Nouveau Bauhaus européen : appels à projets pour reconstruire l’Ukraine

La Commission européenne lance aujourd’hui , mardi 18 avril 2023, un appel à propositions pour trois projets : deux pour la reconstruction de l’Ukraine et un pour le développement des compétences dans le domaine de la construction durable.

Les appels à la reconstruction de l’Ukraine s’inscrivent dans le cadre de l’initiative « Phoenix » annoncée en février par le commissaire Virginijus Sinkevičius et sont financés par le programme LIFE. L’objectif de « Phoenix » est de mettre au point et à la disposition des villes ukrainiennes une expertise de pointe de la communauté du nouveau Bauhaus européen en matière de reconstruction abordable et durable. L’initiative met également en réseau des villes ukrainiennes avec des villes de l’UE partageant les mêmes valeurs afin qu’elles puissent échanger leurs expériences sur leur transition vers la neutralité climatique et une plus grande efficacité énergétique.

Soutenir les villes ukrainiennes dans la reconstruction

Deux projets LIFE aideront les villes à définir et à mettre en œuvre une approche globale et durable en matière d’urbanisme, y compris des solutions innovantes efficaces et un soutien à la reconstruction rapide des infrastructures et installations détruites ou endommagées.

Ils se concentreront sur la (re)construction durable et circulaire, y compris la gestion des déchets, la réutilisation des débris provenant de dommages et de la destruction, ou la gestion des déchets dangereux. Ils couvriront également les traitements de l’eau, y compris la décontamination. Ils s’appuieront sur des cartographies et des stratégies précédemment financées par des fonds européens.

Favoriser les compétences en matière de construction durable

Parallèlement, un autre projet LIFE contribuera à l’Académie du nouveau Bauhaus européen, qui vise à renforcer, encourager et accroître les compétences dans le domaine de la construction durable.

Le projet contribuera à recenser les initiatives de formation en matière de durabilité dans l’écosystème de la construction, en mettant l’accent sur les matériaux biosourcés et la circularité; tenter des projets pilotes sur l’utilisation de matériaux durables pour la construction (axés sur le bois et d’autres biomatériaux); et promouvoir les initiatives de partage des compétences.

Pour Mariya Gabriel, commissaire à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse « Le développement des compétences en matière de construction durable est l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les secteurs du bâtiment et des infrastructures dans leur tentative de rejoindre le mouvement du nouveau Bauhaus européen. L’Académie du nouveau Bauhaus européen est un outil puissant pour renforcer, encourager et accroître les compétences. Il s’agit, par exemple, de l’utilisation de matériaux biosourcés, des technologies numériques ainsi que d’une circularité accrue pour accélérer la décarbonation de nos habitations et de nos bâtiments en Europe et au-delà. Je me réjouis à la perspective de voir l’impact qu’auront les professionnels de la construction nouvellement formés sur le développement du nouveau Bauhaus européen dans les territoires. »

Cet appel est particulièrement pertinent dans le contexte de l’Année européenne des compétences. Il contribuera au développement de l’Académie du nouveau Bauhaus européen et à l’élaboration de formations sur la construction durable, la circularité et les matériaux biosourcés afin d’accélérer la transformation du secteur de la construction.

Dans le même temps, le nouveau Bauhaus européen lance un appel visant à recenser le matériel d’apprentissage existant et les contributions éventuelles à l’Académie du nouveau Bauhaus européen. Cet appel est ouvert jusqu’au 25 avril.

Contexte

Le nouveau Bauhaus européen est un projet environnemental, économique et culturel lancé par la présidente von der Leyen dans son discours sur l’état de l’Union de 2020. Le nouveau Bauhaus européen met l’accent sur la création de communautés et sur des approches ascendantes pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe en promouvant des lieux, des produits et des services esthétiques, durables et inclusifs.

Deux ans seulement après son lancement, le nouveau Bauhaus européen est devenu un mouvement doté d’une communauté active et croissante de plus de 1000 membres issus d’un large éventail de secteurs (par exemple, l’éducation, la construction, la mode) et actifs dans tous les États membres de l’UE et au-delà.

Depuis le début de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, la communauté du nouveau Bauhaus européen s’est montrée prête à soutenir les Ukrainiens, en cherchant toujours à combiner, autant que possible, des actions d’urgence et des actions répondant aux besoins à plus long terme dans le pays.

En Ukraine, le nouveau Bauhaus européen travaille également en étroite collaboration avec plusieurs partenaires ukrainiens tels que le Pacte des maires de l’Est, les ONG Ro3kvit et ReThink, et le Conseil des architectes d’Europe.

Virginijus Sinkevičius, commissaire à l’environnement, aux océans et à la pêche, explique : « Un avenir sûr ne peut se construire que sur une base durable. Et cette base repose toujours sur des talents. Je me réjouis de voir une nouvelle génération de professionnels de la construction diplômés utiliser les compétences acquises dans le cadre de l’académie du nouveau Bauhaus européen pour construire cet avenir. J’espère particulièrement que le nouveau Bauhaus européen jouera un rôle important pour soutenir les efforts de restauration et de guérison de l’Ukraine, pour effacer les ravages de la guerre. Avec le soutien de notre programme LIFE, nous pouvons y parvenir : une plus grande circularité, une approche plus naturelle et une décarbonation plus rapide dans le secteur du bâtiment et des infrastructures. Ce sont là les ingrédients des villes du futur en Ukraine, en Europe et au-delà. »

L’Académie du nouveau Bauhaus européen a été annoncée pour la première fois par la présidente von der Leyen en novembre de l’année dernière. Il met l’accent sur la recherche et l’innovation et sur les compétences nécessaires à la transition écologique, principalement dans le secteur de la construction.

Un financement total de quelque 3 millions d’euros est disponible pour les projets annoncés aujourd’hui, en plus de 8 millions d’euros au titre du financement LIFE existant pour le nouveau Bauhaus européen, pour lequel des propositions similaires pourraient également être éligibles.

