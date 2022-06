Cabanes d’architectes au Donjon de Vez

Nostalgie de l’enfance, refus de l’habitat classique, réflexion sur l’espace qui nous entoure, grâce de l’assemblage de matériaux bruts, il n’est pas un architecte de renom qui ne se soit frotté à l’exercice de la cabane. Editées par le galeriste Philippe Gravier, ces maisons cabanes sont réunies pour la première fois dans une exposition au Donjon de Vez du 4 juin au 30 octobre 2022.

Véritable forteresse médiévale classée Monument Historique, le Donjon de Vez est devenu en 1987, sous l’impulsion de Francis Briest, un lieu dédié à l’art contemporain. Les expositions estivales attirent chaque année de nombreux visiteurs et font du Donjon de Vez une échappée culturelle incontournable à 1h30 de Paris.

Le XXe siècle a monumentalisé l’architecture au détriment de chacun et de son rapport à la nature. Le XXIe siècle sera celui des cabanes »

Alexandre Devals, à l’origine de l’exposition

Le parc du Donjon de Vez sert d’écrin à des cabanes créées par Odile Decq, Kengo Kuma, dans lesquelles les visiteurs pourront pénétrer. Elles entrent en résonnance avec les œuvres de la collection permanente : les Nids de Tadashi Kawamata perchés dans les érables centenaires et la Yourte en feuilles de verre de Serge Mansau, conçue comme une bulle en pleine nature. L’exposition se poursuit à l’intérieur de la chapelle avec les maquettes de projets réalisés par Antti Lovag, Claude Parent, Sou Fujimoto, Studio Drift, Marc Leschelier, La Fratrie… donnant un aperçu des perspectives d’avenir sur ces cabanes sophistiquées, véritables œuvres d’art qui déconstruisent les codes de l’architecture traditionnelle.

Les pavillons du XVIIIe siècle, revisités par Odile Decq

La cabane d’Odile Decq, le Pavillon noir, est inspirée des pavillons du XVIIIème siècle que l’on retrouve dans les parcs des châteaux, dont elle reprend toutes les proportions. De l’extérieur, le visiteurse heurte à l’opacité du verre noir, mais grâce à son effet sans tain, une fois dedans, le pavillon se révèle totalement transparent. Dans un jeu de contraste saisissant, le promeneur se retrouve ainsi à l’intérieur, au milieu du parc sans être vu. Dans son travail, Odile Decq lie l’art, à l’architecture et à l’urbanisme. Avec Pavillon noir, c’est tout l’art de voir sans être vu qui est expérimenté, le tout dans un dessein d’interpeller le regardeur sur ce qu’il voit, qui n’est pas toujours ce qui est, et ce qui est, pas forcément ce qu’il voit…

Kengo Kuma : Le refuge idéal pour l’âme et les émotions

Connu pour ses réalisations architecturales impressionnantes telles que le stade de Tokyo pour les Jeux olympiques de 2021, et pour ses bâtiments en harmonie avec la nature comme celui récemment inauguré au Musée Albert-Kahn, Kengo Kuma incarne, avec Tadao Ando et Shigeru Ban, le renouveau de l’architecture japonaise actuelle.

Dans chacun de ses projets, Kuma prône un langage in situ, faisant appel à des matériaux naturels et durables, usant de techniques ancestrales et traditionnelles, qui dévoilent leur processus d’assemblages et de montages. Yure favorise cette communion avec l’environnement et incarne un mode de vie holistique de « l’ici et maintenant », qui constitue pour l’homme un refuge idéal pour l’âme et les émotions.

La communion avec l’environnement prônée par Kengo Kuma

Owan est une autre cabane de Kengo Kuma, amovible, durable, en forme de zigzag dont la structure en métal est suffisamment légère pour se déplacer subtilement et doucement dans le vent. Owan réunit innovation technique et esthétique traditionnelle japonaise pour incarner une « révolution urbaine », où la technologie interactive, la micro-architecture et la performance architecturale se rencontrent.

