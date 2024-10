L’Institut Curie lance son nouveau podcast « Têtes chercheuses »

L’Institut Curie lance ce mardi 15 octobre 2024 sa nouvelle série de podcasts Têtes Chercheuses, à la rencontre de six scientifiques engagés dans la lutte contre le cancer. Au micro de Zoé Varier, en immersion dans leurs laboratoires, ils se racontent : leurs recherches, ce qui les anime, ce qui les fait vibrer, leurs espoirs et leurs difficultés aussi. Au fil des épisodes, loin des clichés et des tabous, Têtes Chercheuses invite à la rencontre de ces passionnés, ouverts et créatifs qui racontent la science et le vivant avec humour et pédagogie au cœur de leurs laboratoires.

Qui sont ces femmes et ces hommes de sciences qui ouvrent la voie à de nouvelles connaissances, qui donnent à entendre la richesse et la complexité du vivant, et cherchent à développer de nouvelles thérapeutiques contre le cancer ?

Cette nouvelle série de podcast donne un accès privilégié à la recherche scientifique et à ses avancées, mais aussi aux coulisses de la vie de chercheur, entraînant l’auditeur dans le quotidien de personnalités chaleureuses, curieuses et authentiques animées par la même passion : l’amour de la science. Leur histoire, leur parcours, leurs goûts, leurs centres d’intérêt, leurs habitudes… brossent ainsi des portraits sincères de ces acteurs de la recherche d’aujourd’hui.

« La recherche en France a une histoire riche dont nous pouvons être fiers et l’Institut Curie y occupe une place de choix. Mais comment la recherche est menée et par qui, mérite d’être partagé. C’est pourquoi nous avons choisi de mettre en lumière ces femmes et ces hommes, qui brillent par leur créativité, leur intuition, leur curiosité et leur ouverture d’esprit. Moi-même, très fière d’être chercheuse, je me réjouis que Têtes Chercheuses mette à l’honneur ce métier passionnant, peu ordinaire et au service de tous, pour l’ouvrir encore davantage à la société. » explique Claire Rougeulle, directrice du Centre de recherche de l’Institut Curie.

À découvrir dans ce podcast, six portraits de chercheuses et chercheurs engagés en deux épisodes de 20 minutes.

Le premier portrait qui nous emmène à la rencontre de Stéphanie Descroix, directrice de recherche CNRS, cheffe de l’équipe « Macromolécules et microsystèmes en biologie et en médecine, sera disponible à partir du 15 octobre sur toutes les plateformes (Audiomeans, Apple Podcast, Spotify, Youtube, Deezer, Podcast Addict, Castbox, etc.) avant une diffusion bimensuelle du reste des épisodes (1 mardi sur 2 à partir du 15 octobre 2024).

Pour écouter le podcast, rendez-vous ici : https://audmns.com/uzzIFVN

D’après le Pr Alain Puisieux, président du Directoire de l’Institut Curie : « La transmission des savoirs est au cœur de nos missions. A l’Institut Curie, cette notion revêt aussi une dimension sociétale. Promouvoir la connaissance et le dialogue, promouvoir ce que l’on nomme la Curi-e-Osité, sont essentiels pour préparer l’avenir. Ce podcast Têtes Chercheuses est un nouveau moyen d’ouvrir, encore davantage, les portes d’une recherche « en train de se faire ». Une autre manière de voir le métier de chercheurs et de chercheuses et, à travers elle l’implication de la connaissance nouvelle dans notre vie. Un podcast salutaire ! »

Au sujet de Zoé Varier, la voix du podcast Têtes Chercheuses :

Journaliste et productrice sur France inter, elle a créé l’émission Une journée particulière et des podcasts Naître et In Utero qui vulgarisent les mystères des fœtus et de la naissance, avec plusieurs millions d’écoutes.