Le parrainage de proximité, un rempart contre la précarité des jeunes

En France, un enfant sur quatre grandit dans une famille monoparentale et parmi eux, 41 % vivent sous le seuil de pauvreté. Derrière ces chiffres se cachent des histoires de vulnérabilité, où le manque de ressources matérielles et affectives peut entraîner isolement et perte de repères. L’association Parrains Par Mille (PPM) s’engage depuis 1990 à changer ce destin en créant des ponts entre ces enfants fragilisés et des bénévoles prêts à partager leur temps et leur attention.

Grâce à son modèle de parrainage de proximité, PPM permet à ces jeunes de renouer avec l’espoir, de développer leur estime de soi et d’élargir leurs horizons. Une mission essentielle qui porte ses fruits : 82 % des anciens filleuls affirment avoir bénéficié de cette expérience. Cet engagement, soutenu par la reconnaissance de la CNAF et de la DGCS, fait de PPM une référence en matière d’accompagnement solidaire et un acteur clé dans la lutte contre l’exclusion sociale.

En France, un quart des familles sont monoparentales et 41 % de ces enfants vivent sous le seuil de pauvreté, contre 21 % de l’ensemble des enfants, les exposant à des risques d’isolement et de précarité. Cette réalité touche particulièrement les familles que Parrains Par Mille (PPM) accompagne, dont 87 % sont monoparentales. En France, on compte plus de 350 000 enfants et jeunes protégés bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance au 31 décembre 2022. Ce nombre est en constante augmentation.

Donner une chance à l’avenir

Depuis 1990, Parrains Par Mille (PPM) s’engage pour s’assurer que chaque enfant, qu’il relève de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), qu’il soit issu d’une famille monoparentale ou isolée, ait la possibilité de rencontrer un parrain ou un mentor pour trouver sa place dans la société. L’association appelle à une mobilisation accrue pour soutenir cette jeunesse dite vulnérable qui mérite comme les autres de vivre une enfance épanouie.

Les services départementaux de l’ASE sont responsables de la sécurité des mineurs sur leur territoire. Ils mettent en œuvre diverses actions dans le cadre de la politique de protection de l’enfance, à des fins de prévention, de repérage des situations de danger ou de risque de danger et de protection.

Le parrainage et le mentorat constituent des ressources complémentaires dans l’accompagnement de ces enfants protégés ou fragilisés. Leur impact a pu être calculé et démontre un effet positif avéré sur la vie et l’épanouissement des jeunes :82 % des anciens filleuls estiment que le parrainage a eu un effet positif dans leur vie. 90 % des filleuls déclarent mieux comprendre les attentes des employeurs et entreprises grâce au parrainage ou au mentorat. Au cours de leur parrainage, le niveau d’estime de soi des filleuls est en moyenne multipliée par deux.

Les enfants issus de familles monoparentales rencontrent des difficultés majeures, souvent exacerbées par un contexte socio-économique défavorable. Au-delà d’aider un enfant, les actions de PPM visent également à soutenir les parents et les fratries. Le parrainage et le mentorat sont essentiels et bénéfiques pour l’équilibre familial : le parent dispose de temps de répit réguliers pour retrouver sa capacité d’agir et se sentir soutenu dans sa parentalité. Les relations familiales sont apaisées, les conflits diminuent, ce qui permet souvent d’éviter certaines mesures de placement.

Parrains Par Mille (PPM), association loi 1901 de parrainage et de mentorat de proximité en France, permet depuis 1990, à des enfants, des adolescents et des jeunes adultes fragilisés par leur contexte social, culturel ou familial de rencontrer un bénévole habitant près de chez eux et souhaitant donner un peu de son temps pour les aider à se construire et à révéler leur plein potentiel. Au sein des différentes antennes PPM réparties sur le territoire national, les équipes œuvrent au quotidien pour que chaque enfant ou jeune qui en fait la demande puisse rencontrer un parrain ou une marraine pour découvrir le monde, s’ouvrir aux autres et prendre confiance en ses capacités. Référence en matière de parrainage de proximité auprès de la CNAF (Caisse nationale d’allocation sfamiliales) et de la DGCS (Direction générale de la cohésion sociale), Parrains Par Mille est également membre du Collectif Mentorat, lauréat de la Grande cause nationale 2023 et co-fondateur du collectif Tous Parrains !