Les cabanes du Donjon de Vez

Francis Briest, propriétaire du Donjon de Vez, invite depuis plus de trente ans des artistes contemporains à créer in situ. Le Donjon de Vez est ainsi un véritable pont entre les époques : le jardin minimaliste de Pascal Cribier (classé Jardin Remarquable), les vitraux modernes de Daniel Buren ou encore la fresque géométrique abstraite colorée de Sol LeWitt font écho à l’histoire millénaire du site.

En 2009, Tadashi Kawamata imagine et créé à Vez des constructions primitives en bois et matériaux de récupération nichées dans les arbres, installations inaccessibles et mystérieuses. Tenant à la fois de la hutte tribale, de la cabane de notre enfance et du nid douillet, ces « nids » ainsi nommés par l’artiste, sont la promesse d’un inconscient refuge loin de l’agitation du monde d’en bas, source de méditation et appel à la rêverie.

La Yourte en feuilles de verre de Serge Mansau bénéficie d’une vue panoramique sur la vallée de l’Automne. Pendant plus de cinquante ans, Serge Mansau a conçu des flacons de parfum pour les plus grandes maisons françaises, d’Hermès à Dior en passant par Givenchy. Libéré des contraintes marketing de l’industrie du luxe, Serge Mansau s’amuse et invente un monde poétique à son image à l’instar de cette yourte qui provient directement de son atelier.

De la maquette XXS à la cabane XXL

Le Donjon de Vez a également sélectionné un ensemble d’une quinzaine de maquettes d’architectes offrant l’image miniature de mondes utopiques, qui inspirent l’évasion et déconstruisent les codes de l’architecture.

Ces projets ont été imaginés par Antti Lovag, Claude Parent, Marc Leschelier, Sou Fujimoto, Studio Drift et La Fratrie, et permettent au visiteur de poursuivre son voyage dans des univers imaginaires à l’image d’Alice au Pays des Merveilles.

Le dialogue entre le Moyen-Âge et l’art contemporain

Haut-lieu de l’histoire du Valois, berceau originel des rois de France, le Donjon de Vez fait dialoguer le Moyen Âge et l’art contemporain depuis trente ans. Construit durant la guerre de Cent Ans, ce haut-lieu de l’histoire du Valois, terre des Rois de France, classé Monument Historique en 1906, a nourri depuis toutes ces années les inspirations de grands artistes contemporains tels Sol LeWitt, Jean Pierre Raynaud, Daniel Buren, François Morellet ou encore Bernar Venet, dans un Jardin Remarquable dessiné par Pascal Cribier.

Sous l’impulsion de Francis Briest, commissaire-priseur et Président du conseil de surveillance et de stratégie d’Artcurial, des œuvres d’art contemporaines permanentes se sont greffées sur les bâtiments historiques du XIIIe et XIVe siècles au fur et à mesure des années.

Les expositions estivales attirent chaque année de nombreux visiteurs et font du Donjon de Vez une échappée culturelle incontournable à 1h30 de Paris.

Le Donjon de Vez est situé au cœur de la Vallée de l’Automne, à proximité de Pierrefonds, la plus belle réalisation de Viollet-Le-Duc, de Compiègne le troisième plus grand palais de France après le Louvre et Versailles, et Villers Cotterêts, une des résidences préférées de François 1er, devenue la Cité Internationale de la Langue Française, le projet phare d’Emmanuel Macron.

Exposition Cabanes d’architectes, du 4 juin au 30 octobre 2022 /13h30 à 18h30 – Tous les week-ends de juin / Tous les jours du 1er juillet au 16 octobre / Les week-ends du 22-23 et 29-30 octobre

A 1h30 de Paris, entre Crépy-en-Valois et Villers-Cotterêts

www.donjondevez.com

Photo d’en-tête : Vue des cabanes de Tadashi Kawamata et de Kengo kuma au Donjon de Vez©Donjon de vez