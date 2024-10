Safran et l’ISAE-SUPAERO inaugurent une chaire d’innovation pour former les ingénieurs de demain

Safran, groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense, renforce son partenariat avec l’ISAE-SUPAERO en créant, avec le soutien de la Fondation ISAE-SUPAERO, une chaire de mécénat axée sur l’innovation. Cette chaire d’une durée de trois ans a pour objectif de soutenir la formation des ingénieurs capables d’innover dans un monde en transition.

Une chaire pour répondre aux défis du secteur

Les défis des secteurs aéronautique et spatial que sont la transition énergétique, le New Space et la digitalisation entrainent un besoin accru de professionnels accomplis en capacité d’innover. Dans ce contexte, Safran, l’ISAE-SUPAERO et sa Fondation créent la chaire Innover dans un monde en transition. L’objectif est de conjuguer les compétences techniques et méthodologiques des ingénieurs avec des savoir-faire indispensables à l’innovation (créativité, travail en équipe, approche client, etc.) afin de leur permettre de devenir de véritables acteurs du changement.

Cette chaire s’articule autour de trois axes :

La formation

La chaire prévoit un soutien financier en attribuant chaque année deux bourses d’excellence à des jeunes professionnels prometteurs pour qu’ils puissent rejoindre le Mastère Spécialisé Innovation Entrepreneurship & Management (MS IEM).

Elle offrira un soutien aux expérimentations pédagogiques, à des voyages d’études pour les étudiants et un soutien à l’accueil et la mobilité internationale de professeurs, chercheurs et experts en innovation.

L’accompagnement

Il s’agit de faciliter la mise en relation des jeunes entrepreneurs avec des experts de renom via des cycles de conférences et d’ateliers.

L’amorçage

La chaire prévoit également deux bourses d’amorçage et de vie aux jeunes diplômés d’un des cursus de l’ISAE-SUPAERO. Grâce à ces bourses, les porteurs de projets en incubation au sein de l’InnovSpace de l’ISAE-SUPAERO, pourront mûrir leur projet et lui donner une nouvelle dimension en rejoignant le Mastère Spécialisé Innovation Entrepreneurship & Management. Les projets relatifs à l’aéronautique, l’espace, la décarbonation et la souveraineté, ainsi que les compétences comportementales des candidats et la maturité des projets existants, constituent des atouts pour la sélection des candidats.

Pour Eric Dalbiès, Directeur Groupe Stratégie, Technologie et Innovation Safran, « Safran partage avec l’ISAE-SUPAERO et sa Fondation la volonté de promouvoir l’excellence académique et l’innovation industrielle dans le secteur aéronautique. Ce partenariat nous permet de renforcer nos liens, de contribuer à l’émergence de nouvelles compétences, et de soutenir des projets ambitieux qui répondent aux défis futurs. Safran est fier d’avoir accompagné la création de cette chaire, participant ainsi à la formation des talents de demain et à l’avancement d’innovations clés pour l’avenir du secteur ».

« L’innovation et l’entrepreneuriat constituent des piliers stratégiques de l’ISAE-SUPAERO. Sur le plan académique, l’Institut propose notamment dans le cursus ingénieur généraliste des enseignements dédiés à ces thématiques. Sur le campus, les étudiants, doctorants, enseignants-chercheurs bénéficient de l’InnovSpace, un espace ouvert et équipé pour créer, développer et soutenir leurs projets. En co-partenariat avec Safran et notre Fondation, la chaire innovation constitue un véritable tremplin pour aller plus loin dans cette dynamique » précisent de concert Romain Buquet et François du Cluzel, référents ISAE-SUPAERO de cette collaboration.

Cette nouvelle chaire est l’occasion de perpétuer les relations entre Safran et l’ISAE-SUPAERO, qui sont déjà liées par des partenariats techniques et précédemment par la chaire AEGIS dédiée aux systèmes de propulsion innovants pour les prochaines générations d’aéronefs.

Photo d’en-tête : De gauche à droite : Agnès Trincal Directrice de la Fondation ISAE-SUPAERO, Eric Dalbiès, Directeur Groupe Stratégie Technologie et Innovation Safran et Marie-Hélène Baroux Directrice générale de l’ISAE-SUPAERO