Moyen-Orient, touchent durement les populations civiles, Compassio lance une collecte d’urgence pour soutenir 20 familles avec enfants déplacées du sud du Liban à Beyrouth durant les 12 prochains mois. Collecte de dons : https://www.compassio.fr/page/3024417-givingtuesday-2024

Observatoire des armements – se documenter et œuvre pour le désarmement – www.obsarm.info

Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits Membre d’ICAN, prix Nobel de la paix 2017, l’Observatoire des armements publie des études, des rapports et des chroniques qui constituent des moyens complémentaires d’informations uniques et indispensables à qui veut comprendre les mécanismes de la militarisation et agir en connaissance de cause pour désarmer. A l’approche du Giving Tuesday, il vous invite à découvrir ou programmer « Palomar vend des

armes » (conférence gesticulée librement inspirée du texte de Delfeil de Ton -1976) et à le soutenir par des dons ponctuels ou récurrents, ceci afin de préserver un discours libre et indépendant dans le domaine de la défense et de maintenir son centre de documentation accessible.

Enfants des philippines – permettre aux enfants les plus défavorisés d’accéder à l’éducation – www.enfantsdesphilippines.com

Depuis 1995 nous intervenons aux Philippines pour permettre aux enfants les plus défavorisés d’accéder à l’éducation, dans des conditions décentes. Retrouvez notre projet 2025 en détail et aidez-nous en faisant un don en ligne sur le site https://www.enfantsdesphilippines.com/post/besoin-de-financement-nawal-school-financement-de-matériel-pédagogique-et-d-infrastructures

Fonds de dotation Fraise – équiper un orphelinat de panneaux solaires – https://fondsdedotationfraise.org

Le 3 décembre, rejoignez-nous pour le Giving Tuesday ! Notre objectif : récolter 3800 euros pour financer 6 panneaux solaires pour l’orphelinat Saint Paul de Madagascar. Chaque euro est le bienvenu à l’occasion du Giving Tuesday et après !

Service protestant de mission DEFAP – installation d’un biodigesteur au Bénin pour transformer les déchets en énergie – www.defap.fr

Dans le village d’Agbonan au Bénin, un biodigesteur sera installé pour permettre aux habitants de transformer leurs déchets en biogaz pour la cuisine et l’éclairage et en biofertilisant pour l’agriculture. Pour participer à ce projet solidaire, lowtech et biologique lors du Giving Tuesday, c’est ici : https://dons-defap.s2.yapla.com/fr/dons-defap/donate/projet-sauvegarde-de-la-creation-au-benin/8329

Les campagnes et actions en cours d’inscription jusqu’au jour J sont à retrouver sur https://givingtuesday.fr/comment-participer/actions-genereuses/

Et cette année, le jour J, rendez-vous à Lille pour un événement spécial dédié à la générosité et dans toute la France pour découvrir toutes les actions généreuses de cette 7ᵉ édition !

