Un tablier solidaire pour venir en aide aux restaurateurs

« Je ne rends pas mon tablier » ou comment un simple tablier lève des fonds destinés à être reversés à des associations de restaurateurs pour les aider dans leur détresse, face à la crise sanitaire. Cette nouvelle initiative prend une ampleur importante, cristallisant autour d’elle une myriade de chefs français.

Objet symbolique s’il en est du travailleur, souvent essentiel et utile dans notre quotidien, voilà notre tablier porte étendard d’une cause nationale : le soutien aux restaurateurs. Le mouvement citoyen Les Hauts-Parleurs lance une initiative solidaire, via la plateforme Ulule, avec pour objectif de vendre un maximum de tabliers afin de reverser le plus de bénéfices possibles pour participer au soutien des cafés, hôtels, restaurants et spectacles vivants.

Le collectif Les Hauts Parleurs a initié un mouvement solidaire teinté de résilience et d’espoir “Je ne rends pas mon tablier” – action qui est d’ores et déjà soutenue par une myriade de chefs français. Ce collectif a été créé à l’initiative de jeunes Lyonnais (Antoine Robin, Alexandre Chambet, Mandy Vavrille, Louis Joutard, Laure Garcia et Baptiste Chassagne) tous amoureux de la gastronomie française et dévastés de voir certains de leurs bars, cafés et restaurants préférés fermer définitivement.

Ils se sont demandé ce qu’ils pouvaient faire concrètement à leur niveau pour répondre à cette détresse. Ils ont alors décidé de lever des fonds en créant un tablier solidaire 100% made in France. Vendu 35 euros, tous les bénéfices des ventes de ce tablier (hormis coût de fabrication) sont reversés à des associations de restaurateurs (ADIE, 60000 rebonds, UMIH, UPSE, Syndeac) pour les aider à tenir bon pendant la crise mais aussi préparer l’après pandémie.

Pour amplifier leur voix, Les Hauts-Parleurs sont allés toquer à la porte des cuisines de restaurants mais aussi de brasseries populaires pour inviter ces professionnels à rejoindre le mouvement avec un seul motto, “Je ne rends pas mon tablier” : chefs étoilés, jeunes restaurateurs à Paris et en province tels que Alexia Duchêne, « Les Bouchons Lyonnais », Yves Camdeborde, Pierre Sang, Christian Têtedoie, Stéphane Pitré, Jean-Baptiste Lavergne Morazzani, Jacques et Régis Marcon ou encore Chef Damien de l’émission 750gramme. Tous arborent fièrement ce tablier solidaire sur les réseaux sociaux pour mobiliser le grand public. Ils sont rejoints par des personnalités du monde des médias et du sport comme Carinne Teyssandier, Paul-Henri Mathieu, Clément Noël.

La pression sur les restaurateurs s’accentue de semaine en semaine entre drame économique, humain et manque total de perspective. Selon une étude réalisée par le Groupement National des Indépendants hôtellerie et restauration en novembre 2020, la crise du Covid pourrait entraîner la fermeture de deux restaurants sur trois. Il y a donc urgence… chaque action concrète, chaque tablier, chaque don compte.

Le collectif Les Hauts-Parleurs, né d’un élan du cœur et de solidarité, souhaite réunir une profession qui tente de survivre depuis bientôt un an mais qui ne veut pas baisser les bras ni rendre son tablier.