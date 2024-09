Les lauréats du Prix Franklin-Lavoisier 2024

Le Prix Franklin-Lavoisier 2024 a été décerné au Professeur Bernadette Bensaude-Vincent et un prix Franklin-Lavoisier d’honneur au Professeur Armand Lattes.

Le prix Franklin-Lavoisier 2024 est décerné à Madame Bernadette Bensaude-Vincent, professeure émérite à l’Université de Paris Panthéon-Sorbonne, en reconnaissance de sa remarquable contribution à l’histoire et à la philosophie de la chimie et des relations entre la science et la société.

Les travaux de Madame Bernadette Bensaude-Vincent portent sur les sciences de la matière et des matériaux, et visent à une compréhension de la chimie au sens large, dans toutes ses dimensions : intellectuelles, culturelles, mais aussi publiques et sociétales. La profondeur de ses analyses et la diversité des thèmes abordés ont fait école bien au-delà de la France et de l’histoire et de la philosophie de la chimie.

Madame Bensaude-Vincent est l’auteur de plus d’une centaine d’articles et d’ouvrages, parmi lesquels Histoire de la chimie (avec Isabelle Stengers, 1993 – traduit en anglais A History of Chemistry, 1996), Lavoisier, Mémoires d’une révolution (1993), Éloge du mixte. Matériaux nouveaux et philosophie ancienne (1998), Se libérer de la matière ? Fantasmes autour des nouvelles technologies (2004), Faut-il avoir peur de la chimie ? (2005), Matière à penser. Essais d’histoire et de philosophie de la chimie (2008) et récemment Les Sciences dans la mêlée. Pour une culture de la défiance (2023).

Madame Bensaude-Vincent est membre de l’Académie des Technologies et ses travaux ont été salués par de nombreuses reconnaissances internationales comme le Prix Jean Rostand en 1994 (avec Isabelle Stengers), le Dexter Award for Outstanding Achievements in the History of Chemistry de l’American Chemical Society en 1997, la médaille Marc-Auguste Pictet de la Société de physique et d’histoire naturelle de Genève en 2010, et la médaille George-Sarton de la History of Science Society en 2021. Elle a été Senior Fellow de l’Institut Dibner pour l’histoire des sciences et de la technologie (MIT).

Le prix, d’un montant de 15 000 €, accompagné d’une médaille en argent frappée spécialement à l’effigie de Antoine Laurent de Lavoisier et de Benjamin Franklin, sera remis au Professeur Bensaude-Vincent le mercredi 6 novembre 2024 à l’occasion d’un colloque se tenant à la Maison de la Chimie à Paris.

***

Pour la première fois, un prix Franklin Lavoisier d’honneur est décerné. Il reconnait l’ensemble des travaux en faveur du patrimoine scientifique, en particulier de la chimie, de Monsieur Armand Lattes, professeur émérite à l’Université Paul Sabatier de Toulouse.

Monsieur Armand Lattes a personnellement contribué à l’histoire de la chimie et, en particulier, des grands chimistes qui ont travaillé à Toulouse ou dans le Sud de la France. Il s’est par ailleurs toujours attaché à soutenir, dans ses multiples fonctions, notamment comme président de la Société Chimique de France, les travaux de recherche et de mise en valeur du patrimoine de la chimie.

Monsieur Armand Lattes bénéficie d’une large reconnaissance, ce qui s’est traduit par de nombreux prix et honneurs comme le prix Grammatikakis-Neumann de l’Académie des Sciences, le grand prix Le Bel de la Société Française de Chimie, la médaille Copernicus de l’Académie des sciences de Pologne, le prix van t’Hoff de la Société chimique des Pays-Bas. Il a été Président de la Société Chimique de France et de la Société de Chimie industrielle. Il est membre de l’Académie nationale de pharmacie, et de l’Académie européenne des sciences des arts et des lettres, et membre correspondant de l’Académie des sciences d’Espagne.

La médaille en argent frappée à l’effigie de Antoine Laurent de Lavoisier et de Benjamin Franklin sera remise au Professeur Lattes le mercredi 6 novembre 2024 à la Maison de la Chimie à Paris.