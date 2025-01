La renaissance d’une station de ski

C’est une véritable bouffée d’air frais pour Saint-Hilaire-du-Touvet ! Après trois longues années de silence sur ses pistes enneigées, la petite station iséroise renaît grâce à une mobilisation citoyenne exemplaire. Imaginez un village tout entier, uni autour d’un rêve : redonner vie à un lieu emblématique, cher aux habitants et aux visiteurs. À la suite d’une coulée de boue dévastatrice, c’est avec courage, passion et beaucoup d’huile de coude qu’une équipe de bénévoles a relevé le défi. Ce 15 décembre 2024 marque bien plus que la réouverture d’une station de ski : c’est une célébration de la solidarité, de l’attachement au territoire et de l’ingéniosité collective. Place à la fête, aux descentes joyeuses et aux horizons prometteurs pour cette destination chérie des amoureux de la montagne !

En hiver, les massifs de Belledonne et de Chartreuse se présentent comme une destination prisée des amoureux de la nature et de découvertes authentiques. Situé à trois heures de Paris, à 30 minutes de Grenoble, ce territoire offre un dépaysement, avec une diversité de paysages et d’expériences où la biodiversité est particulièrement présente. À l’est, les sommets de la Chaîne de Belledonne offrent un habitat varié pour une faune et une flore alpines intéressantes. À l’ouest, la Chartreuse dévoile ses paysages sauvages et protégés, témoignant d’un équilibre écologique précieux.

Or, dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 décembre 2021, des pluies diluviennes créent des glissements de terrain et des débordements de torrents, envahissant le petit village de Saint-Hilaire-du-Touvet, situé sur le plateau des petites roches. Elles détruisent surtout le funiculaire emblématique qui hisse depuis 100 ans les touristes sur le plateau des Petites Roches, à 1000 m d’altitude.

Aujourd’hui, l’engagement sans faille d’une association de près de 200 bénévoles déterminés à redonner vie à cette station familiale, fait renaitre la petite station de ski.

Une mobilisation citoyenne exemplaire

Dès avril 2023, les habitants du plateau des Petites Roches se sont unis pour créer l’association AG’HIL (Agir pour la station de ski de Saint-Hilaire). Neuf mois et 150 jours de travail acharné ! C’est le temps qu’il a fallu pour que la station de Saint-Hilaire-du-Touvet soit prête à accueillir de nouveaux skieurs et visiteurs. Ramasser les cailloux sur les 10 kilomètres de pistes, remettre à niveau les téléskis, assurer la maintenance technique, gérer une montagne de paperasse administrative et damer la neige : chaque tâche a été accomplie avec une détermination sans faille.

Pour plusieurs bénévoles, la réhabilitation de la station a été une véritable plongée dans l’inconnu. Sans expérience préalable dans les métiers liés à l’exploitation d’une station de montagne, ils ont accepté de se former pour relever les défis techniques indispensables à sa remise en état. Jérôme, résident du Plateau-des-Petites-Roches depuis dix ans et coordinateur des bénévoles, témoigne : « Nous sommes un groupe de sept ou huit à avoir suivi des formations pour assurer la maintenance des quatre téléskis qui vont rouvrir. » Son implication reflète un lien profond avec ce lieu emblématique : « J’ai voulu m’investir pleinement, car mes enfants ont appris à skier ici. Cela aurait été dommage de laisser la station à l’abandon. »

Le samedi 13 décembre, l’ensemble des efforts déployés par l’association AG’HIL et les habitants a été couronné par une grande fête de la neige, célébrant la réouverture tant attendue. Ce moment festif et rassembleur a souligné l’importance de la station, bien au-delà de sa vocation récréative.

Une réouverture réussie et prometteuse

Le 15 décembre 2024, la station a accueilli ses premiers skieurs, proposant un forfait symbolique à un euro pour célébrer cette renaissance. Plus de 150 forfaits ont été vendus, témoignant de l’engouement des habitants et des visiteurs pour cette initiative citoyenne. Les bénévoles d’AG’HIL prévoient d’ouvrir progressivement l’ensemble des pistes et des téléskis, en fonction des conditions d’enneigement, avec l’ambition d’assurer une saison hivernale complète.

Un modèle de gestion innovant et durable

La gestion associative de la station de Saint-Hilaire-du-Touvet illustre une nouvelle approche du tourisme de montagne, centrée sur l’engagement local et la durabilité. Ce modèle permet de réduire les coûts d’exploitation tout en renforçant le lien social et l’attractivité du territoire. Les membres d’AG’HIL envisagent également de développer des activités « quatre saisons » pour diversifier l’offre touristique et assurer la pérennité de la station face aux défis climatiques.

Cette destination, de nouveau accessible, constitue une réussite collective exemplaire et démontre que la mobilisation citoyenne peut redonner vie à des infrastructures locales et contribuer au dynamisme économique et social d’un territoire.