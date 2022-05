Île-de-France Terre de saveurs et AgroParisTech signent une convention de partenariat

Ile-de-France Terre de saveurs – Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole et Alimentaire – et AgroParisTech – l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement – renforcent leur lien à travers la signature d’une convention de partenariat.

Ce rapprochement contribuera à leur coopération et au rapprochement de la communauté académique d’AgroParisTech et des PME et startups des secteurs agricole et alimentaire soutenues et accompagnées par Ile-de-France Terre de saveurs.

Une nouvelle collaboration qui va permettre de développer les relations sur des sujets d’intérêt commun tels que la recherche et développement, la qualité et la sécurité sanitaire des aliments, le développement des entreprises et des filières agricoles et agroalimentaires régionales, la recherche de solutions destinées aux entreprises franciliennes du secteur alimentaire, notamment en matière d’innovation alimentaire, ainsi que les échanges sur les problématiques clés.

Elle facilite l’intervention d’étudiants d’AgroParisTech en cours de formation pour mener à bien des travaux de recherche et d’études en lien avec l’innovation alimentaire, en particulier sur les thématiques incluses dans le Plan Régional pour une Alimentation Locale, Durable et Solidaire (PRALDS) voté au Conseil régional en février 2021. Elle facilite également les recrutements des diplômés d’AgroParisTech par les entreprises régionales concernées.

Gérard Hébert, Président d’Île-de-France Terre de saveurs, se déclare « réjouis de cette collaboration renforcée avec AgroParisTech. Ile-de-France Terre de saveurs est aujourd’hui reconnu comme un acteur incontournable pour tous les sujets qui touchent à l’innovation agroalimentaire en Ile-de-France. Cet accord de partenariat, ainsi que l’entrée d’AgroParisTech au Conseil d’Administration de notre organisme, est un gage supplémentaire de l’avancée des travaux qui nous lient pour toujours mieux répondre aux besoins et attentes des PME et startup francilienne du secteur agricole et alimentaire. »

« L’implantation francilienne d’AgroParisTech lui a permis de développer des relations étroites avec Ile-de-France Terre de saveurs sur des thématiques et des préoccupations communes. Cette convention et l’entrée d’AgroParisTech au conseil d’administration permettront de renforcer et faciliter notre coopération », précise Laurent Buisson, Directeur général d’AgroParisTech. « C’est aussi l’occasion d’intégrer encore davantage notre incubateur FoodTech, le Food’InnLab, dans l’écosystème régional ».

Photo d’en-tête : © Île-de-France, terre de saveurs