Raison d’être

Depuis 34 ans, Parrains Par Mille s’engage dans la démocratisation du parrainage et du mentorat de proximité qui constituent une ressource essentielle pour de nombreux enfants et jeunes et dont l’efficacité a été pleinement démontrée.

À travers des rencontres régulières, bénévole et filleul partagent des activités, sorties culturelles, sportives, temps d’apprentissage… Des temps collectifs sont également proposés aux bénévoles, filleuls et familles : l’occasion de partager des sorties en groupe ou des moments festifs.

Il s’agit là de créer un lien de confiance et de remettre l’humain au centre de la relation dans un monde où le numérique tend à prendre le dessus. Pour les enfants et jeunes isolés, le partage et le renforcement des liens participent grandement à l’ouverture sur le monde et la confiance en soi.

Le parrainage et le mentorat PPM constituent un véritable filet de sécurité pour soutenir les parcours d’enfants et de jeunes en difficulté. Ils leur permettent de s’ouvrir au monde, de rendre concrets leurs apprentissages scolaires et de partager des temps de loisirs et des activités avec un adulte bienveillant sur qui compter.

Il est aussi bénéfique pour l’équilibre familial : les familles disposent de temps de répit réguliers pour retrouver leur capacité d’agir et se sentir soutenues dans leur parentalité. Les relations familiales sont apaisées, les conflits diminuent, ce qui permet souvent d’éviter certaines mesures de placement.

Publics accompagnés

Les publics de référence sont les enfants et adolescents vivant au sein de familles en difficulté ou en protection de l’enfance. Leur point commun est un fort isolement social et culturel et peu de soutien dans leurs apprentissages ou leur insertion. Les équipes accompagnent des enfants et jeunes issus de familles isolées, majoritairement monoparentales et se trouvant souvent en situation de précarité ; des enfants et jeunes vivant en famille et bénéficiant d’une mesure éducative (AEMO [Action éducative en milieu ouvert], AED [Assistant d’éducation], SAJE [Service d’accueil de jour éducatif]…) ; des enfants et jeunes placés par l’Aide sociale à l’enfance (institution, établissement, appartement de semi-autonomie, hôtel, FJT [Foyer de jeunes travailleurs]…) ou sortant des dispositifs ; des jeunes migrants ayant le statut de mineurs non accompagnés (MNA), pris en charges par l’Aide sociale à l’enfance et ne bénéficiant d’aucun référent familial sur le territoire ; d’enfants et jeunes en situation de handicap et, enfin, de jeunes aidant un proche de manière régulière et exigeante (parent, frère, sœur, grand-parent, ami…).

Parrainage et mentorat

Le parrainage

Il s’agit de la création d’un lien de confiance et partage d’activités pour aider un enfant ou un jeune à sortir de l’isolement. Le parrainage PPM repose sur des rencontres régulières entre un enfant ou un jeune isolé et un bénévole souhaitant donner un peu de son temps pour l’aider à grandir plus sereinement. À partir de leurs aspirations et centres d’intérêt communs, les bénévoles partagent avec leur filleul des sorties et activités culturelles, de loisirs ou liées à leur insertion socio-professionnelle pour les aider à s’ouvrir au monde et à prendre confiance en leurs capacités. Les binômes créent le parrainage qui leur ressemble et construisent progressivement un lien de confiance durable.

Le mentorat

Il s’agit là d’un soutien ponctuel d’un jeune par un bénévole dans le cadre d’un projet défini (académique,professionnel, sportif ou sortie des dispositifs). Le mentorat PPM consiste en l’accompagnement de jeunes en quête de repères dans la réalisation d’un objectif concret et adapté à leurs besoins spécifiques : insertion professionnelle, challenge sportif, parcours académique ou entrée dans la vie d’adulte. Vecteur de réinsertion, le mentorat favorise l’autonomie et la (re)mobilisation des jeunes en leur offrant le coup de pouce nécessaire pour avancer plus confiants dans leur parcours. Grâce aux conseils et à l’écoute de leur mentor, ils bénéficient d’un soutien moral essentiel pour atteindre leurs objectifs et redevenir acteurs de leurs projets.

