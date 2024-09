L’ENSAE Paris, Polytechnique et TélécomParis signent un partenariat avec l’Arcep pour améliorer les politiques publiques

L’ENSAE Paris, l’École polytechnique et Télécom Paris signent un partenariat pédagogique avec l’Arcep pour améliorer les politiques publiques, grâce à la data.

Comme dans bien d’autres domaines, la data est aujourd’hui un levier de transformation incontournable de l’action et des politiques publiques. L’analyse et l’exploitation des données collectées et produites au sein et en dehors de l’administration publique peut permettre de rendre un meilleur service à l’usager, de mieux cibler l’action des institutions ou de mettre en place un pilotage plus précis et agile des politiques publiques.

Face à ce constat, et afin d’accroître le nombre de diplômés détenteurs de ces compétences, l’ENSAE Paris – école du GENES – l’Ecole polytechnique et Telecom Paris, toutes trois membres de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), se sont associés pour lancer à la rentrée dernière (2023), le master of science and technology (MSc&T) intitulé « Data and Economics for Public Policy».

Pour renforcer cette démarche, l’Arcep, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, s’associe aujourd’hui à cette formation jusque fin 2026, en tant que partenaire pédagogique, à travers la coproduction de cours et la réalisation d’interventions.

Ce MSc&T Data and economics for public policy de l’Ecole polytechnique a pour vocation d’offrir une formation en 2 ans unique en France, dédiée à la conception et à l’évaluation des politiques publiques. Cette formation à l’interface de la science des données et de l’analyse économique, tire parti de l’expertise des écoles partenaires en économie, économétrie et science des données, ainsi que de leur solide expérience dans la formation d’ingénieurs et de hauts fonctionnaires.

Les étudiants s’impliquent dans des projets issus de cas concrets et fondés sur des données publiques (policy in action project), bénéficient d’interventions d’experts reconnus des politiques publiques (12 lectures series in public policy) et de stages menés auprès de différents partenaires.

Ce programme cible un vivier de recrutement en France et à l’international, pour ainsi accroître le nombre de diplômés qualifiés. La montée en puissance du MSc&T est progressive afin de garantir l’excellence des enseignements. La toute première promotion (2023) était composée de 5 étudiants. En 2024, 8 étudiants – dont 6 étudiantes – vont faire leur rentrée.

Dans ce cadre, l’Arcep s’engage à intervenir à travers des conférences ou séminaires sur des thématiques qui lui sont spécifiques telles que la régulation par la donnée, la collecte et la diffusion de données au service de l’impact environnemental du numérique, à proposer des études de cas afin de répondre à une problématique liée aux enjeux de régulation des télécoms ou du numérique, à déposer des sujets-tests, à diffuser des offres de stage et à soutenir les étudiants.

Permettre à des étudiants de développer des compétences rares, à la fois en science de la donnée et en économie, avec la possibilité de se spécialiser sur les enjeux de régulation sectorielle, est un engagement fort de l’Autorité, afin de permettre l’émergence de profils capables de comprendre les enjeux des politiques publiques dans une approche pluridisciplinaire.

«Ce partenariat pédagogique est une première pour l’Arcep, je me réjouis de contribuer à cette formation et partager des cas pratiques de la régulation avec des étudiants. Je leur adresse d’ores et déjà tous mes vœux de réussite dans ce Master! Le regard de ces futurs experts sur la régulation, la conjugaison de leurs compétences économiques et en sciences de la donnée, seront sans nul doute particulièrement précieux pour l’Arcep» précise Laure de La Raudière, Présidente de l’Arcep.

«À l’heure où les autorités de régulation sont de plus en plus éclairées par les données, nous sommes très heureux de ce partenariat avec l’Arcep qui constitue une chance pour les étudiants et une reconnaissance de la qualité de cette formation et de notre option « Sectoral Policies » » soulignent Pierre Boyer et Franck Malherbet, codirecteurs du programme et respectivement professeur à l’École polytechnique et professeur à l’Ensae Paris.