Les bienfaits

Rupture de l’isolement : 89 % des professionnels pensent que les bénévoles PPM contribuent au développement du capital social des filleuls.

Bien-être et épanouissement : 96 % des filleuls affirment que le parrainage leura permis de découvrir denouvelles activités.

Sentiment d’être soutenu au quotidien : 85 % des filleuls estiment qu’ils peuvent compter surleur parrain-marraine.

Amélioration de la maîtrise du français : 77 % des filleuls déclarent enrichir leur vocabulaire grâce au bénévole PPM qui les accompagne.

Acquisition de nouveaux codes socio-culturels : 88 % des bénévoles PPMaffirment expliquer lescodespropresà des situations précises de la vie quotidienneà leur filleul.

Confiance en soi : 93 % des professionnelsconsidèrent que les bénévolesPPM contribuent fortement àaméliorer la confianceen soi des filleuls.

Passage facilité à la vie d’adulte : 88 % des filleuls bénéficient de conseils sur les métiers,le monde du travail et leur avenir professionnel.

(Source : étude d’impact social 2021-2022 réalisée par Parrains Par Milleavec le cabinet spécialisé dans les études d’impact social KOREIS)

Un réseau national d’antennes

Parrains Par Mille (PPM) agit sur le territoire national à travers un réseau de 16 antennes situées en Île-de-France, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Languedoc-Rousillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En tant qu’acteur historique du parrainage et du mentorat de proximité en France, Parrains Par Mille a acquis une vraie légitimité auprès des partenaires publics, sociaux et privés. L’association poursuit son objectif de démocratiser l’accès au parrainage et au mentorat sur l’ensemble du territoire national pour les enfants et les jeunes les plus isolés et vulnérables.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, le parrainage-mentorat est reconnu et fait partie intégrante du dispositif de protection de l’enfance. Il figure désormais à l’article L. 221-2-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Ces nouvelles dispositions sont venues appuyer l’action en encourageant les départements à se saisir de cette ressource complémentaire pour les enfants protégés. Elles incitent ainsi à une étroite collaboration entre les services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et les associations de parrainage et de mentorat signataires de la charte, dont Parrains Par Mille fait naturellement partie. Il faut espérer que de nouveaux départements s’engageront prochainement à leurs côtés pour donner toute sa force à ce nouveau dispositif légal.

Cette stratégie de développement s’inscrit pleinement dans cette dynamique. En 2025, Parrains Par Mille va ainsi poursuivre l’essaimage de son modèle sur le territoire national grâce à l’ouverture de nouvelles antennes PPM dans des départements dépourvus d’association de parrainage-mentorat, tout en accompagnant le lancement et l’installation des antennes PM récemment implantées. L’association reste guidée par son ambition de diffusion à grande échelle de la méthodologie PPM tout en conservant ses priorités relatives à la qualité de l’accompagnement des parrainages et à la formation continue de ses équipes.

Quand la fragilité devient un obstacle au rêve

Pour ces enfants, la fragilité va au-delà des contraintes économiques : elle s’inscrit dans un quotidien où le sentiment d’insécurité émotionnelle et la privation culturelle limitent leurs perspectives. Les défis qu’ils affrontent ne se résument pas seulement à un manque de biens matériels, mais aussi à une carence en opportunités pour découvrir le monde, explorer leurs talents ou simplement trouver un soutien bienveillant. Dans un environnement souvent marqué par la précarité et l’instabilité, chaque rencontre positive peut devenir un ancrage, un tremplin pour imaginer un futur plus serein.

Le parrainage de proximité incarne ainsi une réponse profondément humaine et engageante, qui rappelle que la plus belle richesse offerte à un enfant en difficulté est celle d’un lien tissé avec attention et générosité.

Photo d’en-tête : Christiane et Kylian / Angers (49)